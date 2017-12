Špeciálne DVD verzie k The Sims 2 a Medal of Honor: PA

16. júl 2004 o 10:13 Ján Kordoš

Podobný plán majú EA aj s Medal of Honor: Pacific Assault, takže špeciálna Director´s Edition DVD bude hráčom zo začiatku k dispozícii len formou predobjednávky. Obsah tohto bonusového materiálu je rovnako obsiahly. Okrem klasiky v podobe historických informácii o druhej svetovej (WWII Timeline Presentation), pokec so skutočnými vojakmi bojujúcimi v 2.sv.vojne (Medal of Honor: Paths of Glory), dokumet o sláve a činnosti vojakov v Pacifiku (Silent Drill Platoon), soundtrack a pokec samotného autora o jeho tvorbe a množstvo ďalších drobnosti, ktoré hráča potešia. Pomaly to už ani nevyzerá vôbec tak, že k hre dostanete nejaké tie bonusy, ale k historickým materiálom dostanete ako bonus hru ;). Nebude samozrejme chýbať ani dnes obľúbené video Making of...

