Hawking sa chystá revidovať svoju teóriu o čiernych dierach

Londýn 16. júla (TASR) - Záhadami opradené čierne diery predsa len nepohltia všetko, čo sa dostane do ich blízkosti.

16. júl 2004 o 15:43 TASR

Túto svoju takmer 30 rokov starú tézu sa chystá poopraviť slávny britský astrofyzik Stephen W. Hawking, uviedli časopis New Scientist a internetová stránka BBC. Podrobnosti chce však vedec prezradiť až na Medzinárodnej konferencii o všeobecnej relativite a gravitácii, ktorá sa uskutoční 21. júla v Dubline.

Ak odborná verejnosť akceptuje Hawkingovo nové vysvetlenie podstaty čiernych dier, vyriešil by sa paradox, ktorý vyslovil v roku 1976. Vtedy povedal, že čierna diera nie je úplne čierna. Okolo tzv. horizontu udalostí emituje žiarenie, ktorým uvoľňuje energiu a stráca hmotu. Ak by do seba prestala vťahovať novú hmotu, po určitom čase by sa vyparila.

Toto žiarenie, nazvané po svojom objaviteľovi Hawkingovo žiarenie, však nevypovedá nič o pomeroch vo vnútri čiernej diery. Z toho vyplýva, že každá informácia o častici, ktorú sa raz zhltne čierna diera, sa nenávratne stratí.

V prípade revízie svojho pôvodného tvrdenia Hawking prehrá stávku s kolegom Johnom Preskillom z Kalifornského inštitútu technológií v Pasadene, ktorému musí kúpiť encyklopédiu. Takisto nie je zrejmé, či nebude treba čierne diery premenovať na sivé diery.