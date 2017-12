Half-Life 2 - najočakávanejšia hra súčasnosti

19. júl 2004 o 9:12 Ján Kordoš

Množstvo párov natešených očí sa pozerá za obzor. Všetci dobre vedia, že im nepomôže naťahovanie krkov, nezlepší to ani tlačenie sa do prvého radu priaznivcov, neostáva im nič iné ako čakať. Keď príde Vyvolený, zistia to všetci bez výnimky. Nikto však nepoľavuje a s obrovskou dávkou trpezlivosti čaká na svoju hviezdu. Všetci čakajú na Half-Life 2.

Herná obec čakala na množstvo hier, dobre sa pamätám na nadržanosť pred druhým dielom Diabla alebo tretím Warcraftom. Podobná mánia vyvrcholí (teda aspoň dúfame) v tento rok. Onedlho by sme mali dostať k recenzii tretí diel Dooma, na ktorého sme vám už priniesli rozsiahle preview, výborný článok ste si mohli prečítať aj o našom čiernom koni STALKER: Shadow of Chernobyl a teraz sme pre vás pripravili zhrnutie informácii o najočakávanejšej hre súčasnosti (a možno aj celkovo v krátkej hernej histórii) Half-Life 2.

Jednotka sa objavila akoby zrazu, po fázach odkladov, no herná obec bola vo vytržení. Hráči už mali dosť klasických FPSiek, chceli niečo nové a vtedy prišiel Half-Life so svojim zaujímavým príbehom, naskriptovanými animáciami, ale hlavne výbornou atmosférou. K suverenite jej dopomohol určite aj mód Counter-Strike, no to je už úplne iná pesnička. Gabe Newell si vedel spočítať jedna a jedna (hlavne ak to boli oveľa vyššie čísla a išlo o zisky z predaja hry), preto nás zo začiatku zavalil datadiskami k pôvodnému HL a až na prvý išlo o nechutné žmýkanie peňazí, no ako ospravedlnenie Valve môže slúžiť fakt, že o vývoj sa starala iná firma (Gearbox Software). Každému však muselo byť jasné, že po obrovskom úspechu musí logicky (a hlavne z finančného hľadiska) nasledovať pokračovanie, ktoré si obrovská masa hráčov kúpi už len kvôli známemu menu.

Vynechajme teraz reklamné kampane, ale budeme sa venovať balastu okolo. Približne v takomto čase minulý rok sme sa mali dočkať HL2, ale došlo k známemu úniku kódu, ktorý sa omieľa dodnes (pre úplnosť, únik alpha verzie sa dočkal Doom 3 aj STALKER) a mal výrazný vplyv na posunutie dátumu vydania hry. Aspoň tak hovorí oficiálna správa, no my si o tom myslíme svoje. Masírovanie hráčov reklamnými žvástami máme už dávno v malíčku, no podobné klamstvá (drsný výraz, ale pravdivý) nám trošku lezú na city. Stačí si spomenúť na neustále odkladanú Daikatanu a vieme, na čom sme. Aj hráč ma totiž len jedny nervy a hype (umelo vytvorená aura jedinečnosti) vzbudzujú v hráčoch vysoké ambície a realita môže byť úplne iná. No zanechám už svojich úvah a vrhnem sa na súhrn informácii, ktoré sme dali dokopy.

S termínom Half-Life 2 sa neustále skloňuje vo všetkých možných podobách slovíčko revolúcia. Revolučný engine, revolučný fyzikálny model, revolučná hrateľnosť. Keby nešlo o Valve, tak by sme tento reklamný leták strčili do obrovského šuplíku plného podobných veľkohubých prehlásení, no tentoraz spravíme výnimku. Príbeh síce nebude dosahovať epických rozmerov, no nepôjde o žiadnu brnkačku typu, choď tam a vystreľ mozog z hlavy tomu najkakanejšiemu ujovi. Gordon Freeman je dnes už legendárne meno a znovu sa vžijeme do kože hrdinu prvého dielu. Po problémoch vo vedeckom centre Black Mesa sa Gordon znovu stretá s G-Manom, ktorý mu v pôvodnom Half-Life riadne zatopil, no tentoraz musia spojiť svoje sily a v 12 misiách odohrávajúcich sa v tajnej vládnej organizácii pre výskum mimozemskej inteligencie v mestečku City 17.

