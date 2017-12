Predaj počítačov prudko vzrástol

Predaj osobných počítačov vo svete v druhom štvrťroku tohto roka prudko stúpol. Prispelo k tomu najmä rozhodnutie mnohých firiem vymeniť svoje starnúce počítače, vysoký dopyt v Európe aj masívne reklamné kampane výrobcov, informovali výskumné spoločnosti

21. júl 2004 o 0:00

Gartner a IDC.

Podľa IDC sa predaj počítačov zvýšil o 15,5 percenta, Gartner uvádza nárast o 13,3 percenta. Pozíciu najväčšieho svetového výrobcu počítačov si upevnil Dell, ktorý zvýšil svoj celosvetový podiel na trhu na 18,3 percenta. Nasledujú HP s 15,3-percentným podielom a IBM s 6,5 percenta. Päticu najväčších výrobcov dopĺňajú Fujitsu Siemens a Acer.

V Európe padajú ceny

Jedným z najrýchlejšie rastúcich regiónov bola Európa, kde bude podľa analytikov silný rast predaja pokračovať ešte najmenej rok. Príčinou budú najmä stále sa znižujúce ceny počítačov - prichádza totiž éra, keď sa bude dať nový prenosný počítač (laptop) kúpiť za menej ako 1000 eur a nový stolový počítač do 500 eur.

Najväčším predajcom počítačov v Európe je firma HP, za ktorou sa umiestnil celosvetový líder Dell; o niečo lepšie než v celosvetovom meradle sa tu darí aj Fujitsu Siemensu.

Zákazníci si nové počítače kupujú najmä kvôli rýchlejším procesorom a väčšiemu množstvu pamäte, pri notebookoch ich zaujíma najmä zabudovaná schopnosť bezdrôtovej komunikácie. Analytici však varujú, že ak firmy do roka neprídu s nejakou ďalšou atraktívnou novinkou, ktorá bude zákazníkov ku kúpe nového počítača motivovať, predaj začne opäť stagnovať.

(čtk, reuters, tb)

Ceny LCD poklesnú

Samsung očakáva, že ceny LCD monitorov by mali v druhej polovici roka klesnúť až o 20 percent. Najviac zlacnejú väčšie, 17- a 19-palcové monitory, ich ceny by sa mohli teraz znížiť o 20 až 25 percent. Ceny menších 14- a 15-palcových by mali klesnúť asi o 10 percent. Príčinou bude rýchlo sa zvyšujúca ponuka na trhu, keď viaceré firmy otvoria nové továrne na výrobu LCD monitorov.

(reuters)