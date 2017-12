Domáce väzenie pre dobráckeho hackera

Známeho amerického hackera Adriana Lama, ktorý prenikol do sietí mnohých známych inštitúcií ako New York Times, Yahoo či Microsoft, minulý týždeň odsúdili na dva roky väzenia podmienečne a šesť mesiacov domáceho väzenia. Lamo sa stal známy tým, že po ...

21. júl 2004 o 0:00

Známeho amerického hackera Adriana Lama, ktorý prenikol do sietí mnohých známych inštitúcií ako New York Times, Yahoo či Microsoft, minulý týždeň odsúdili na dva roky väzenia podmienečne a šesť mesiacov domáceho väzenia. Lamo sa stal známy tým, že po prieniku do systémov o tom napadnuté firmy vždy informoval a ponúkol im, že im zdarma pomôže bezpečnostné chyby odstrániť. Niektoré, napríklad WorldCom, mu za to poďakovali, iné však pre jeho zábavu nemali toľko pochopenia. Po opravení diery Lamo tiež vždy zavolal novinárom a o prieniku ich informoval.

Ku všetkým prienikom sa pred súdom priznal a okrem domáceho väzenia musí firmám zaplatiť aj 65-tisíc dolárov odškodného za zásahy v ich systémoch. "Prekročil som čiaru, za ktorú som sa nikdy nemal dostať, za čo sa úprimne kajám," povedal pred súdom Lamo, ktorý údajne s hackerstvom nadobro skončil. (tb)