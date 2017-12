Videá Armies of Exigo, Underground 2 a Battle for Middle-Earth

16. júl 2004 o 13:54 Ján Kordoš

Na internete sa objavilo prvé video z očakávanej závodnej hry Need for Speed Underground 2 a my vám ho samozrejme ponúkame. Underground vytvorili novú sortu automobilových hier, nelegálne závody mestom s partou šialencov do tunningu. Ak vás rýchlosť nenecháva chladnými, určite si prídete na svoje. Hra ponúkne veľké množstvo vozidiel, vylepšení, tratí a všetko, čo k správnej závodnej hre patrí.

Pán Prsteňov je veľmi výhodná obchodná značka a Battle for Middle-Earth zrejme spôsobí nejednému fanúšikovi real-time stratégií srdcový záchvat. Neuveriteľná grafika sa od tvorcov Command and Conquers: Generals dala očakávať, ale ak uvidíte v pohybe obrovské množstvo jednotiek, určite vám srdiečko zaplesá. Druhá vec je už hardwarová náročnosť ;). Stratégia bude zameraná hlavne na samotné boje a súboje obrovských armád majú niečo do seba. Ponúkame vám už tretie video a odporúčame vám ho stiahnuť, stojí za zhliadnutie.

Zdroj: www.gamershell.com