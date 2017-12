Nelegálne filmy rýchlo dobiehajú hudbu

Čakali sme to, ale nie tak skoro. Pirátska hudba prvýkrát netvorí väčšinu súborov prenášaných v internetových sieťach ako Kazaa, informovala Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). Príčinou nie je pokles počtu ľudí sťahujúcich hudbu, ...

21. júl 2004 o 0:00 Tomáš Bella

Čakali sme to, ale nie tak skoro. Pirátska hudba prvýkrát netvorí väčšinu súborov prenášaných v internetových sieťach ako Kazaa, informovala Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). Príčinou nie je pokles počtu ľudí sťahujúcich hudbu, ale výrazný nárast využitia internetu aj na získavanie nelegálnych kópií filmov, softvéru či pornografických obrázkov. Kým pred rokom tvorila hudba 63 percent sťahovaných súborov, dnes je to 49 percent. Podiel filmov stúpol na 35 percent všetkých súborov ponúkaných cez internet.

Znamená to, že po hudobnom odvetví zrejme dramatické zmeny čoskoro čakajú aj filmový priemysel.

Nevšimli si, že prehrávajú

Podľa inej štúdie britskej firmy CacheLogic sa počet nelegálne stiahnutých filmov, hier a hudby za posledný rok zvýšil na dvojnásobok a dosahuje objem 10 miliónov gigabajtov denne. To je ekvivalent približne troch miliárd piesní či piatich miliónov celovečerných filmov stiahnutých každý deň v roku. V ľubovoľnom momente dňa si filmy alebo hudbu súčasne z internetu sťahuje 10 miliónov ľudí, odhaduje anglická spoločnosť.

Nahrávacie spoločnosti pritom v uplynulých mesiacoch vyhlásili, že v boji proti pirátstvu dosiahli prvé úspechy a počet ľudí sťahujúcich si nelegálne nahrávky klesá. To je zásadný omyl, tvrdí CacheLogic. Ľudia sa totiž v skutočnosti len prestali k sťahovaniu nahrávok priznávať a začali používať iný softvér, kde nie sú tak ľahko vystopovateľní.

"Dnes už vyrastá úplne nová generácia internetových používateľov, ktorí nikdy nezažili obdobie, keď bola hudba tovarom, za ktorý bolo treba platiť," povedal BBC analytik Jupiter Research Mark Mulligan. Odnaučiť týchto internetistov od kradnutia materiálov chránených autorským právom bude pre firmy z oblasti hudobného aj filmového priemyslu mimoriadne zložité.

Podľa Mulligana treba očakávať, že aj veľké hollywoodske spoločnosti sa čoskoro pustia do tohto boja, no poučené z neúspechu hudobných vydavateľstiev zrejme nebudú vystupovať tak agresívne a dávať svojich zákazníkov hneď na súd.

Slováci v pirátstve zaostávajú

Podľa správy analyzujúcej vývoj v tridsiatich členských krajinách OECD je Slovensko spolu s Islandom krajinou, kde pirátske siete využíva najmenej ľudí - len jeden z 10-tisíc občanov. Výrazne vedú Spojené štáty, kde je to viac ako polovica populácie, s odstupom nasleduje Nemecko, kde siete využíva desatina populácie. Na Slovensku sa takisto v porovnaní s inými krajinami sťahuje najmenej videa, dominuje stále hudba a "iné" súbory, najmä textové dokumenty a obrázky.

Príčinou je najmä malé rozšírenie vysokorýchlostného broadband pripojenia na internet, teda ADSL a internetu cez káblovú televíziu, na Slovensku. Vo svete zaznamenáva broadband stále raketový rast, keď sa napríklad počet nových DSL liniek za prvý štvrťrok tohto roka v porovnaní s rokom 2003 zdvojnásobil.

