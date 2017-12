Novinky v internetových obchodoch

Letné osvieženie k počítaču

21. júl 2004 o 0:00 Milan Gigel

Horúčava, zle dýchateľný vzduch, letargia - i to sú vedľajšie príznaky slnečného leta. Pri práci na počítači by neraz padlo vhod osvieženie. V ponuke netradičných USB zariadení už nájdeme aj prístroj, ktorý to umožní. Ide o ventilátor Easy Life USB Fan, ktorý sa zapája priamo do USB portu počítača. Motorček poháňajúci vrtuľu sa zapína stlačením jediného tlačidla bez možnosti regulácie otáčok. Dômyselná konštrukcia využíva tvarovateľné rameno, ktoré možno nastaviť do želanej podoby bez použitia akéhokoľvek stojanu. Vrtuľa je z ohybného mäkkého materiálu, čo umožňuje jednoduché pobalenie na cesty. Pri zapichnutí do USB portu laptopu alebo USB hubu klávesnice či monitora stolového systému tak získavame "instantný" ventilátor ktorý dokáže rozprúdiť vzduch a vytvoriť tak za klávesnicou akceptovateľnejšiu klímu. Ventilátor je vybavený motorčekom s nízkou spotrebou, čo umožňuje jeho použitie i pri práci na batériách. Jeho chod je navyše dostatočne tichý na to, aby pri práci nerozptyľoval a nerušil okolie.

Orientačná cena: 10 dolárov, http://usb.brando.com.hk/easylifeusbfan.php

Na trh prichádzajú blue-ray rekordéry

DVD médiá sa pomaly, ale isto dostávajú do ohrozenia. Na trh totiž vstupuje nový formát diskov s označením BD (BlueRay Disc), ktoré na rozdiel od svojich jednostranných dvojvrstvových DVD predchodcov s kapacitou približne 9 GB poskytuje až 50-gigabajtový priestor pre záznam digitálneho videa. Vysoká hustota záznamu je dosiahnutá zmenou vlnovej dĺžky laserového lúča, ktorý z červeného pásma prechádza do modrého.

Spoločnosť Panasonic prestavila prvý BlueRay rekordér s označením DMR-E700BD, ktorý umožňuje záznam digitálneho vysielania HDTV na tento nový druh médií. Pri kvalite niekoľkonásobne prevyšujúcou súčasný štandard DVD je možné na jedno médium zaznamenať až 4,5 hodiny záznamu. Ak sa pri zázname na rovnaké médium zvolí kvalitatívna úroveň DVD, na jediný disk možno nahrať až 63 hodín analógového vysielania.

Rekordér je vybavený kombinovaným tunerom, ktorý dokáže spracovať až štvoricu rôznych druhov vysielaní, pokrývajúc tak analógové, digitálne i satelitné systémy. Pre menej technicky zdatných používateľov bol obslužný systém zobrazovaný na obrazovke televízora upravený tak, aby človeka pri používaní viedol názornými inštrukciami.

www.panasonic.co.jp