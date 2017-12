Trailer k tretiemu Doomu a 3 krátke videá k Splinter Cell 3

19. júl 2004 o 13:28 Ján Kordoš

Tom Clancy patrí medzi obľúbených autorov knižiek u hráčov a zrejme je aj najangažovanejšia osoba zo spisovateľov v hernom byznise (medzi matadorov patrí aj Terry Pratchet, no ten sa už dlhší čas neozval). Séria Splinter Cell so stále známejším a populárnejším agentom Samom Fischerom sa dočká už tretieho dielu (Tom Clancy´s Splinter Cell 3: Chaos Theory) a práve z neho vám prinášame trojicu trailerov. Jednotlivé ukážky sú síce krátke, no vo vysokej kvalite a fanúšikovia stealth akcií si ich nemôžu nechať újsť.