Po príchode Freeman zistí, že výskum sa trošku zvrtol a obyvateľstvo mesta bojuje o svoj holý život za pomoci armády a neznámej emzáckej rasy, ktorá sa vzoprela proti odporu nepriateľov z planéty Xen. Týmto pádom stojíte po boku bývalých nepriateľov, no tentoraz ide do tuhého a preto držíte všetci spolu proti spoločnému nepriateľovi. Scenár určite Pullitzera nezíska, no ak zazriete takmer epické boje o život v uliciach mesta proti gigantickému nepriateľovi, pocítite tu dokonalú atmosféru až v končekoch prstov. Samozrejme neprídeme ani na množstvo naskriptovaných situácií (ešte teraz si pamätám na krik za zaseknutými dverami, ktoré som sa zúfalo pokúšal otvoriť, no tie povolili až po brutálnom zavraždení bezbranného vedca) a tie zvýšia atmosféru tiež a ihneď zabudnete na povrchnejší príbeh, navyše ide o FPSku, tak nikto od hry nečaká ani len skrátené vydanie Zvonára Matky Božej.

Samozrejme sa dočkáme aj bližšej spolupráce s niektorými postavami, pričom najžiadanejšia je samozrejme Alyx Vance (možno sa stane ešte obľúbenejšou ako samotný Gordon), dcéra Eliho, vedca, ktorý ako jeden z mála prežil masaker v Black Mese, no zanechalo to na ňom trvalé následky v podobej protézy dolnej končatiny. Matka Alyx zahynula pri tomto nešťastí, čo by mohlo citovo založenejších hráčov donútiť k slzičke nad osudom Alyx (a mohlo by ich to donútiť aj k tomu, nech si znovu prečítajú nejaký ten bestseller od D.Steelovej, pozrú si znovu tú časť BH 902 10, kde Brandon znovu pomôže Dylanovi zo svinstva zvaného alkohol, ale hlavne, nech ma neotravujú pri tomto preview). Hráč v úlohe Freemana teda môže spokojne očumovať vnady Alyx, je skutočne oku lahodiaca a strávite s ňou dosť času. Spolupracovať samozrejme budeme aj s inými postavami, okrem mimozemskej rasy nám pomôže aj armáda. Z jednotlivcov spomeniem robota Doga, doktora Kleina a strážnika Calhouna. Bližšie informácie zatiaľ nie sú známe a ani o nich nechceme vedieť, prekvapenie počas hry je najlepšie prekvapko.

Hnacím motorom hry však bude určite grafické spracovanie a práve v Source engine vidí väčšina vývojárov jeden z najlepších vývojárskych nástrojov. Ono už podľa množstva trailerov sa nie je čomu diviť a miesto mojich opisov by bolo najlepšie pozrieť si všetky videá a získate lepší pohľad na neskutočné grafické orgie. Detailné prostredie vyzerá až neskutočne... či skôr až príliš skutočne, nechce sa nám veriť, že okolie je vytvorené len z jednotiek a núl. Je jedno, či máte otvorené ústa nad uličkou, kde sa zakrádate a skrývate sa za prekážky alebo so zatajeným dychom pozeráte na exteriéry. Všetko vyzerá nádherne a záležať si dali tvorcovia hry aj na postavách. Doteraz sme sa uspokojili s motion-capturingom samotnej postavy, no teraz sa k tomu pridala aj mimika tváre a tým myslím úplne detailné pohyby tváre. Stačí si spomenúť na rozhovor s Alyx, kde ste jej už len z tváre mohli vyčítať súčasný stav emócii. Ako samostatné objekty budú v hre vystupovať aj oči a možno sa to zdá ako úplná maličkosť, kto raz videl reálny pohyb rohovky a dúhovky v ten deň určite pokojne nezaspal.

Opisovať grafiku zo screenshotov a trailerov je však značne nekorektná práca, treba si počkať na samotnú hru, až potom si dokáže človek vychutnať nádherné grafické spracovanie. Na to však budeme potrebovať poriadne silnú mašinu, pričom ako minimálna zostava sa udáva procesor s kmitočtom 2 GHz, 512 MB RAM a graf. karta GeForce 4, prípadne podobný grafický ekvivalent zo strany ATi. Vaša grafika by však mala podporovať všetky DX9 efekty, inak prídete o veľký zážitok. A to sme ešte nepovedali nič o animáciách, fyzikálnom engine, ktorý je spojený s ovládaním niektorých vozidiel.

