Nobelovi príbuzní žiadajú premenovanie Nobelovej ceny za ekonomiku

24. nov 2001 o 22:44 TASR

Štokholm 24. novembra (TASR) - Príbuzní Alfreda Nobela (na olejomaľbe) dnes vyzvali Švédsku národnú banku (Riksbank), aby pre ocenenie v oblasti ekonómie, ktoré udeľuje od roku 1968, prestala používať pomenovanie Nobelova cena.

V otvorenom liste, ktorý dnes zverejnil hlavný švédsky denník Svenska Dagbladet, štyria členovia rodiny tvrdia, že cena za ekonómiu nie je hodná mena Alfreda Nobela.

Švédsky vedec a vynálezca Alfred Nobel vo svojej poslednej vôli z roku 1895 rozhodol o vytvorení ceny za najvýznamnejší prínos v oblasti literatúry, medecíny, fyziky a chémie. Taktiež sa má každý rok zvláštnou cenou vyznamenať osobnosť, ktorá najviac prispela k svetovému mieru.

Švédska národná banka v roku 1968, pri príležitosti 30. výročia svojho založenia, začala udeľovať ocenenie za najväčší prínos v oblasti ekonómie. Napriek tomu, že jej oficiálny názov je "Cena Švédskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela", zaužívalo sa pomenovanie Nobelova cena za ekonómiu. Nobelovi prasynovci vyzvali Švédsku národnú banku, aby pri príležitosti stého výročia udeľovania Nobelovej ceny svoje ocenenie za oblasť ekonómie premenovali na Cenu Riksbank.

Nobelova cena za ekonómiu neodráža podľa príbuzných duch A. Nobela. V opačnom prípade by takéto ocenenie aj sám vytvoril. "Neurobil tak, a to je dôvod prečo by ocenenie Riksbanky nemalo byť považované za Nobelovu cenu," tvrdia štyria pravnuci brata vynálezcu dynamitu. Alfred Nobel, ktorý sa nikdy neoženil, nemá žiadnych priamych potomkov.

Švédsky multimilionár a vynálezca podľa príbuzných nechcel, aby sa na neho spomínalo ako na bohatého priemyselníka, ale ako na vedca.