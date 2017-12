Preposielanie e-mailov s výzvami ako Daruj krv môže byť "medveďou službou"

Bratislava 20. júla (TASR) - Preposielanie e-mailov s výzvami typu Pošli ďalej, záleží na tom život dieťaťa sa často nestáva pomocou, ale naopak "medveďou ...

20. júl 2004 o 12:23 TASR

Bratislava 20. júla (TASR) - Preposielanie e-mailov s výzvami typu Pošli ďalej, záleží na tom život dieťaťa sa často nestáva pomocou, ale naopak "medveďou službou".

Adresát najčastejšie usúdi, že sa ho to netýka, ale s pocitom dobrého skutku výzvu pošle ďalej. Ak by si však našiel chvíľu času a overil aktuálnosť a pravdivosť správy, mohol by zistiť aj to, že je pacient už štyri roky mŕtvy. Namiesto pomoci zaťaží svojich známych falošnou správou doplnenou veľkou zbierkou e-mailových adries. Tá je neskôr ľahko využiteľná pre posielanie nevyžiadaných e-mailov - spamov, či šírenie vírusov.

Aj aktuálny e-mail môže narobiť viac škody, ako úžitku, o čom svedčia informácie Virtuálneho centra darcov krvi - Darujkrv.sk. Napríklad sa na základe e-mailovej výzvy dostaví príliš veľké množstvo darcov. Odberná stanica je však schopná prijať dvoch - troch, ostatní preto prídu zbytočne. Stanice si nemôžu robiť veľké zásoby, keďže doba skladovania krvi je 42 dní, náklady na skladovanie jedného odberu sú viac ako 1000 Sk. Ak sa objaví nedostatok krvi, nemocnice a transfúzne stanice sa v prvom rade obracajú sa na svojich registrovaných darcov, alebo uverejnia výzvu v médiách. Rovnako môžu darcovia aktuálne výzvy nájsť na portáli ww.darujkrv.sk.

Podobne je to aj s inzerátmi, pre ktoré začína byť e-mail výhodným médiom, keďže na rozdiel od novín za ne netreba platiť. Nedávno sa napríklad rozšírila ponuka s fotkou rozkošných čiernych šteniatok, krížencov labradora a vlčiaka. "Hľadali sme šteniatko, a práve tieto dve plemená sa nám páčili. Keď sme sa však dovolali na telefónne číslo, psíky už boli dávno rozdané," hovorí študentka Petra. "A to mi ešte o pár dní zavolala mama, že má pre mňa ďaktuálnuď ponuku," dodáva.

Elektronická pošta, ktorá sa nesmierne rýchlo rozšíri po celom svete, býva aj rajom pre podvodníkov. Môžu sa tak dostať k dôverným a osobným údajom. Česká internetová stránka www.hoax.cz, ktorá sa problematikou zaoberá, uvádza niekoľko typov takýchto e-mailov. Ich spoločnou vlastnosťou je aj výzva rozposlať ich všetkým svojim známym. Najčastejšími sú poplašné varovania pred vírusmi a útokmi na počítač, ale aj iné varovania - napríklad fámy o mobilnom telefóne ako zdroji požiaru. Medzi falošné, poplašné, či vymyslené správy často patrí aj hľadanie stratených osôb, petície a výzvy - za nižšie ceny benzínu.

Ľudia môžu "naletieť" aj na ponuky ľahkého zárobku - lotérie, pyramídové hry, dovolenku pri mori za e-mail, rozprávkové dedičstvo - najčastejšie z Nigérie. Iba občas sa medzi e-mailmi tohto typu ocitnú pravdivé výzvy a upozornenia - napríklad o Libanonskej slučke, používanej na krádež bankomatovej karty v bankomate. Škodu môžu napáchať aj reťazové listy šťastia, rôzne čínske modlitby i rozšírené vtipné e-maily. Už roky sa napríklad šíri e-mail Absolut genial !!!, ktorý sľubuje, že po jeho rozposlaní 11 osobám sa na obrazovke objaví video. Keďže sa žiadne neobjaví, funkcia e-mailu bude iná. Počet adries, ktorými rotuje, svedčí iba o tom, koľko ľudí sa už na to nachytalo. Ak aj e-mail nemá vírus, zbytočne zaťažuje linky a servery.