U mimozemskej civilizácie asi ťažko postrehnete, či sa pohybujú podľa reálnej predlohy, no u ľudských jedincoch je situácia úplne odlišná. Pohybové schopnosti ľudí sú takmer na nerozoznanie od filmu, postava konečne vyzerá ako človek s kĺbmi a nepripomína gumenú bábiku. Beh, práca so zbraňou, prebíjanie, skrývanie sa za prekážky, zásahové zóny na tele a množstvo iných vytvárajú pocit vernosti ako v skutočnosti. Teda nie, že by sme každý deň cestou do práce/školy videli zúrivé prestrelky proti bande emzákov. Možnosť využitia vozidiel je dnes už takmer samozrejmosťou a ide vlastne len o príjemné spestrenie inak „nudného“ behania po vlastných a máme tak ďalšiu možnosť vyskúšať, čo zvládne fyzikálny model hry.

Pochybujem, že čítate tento článok a ešte ste nevideli ani jednu finesu fyzikálneho modelu, takže mi pripomína zbytočné pripomínať vám scénu so sudmi, ktoré sa uvoľnia a padajú popri stene cez prekážky do vody, nemá zmysel spomenúť ani slávnu scénu s vtipným zabitím nepriateľskej bandy vojakov uvoľnením lana, držiace obrovský trám alebo zabarikádovanie sa v budove posúvaním nábytku. Robím to len pre osvieženie mojich spomienok a sám sebe pripomínam, že TOTO už nebude ani hra, ale simulácia všetkých možných fyzikálnych zákonov. Za všetko však vraví zbraň s poetickým názvom Manipulátor. V každom trailery je využívaná, dokážete ňou pritiahnuť akýkoľvek predmet a vymrštiť ho pred seba. Ak si spomeniete na plne virtuálne prostredie podliehajúce masovej deštrukcii, má obrovské množstvo hráčov postarané o zábavu už len samotnými „hrátkami“ s touto zbraňou po jednotlivých úrovniach.

Okrem Manipulátora sa samozrejme dočkáme aj množstva iných zbraní, medzi ktorými nesmie chýbať tradičná vojenská výzbroj v podobe brokovnice SPAS, MP5, MP7, raketomet, granáty a zbrane sa budú nachádzať aj vo vozidlách. Potenciál zbraní je však hlavne vo vyššie spomínanom Manipulátore.

Dá sa povedať, že očakávaný súboj Half-Life 2 vs. Doom 3 (a podľa nás ešte vs. STALKER) ani nebude súboj v pravom slova zmysle. Každá hier síce je FPSkou, ale každá z nich sa pokúša zaujať iným spôsobom. Príbeh je najprepracovanejší v STALKERovi (dôvodom je aj námet čerpajúci aj z knižnej predlohy bratov Strugackich), Doom 3 obsahuje temnú amotsféru, STALKER depresívnu, HL2 je zas o samotnom pocite z hrania a hlavne fyzike prostredia a grafických parádičkách. Neznamená to, že by vás hra nechytila za srdce, len na to ide inou cestou a možnosť strachu bude počas hrania minimalizovaná a hranie by vo filmovom žargóne pripomínal skôr thriller. Preto tieto tituly útočia na hráčov úplne z iných hľadísk a samotné porovnávanie hier je zbytočné. To však nemení nič na tom, že každá z týchto peciek má čo ponúknuť a podľa ohlasov hráčov by z tohto súboja mal ako víťaz zostať práve Half-Life 2. Nechajme sa prekvapiť dúfajme, že sa hry dočkáme ešte v tomto roku.

Považujem za zbytočné sa bližšie rozpisovať o multiplayeri, Counter-Strike 2 si zaslúži samostatný článok a ide vlastne o mód k úspešnej hre. Všetko teraz záleží len na Valve, či stihne dodať titul na trh čo najskôr, Doom 3 je už pomaly tu a hráči neradi čakajú a počet trailerov z hrania už dosahuje pekne veľké číslo, hráčom nestačí len pozerať sa, no aj tak nepredpokladáme s nižším hodnotením ako 4 ½*.