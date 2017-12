Podrobné info o GTA: San Andreas + predstavenie soundtracku

16. júl 2004 o 9:14 Ján Kordoš

Je známe, že ako hráči zavítame do troch miest (LA, San Francisco a Las Vegas), len ich skutočné názvy budú skomolené. LA nájdeme pod Los Santos, San Fierro ukrýva Frisco a Las Venturra ukrýva Vegas. Každé mesto bude mať odlišnú štruktúru a dizajn, čo hráča prinúti používať iné herné štýly v jednotlivých mestách. Ako vhodný príklad nám poslúžia klasické kopce vo Friscu, teda San Fierre v kontraste s obrovskými a viac prúdovými cestami v LA. Táto diferenciácia sa zohľadní aj v poňatí misií, preto sa vo Fierre viac najazdíte a po svojich toho moc nenabeháte, no Las venturra si svoje užijete aj na nohách. So skomolenými názvami súvisí aj menšia podobnosť so skutočnými mestami.

Spestrením pri hraní bude určite nutnosť jesť

A na koniec máme pre vás zoznam jednotlivých interpretov a ich songov, ktoré zaznejú v rádiách automobilov. Skupiny sú rozdelené podľa žánrov a podľa týchto informácii sa môžeme začať tešiť. Rock zastupuje Guns´n´Roses (Sweet Child o´Mine), Nirvana (Smells Like Teen Spirit), Smashing Pumpkins (Today), Jane's Addiction (Been Caught Stealing), Poison (Every Rose Has It's Thorn). Rapari si budú pokyvkávať hlavami nad NWA (F*ck Tha Police / 100 Miles And Runnnin'), Snoop Doggy Dogg (Gin N'Juice / Ain't no Fun), Warren G (Regulate), Fugees (Killing me Softly), Coolio (Gangsta's Paradise) a Public Enemy (Rebel without a Pause). Sladký popík zastupuje Salt'n'Pepa (Push it), Vanilla Ice (Ice Ice Baby), Inner Circle (Bad Boys), KLF (3am Eternal) a Massive Attack (Unfinished Sympathy). Medzi ďalšie skvelé skladbičky bude určite patriť aj The Stone Roses (Fools Gold), The Verve (Bitter Sweet Symphony), Happy Mondays (Step On) a Radiohead s hitom Creep.

Ja osobne si myslím, že pôjde o najlepší soundtrack v hernej histórii. Alebo vy si nemyslíte, že v cabrio s výborným Sweet Child o´Mine v pozadí so zapadajúcim slnkom v LA sa nebudete cítiť skutočne in? Čo tak Bitter Sweet Symphony pri pomalom prejazde Vegas alebo Smells pri zúrivej naháňačke Friscom?

