Paušálny internet zníži súčasnú kvalitu pripojenia

19. júl 2004 o 0:00 DANIEL CVEČEK

Slovak Telecom dúfa, že pochodí s paušálnym vytáčaným pripojením na internet lepšie ako poskytovatelia internetu zo susedného Česka. FOTO - SLOVAK TELECOM



BRATISLAVA - Poskytovatelia internetu sa s obavami pozerajú na vytáčané pripojenie na internet (dial up) za mesačný paušál, ktorý chce Slovak Telecom spustiť od augusta. Používatelia dial up-u, ktorí si službu Rodinný internet objednajú, zaplatia mesačne 356 korún (vrátane DPH) a od štvrtej popoludní do siedmej do rána, cez víkendky a štátne sviatky môžu surfovať bez toho, aby platili za každú minútu pripojenia. Poskytovatelia internetu však varujú najmä pred preťažením liniek, s ktorým si nevedeli poradiť ich kolegovia v Česku, a prekáža im aj chýbajúca veľkoobchodná ponuka Slovak Telecomu.

Zaujímavý pokus

Podľa manažéra pre produkty a stratégiu GTS Slovakia Ivana Leščáka je zavedenie paušálneho vytáčaného internetu určite zaujímavý pokus. "Otázkou je, ako dlho vydrží," poznamenal. Napokon, plánované zavedenie paušálneho vytáčaného internetu je podľa neho trochu kontraproduktívne, pretože do určitej miery konkuruje vysokorýchlostnému ADSL pripojeniu do internetu. Slovak Telecom, naopak, verí, že práve paušálne vytáčané pripojenie záujem ešte zvýši.

Hovorca Slovak Telecom Radoslav Bielka je presvedčený, že sa vytáčaný internet za paušál stretne u používateľov s úspechom. "Prvotný záujem, najmä o informácie o novej službe, je rozhodne veľký. Okamžitý potenciál trhu odhadujeme na 30- až 50-tisíc zákazníkov," povedal Bielka.

Záujem podľa neho potiahne najmä cena paušálneho dial up-u. Predpokladá, že rodinný internet osloví najmä rodiny so školopovinnými deťmi, pravidelných používateľov vytáčaného pripojenia a tých, ktorí si chcú vyskúšať surfovanie po sieti bez časového obmedzenia a neskôr by mohli prejsť na ADSL pripojenie.

Po skúsenostiach z Česka slovenskí provideri očakávajú, že zvýšená aktivita používateľov spôsobí preťaženie telefónnych liniek. "Na prvý pohľad pozitívne zavedenie neobmedzeného pripojenia do internetu popoludní a večer môže spôsobiť, že používateľ dial up-u sa bude v tomto čase do internetu pripájať desiatky minút," povedal výkonný riaditeľ Slovanetu Peter Máčaj. Podobnú situáciu si na Slovensku podľa neho pamätajú už len prví používatelia z polovice deväťdesiatych rokov.

Práca pre regulátora

Keďže Slovak Telecom zatiaľ neponúkol nijaký akceptovateľný veľkoobchodný model poskytovania služby, šéf Slovanet zatiaľ nevidí spôsob, akým by si poskytovateľ mohol poradiť očakávaným nárastom prevádzky. "Bez podielu na zvýšených tržbách bývalého monopolu nemáme z čoho investovať do nákupu nových liniek alebo modemov," vysvetľuje. Bez veľkoobchodného modelu bude podľa Slovanetu zo zavedenia služby profitovať najmä Slovak Telecom, ktorý tak ako jediný bude môcť zvyšovať kapacitu prístupovej infraštruktúry.

P. Máčaj si preto myslí, že zavedenie rodinného internetu bez veľkoobchodnej ponuky zníži kvalitu a znevýhodní internetové služby ostatných používateľov internetu. "Aj keby si naši klienti zaplatili za neobmedzený dial up internet v noci, keď sa nebudú môcť pripojiť, zaplatia zbytočne," povedal obchodný riaditeľ Slovanetu Juraj Kováčik.

I. Leščák predpokladá, že ak konkurenti nedostanú možnosť ponúknuť obdobnú službu, potom dôjde zrejme diskriminácii a k sporom, ktoré bude musieť riešiť regulátor. Situáciu odhadol zjavne dobre, pretože podľa obchodného riaditeľa Slovanetu Juraja Kováčika firma už uvažuje, že sa obráti na regulátora, aby Telecomu zakázal urobiť plánované zmeny.

Mobilné paušály už nebudú samy

Slovak Telecom sa opäť po čase zobudil a prišiel s ponukou, ktorá sa triafa do čierneho. Plánovaným zavedením paušálu Rodinný internet chce zjavne konkurovať internetovému pripojeniu, ktoré ponúkajú EuroTel a Orange.

Napríklad klient Nextry s programom Praktik doma zaplatí mesačne v najlacnejšej verzii, teda s paušálom ST Standard, 950 korún a môže sa denne tri hodiny v špičke a cez víkendy neobmedzene pripájať na internet, bez dátových limitov a akýchkoľvek ďalších poplatkov za surfovanie.

Porovnateľné služby v súčasnosti ponúkajú len mobilní operátori. Klienti EuroTelu sa môžu neobmedzene pripájať na internet za 1180 Sk mesačne alebo lacnejšie za 821 korún, no nesmú mesačne preniesť viac ako 700 megabajtov dát.

Orange ponúka službu Orange World Maxi, kde zákazník môže presurfovať za mesačný paušál 832 korún tisíc megabajtov. Ponuka mobilných operátorov má oproti ponuke Telecomu jednu nespornú výhodu, mobilitu. Pripojiť sa možno všade, kde mobilný telefón chytí signál. (dc)