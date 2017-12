Don Quijote sa má vydať na novú jazdu - vesmírnu záchrannú misiu

16. júl 2004 o 17:14 TASR

Londýn 16. júla (TASR) - Bájny španielsky rytier Don Quijote, známy útočením na veterné mlyny, ktoré si mýlil s nepriateľmi, sa vydá na novú jazdu - vesmírnu misiu pre záchranu sveta.

Európska vesmírna agentúra (ESA) stanovila vysokú prioritu španielskemu projektu zameranému na zasiahnutie blížiaceho sa asteroidu. Cieľom je zistiť, či vedci dokážu odkloniť vesmírne teleso, ktoré by mohlo byť na kolíznej dráhe so Zemou.

Do kozmu vyrazia dve vesmírne lode - jedna pomenovaná po statočnom rytierovi z klasického Cervantesovho príbehu, druhá po jeho trpezlivom sluhovi Sanchovi.

Sancho bude krúžiť okolo zvoleného asteroidu, zatiaľ čo druhá raketa - nasledujúca príklad literárneho menovca - narazí strmhlav do cieľa. Sancho a teleskopy zo Zeme budú podrobne sledovať, ako a či vôbec náraz ovplyvní rýchlosť a dráhu asteroidu.

Astronómovia, vedomí si ničivých následkov dopadu asteroidu na dinosaurov pred 65 miliónmi rokov, dosiaľ objavili niečo nad 1000 veľkých vesmírnych objektov, ktoré by sa jedného dňa mohli zraziť s našou planétou.

Hoci nič nenasvedčuje tomu, že priamy náraz vesmírnej lode do asteroidu by hrozbu zničil, mohol by vytvoriť relatívne malé množstvo energie, ktoré by podľa vedcom mohlo stačiť na jeho odchýlenie z kurzu.

Ak pôjde všetko podľa plánu, misia Quijote by sa mohla uskutočniť v rokoch 2010-15, informovala ESA.