Poskytovateľom broadbandu prinášajú peer-to-peer siete na výmenu súborov medzi používateľmi veľké náklady, na druhej strane sú však jedným z hlavných dôvodov, prečo si ľudia rýchle pripojenie vôbec objednávajú. Poskytovatelia sa preto prenos nelegálnych filmov či hudby zatiaľ nesnažia blokovať.

Pod tlakom vydavateľstiev by sa to však mohlo v budúcnosti zmeniť - vo Francúzsku sa napríklad minulý týždeň internetoví poskytovatelia, vláda a nahrávacie spoločnosti dohodli, že identifikovaným surfistom sťahujúcim si nelegálne nahrávky ich provideri promptne zrušia internetové pripojenie.

Pirátska hitparáda

(najčastejšie zdieľané filmy v systéme Kazaa v júni 2004)

Deň po tom Utrpenie Krista Van Helsing Hellboy Harry Potter a väzeň z Azkabanu Stratené v preklade 21 gramov Pán prsteňov - Návrat kráľa Hidalgo Posledný samuraj

BitTorrent pomaly nahrádza populárnu Kazaa

Keď v roku 2001 súd ukončil činnosť prvej výmennej internetovej siete Napster, zabolelo to len jej právnikov, nie internetistov - tí už dávno presedlali na ďalšie siete ako Gnutella či Morpheus a pirátsku hudbu sťahovali ďalej. Neskôr sa stala favoritom používateľov Kazaa, proti nim sa však čoskoro začalo znova sústreďovať priveľa útokov nahrávacích spoločností. Dozrel teda čas na ďalšiu zmenu softvéru, hovoria si v súčasnosti znova mnohí internetisti - ich novou voľbou sa najmä v Európe stávajú nové siete BitTorent (bitconjurer.org/BitTorrent/) a eDonkey. Tie umožňujú jednoduchšie a rýchlejšie sťahovanie veľkých súborov, napríklad filmov alebo celých hudobných albumov. Ich používateľov navyše zatiaľ nenaháňajú nahrávacie spoločnosti tak, ako ľudí, ktorí využívajú Kazaa.

Podľa spoločnosti FastTrack v súčasnosti cez sieť Kazaa prechádza 24 percent všetkých súborov sťahovaných cez výmenné siete, podiel BitTorrentu je už 53 percent. (tb)

Elvis bude čoskoro zdarma

Päťdesiat rokov po prvom uvedení v Spojených štátoch je pieseň Elvisa Presleyho That's All Right znova hitom - v britskej hitparáde sa minulý týždeň umiestnila na treťom mieste. Firma BMG, ktorá vlastní autorské práva, však dlho oslavovať nebude. Od prvého januára 2005 totiž skladba prestane byť chránená autorským právom a ktokoľvek v Európe ju bude môcť získať a kopírovať ľubovoľným spôsobom a bezplatne.

Podľa európskych zákonov totiž ochrana piesní zaniká 50 rokov po ich prvom zverejnení. Počet piesní, ktoré možno voľne kopírovať, sa tak začne od budúceho roka rýchlo zvyšovať. Na svoje si spočiatku prídu najmä milovníci rock'n'rollu.

Nahrávacie spoločnosti však vyvíjajú maximálne úsilie, aby vypršaniu autorských práv zabránili a snažia sa presvedčiť európskych zákonodarcov, aby legislatívu ešte tento rok zmenili po vzore Spojených štátov. Tam ochrana autorských práv platí až 95 rokov od prvej nahrávky, pre novšie piesne 70 rokov od smrti autora.

Firmy argumentujú, že vypršanie copyrightu zasiahne aj mnohých žijúcich muzikantov, ktorí dodnes svoje piesne úspešne predávajú. Jedným z nich je napríklad bývalý basgitarista skupiny Shadows, ktorý dodnes koncertuje. "Dozvedel som sa o tom len nedávno," hovorí Bruce Welch. "Naše veci sa predávajú a existuje okolo 250 rôznych kompilácií dostupných po celom svete... Bol by som rád, keby sa (ochrana) predĺžila, 95 rokov znie celkom dobre," povedal. (reuters)