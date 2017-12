Čech vyrobil vírus pre Windows CE

Minulý týždeň sa vo svete objavil prvý vírus, ktorý napáda operačný systém pre vreckové počítače Windows CE. Podľa servera Viry.cz je jeho autorom český programátor zo skupiny A29 s prezývkou Ratter.

Vírus nazvaný Duts je iba skúšobnou verziou, ktorá má ukázať, že takáto možnosť napadnutia je možná. "Ide len o dôkaz, že vírusy nemusia existovať len na PC, tento vírus však nie je reálnou hrozbou," povedal Igor Hák z Viry.cz.

Podľa antivírusovej spoločnosti Kaspersky Labs našlo počítačové podzemie aj v mobilných zariadeniach nový smer a je blízko moment, kedy sa objaví prvý skutočný globálny útok.

Podľa Kaspersky Labs sa Duts do vreckového počítača dostane e-mailom či z internetu, pri synchronizácii s PC, cez výmennú pamäť alebo Bluetooth. Nie je schopný ďalej sa nezávisle rozosielať. Po otvorení infikovaného súboru sa majiteľa počítača opýta, či sa môže ďalej šíriť (Dear User, am I allowed to spread?). V prípade kladnej odpovede napáda obmedzené množstvo spúšťateľných súborov, do ktorých sa zapíše bez toho, aby poškodil pôvodné informácie.

"Bolo mi ľúto antivírusových spoločností, ktoré majú s vidinou ziskov už dávno nachystané aj antivírusy pre mobilné zariadenia, a zatiaľ, chudáci, detekujú len testovací EICAR súbor," vysvetlil svoju motiváciu autor vírusu pre server Viry.cz. (čtk)