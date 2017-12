Dračie dobrodružstvá

Autori RPG si zjavne nepotrpia na originalitu príbehu či námetov. Prakticky vždy sa vo fantasy prostredí musí skupina dobrodruhov pomocou mágie a zbraní postaviť veľkému zlu, ktoré ohrozuje najlepšie celý svet.

22. júl 2004 o 0:00 MICHAL GARDIAN

Stačí však, ak rytierov a kúzelníkov nahradíte originálnou "postavou" draka, a príjemná zmena je na svete.

Presne to urobili autori hry The I Of The Dragon, alebo tiež Dračie oko. Dokonca sa im podarilo do svojho akčného RPG pridať aj prvky taktických hier a výsledný mix až na zopár detailov naozaj stojí za to. Medzi tie slabšie články patrí otrepaný príbeh boja proti hrozivému čarodejníkovi, ktorý chce vyplieniť celý svet. Navyše vidno, že za autormi nestojí žiaden veľký vydavateľ, a tak prezentácia príbehu, videá či dabing nestoja za veľa. Autori sa však o to viac sústredili na samotnú hru, a to je len dobre.

Predstavte si RPG hru, kde namiesto zdĺhavého cestovania po krajine máte voľnosť lietania. To, samozrejme, k zábave nestačí, a tak k slovu prichádza veľké množstvo kúziel, ktoré sa drak postupne učí, a jeho smrtiaci dych. To vytvára skvelé možnosti pre monumentálne súboje s obyčajnými aj magickými nepriateľmi. Ale nejde tu o nejaké tupé klikanie myšou, ako v iných akčných RPG. Musíte sa naučiť využívať pohybovú mechaniku draka, umne kombinovať kúzla a navyše používať prvky stratégií. Môžete totiž budovať mestá, čo umožní zbaviť okolie neustále sa rodiacich nepriateľov.

Podobne, ako samotný drak, aj mestá môžu zvyšovať svoje bojové, respektíve obranné "schopnosti". Boje sú okorenené podarenou umelou inteligenciou nepriateľov, a tak jedinou slabinou hrateľnosti sú občas nejasné úlohy úrovní a zdĺhavé vyhľadávanie posledných oponentov.

Grafika hernej časti nemá výraznejšie slabiny. Skvelé modely obyvateľov fantasy sveta sa spájajú s dobrou animáciou a špeciálnymi efektmi. Trocha slabšie zobrazenie krajiny je vyvážené pôsobivými efektmi striedania dennej doby. Dračie oko je teda veľmi dobrou hrou, ktorá však asi doplatí na fakt, že nepatrí medzi ostro sledované.

www.i-dragon.com

Odporučená konfigurácia: 2000 Mhz, 512 MB RAM, 128 MB graf. karta

Viac o počítačových hrách nájdete na www.hry.sme.sk