Rise To Honour – syntéza hry a filmu

Zavrite oči, predstavte si podivné budovy, ryžu, kung-pao a nebezpečne vyzerajúcich šikmookých drsňákov. Zrazu ste vo svete akčných honkongských filmov, vo svete akčných bojoviek a divokých prestreliek.

16. júl 2004 o 0:10 Milo Gracík

Upozornenie! Toto nie je hra, toto je prvý skutočne plnohodnotný interaktívny film! A zahrať si ho môžete už aj vy. Ak pravda vo svojom hernom brlohu ukrývate PlayStation 2. Ako som sa podrobne rozpísal už v novinke, Rise to Honour je ostatný pokus Sony o syntézu filmového a herného priemyslu s Jet Li v hlavnej úlohe. Máme tu ďalší zo série kvalitných exkluzívnych titulov.

Rise to Honour (RTH) je predovšetkým simulácia toho najlepšieho z HonKongských akčných filmov. Každá scéna vo vašich spomienkach vyvolá vzrušivé chvenie, že je to ONO, tie pravé akčné orgie. Aj keď reminiscencia nie je až taká presná, aby ste dokázali identifikovať film, ktorým sa autori inšpirovali (i keď máte napozeraných stovky honkongáčov), zanechá vo vás nesmierne príjemný hrejivý pocit, aký sa dostaví pri stretnutí s dávno strateným priateľom. Plnohodnotnému zdaniu, že ide o skutočný film však bránia grafické indikátory na obrazovke, škoda, že si autori nezobrali príklad z The Getaway.

GRAFIKA 8 / 10

Hlavným hrdinom tejto hry je Jet Li. Vyzerá ako Jet Li, pohybuje sa ako Jet Li, bojuje ako Jet Li ba dokonca rozpráva rovnakým hlasom ako Jet Li. Skutočne je to pravý a nefalšovaný Jet Li. Každý jeho pohyb naživo bol zosnímaný a dokonale prevedený do digitálnej podoby. Za takéto perfektné prevedenie živého človeka do sveta 1 a 0, si autori zaslúžia náš obdiv. S ostatnou grafikou to už nie je také slávne, no aj tak na plný úväzok spĺňa svoj účel. A keďže budete vo vytržení z efektných bojov, ani vám jej strohosť a chudokrvnosť nepríde.

INTERFACE 9 / 10

Opäť tu máme názornú ukážku pravdivosti tvrdenia „v jednoduchosti je krása“. Z tejto hry totiž jednoduchosť tryská z každého bajtu. To však vôbec RTH neuberá na štýlovosti, efektnosti a prepracovanosti. Všetko je to krásne funkčné, od ovládania, cez menu až po samotný dizajn.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Ovládanie je neobvyklé, zato však triviálne jednoduché, trochu inovatívne i keď nie úplne originálne. Pohyb realizujete jedným analógom a údery druhým. Rýchle, jasné a intuitívne. Chce to trochu času, než si zvyknete, no výsledok, ktorý takto prosto dosiahnete je neuveriteľný. Jet Li predvádza na obrazovke smrtiaci balet v najlepšej forme akoby pod taktovkou Yuen Woo-Pinga. I na RTH zanechali dravé pazúry choreografie bojových scén á la Matrix krvavé stopy, čo je dobre, ako sa na vlastné oči presvedčí každý hráč RTH. Aj keď pri hraní sa dobre bavíte, dianie na obrazovke vyzerá oveľa lepšie keď nehráte, ale iba pozeráte na hru niekoho iného. Vtedy ako by ste pozerali nový film Jet Li-ho.

MULTIPLAYER

Je to film, takže žiaden multiplayer. I keď je to zaujímavá myšlienka, možno o multiplayerových interaktívnych filmoch niekedy niekto napíše dobrú sci-fi poviedku, či dokonca vedecké pojednanie.

HUDBA 6 / 10

K hudobnému podmazu sa veľa povedať nedá. Ak vezmeme RTH ako interaktívny film, je kvalita hudby nedostatočná. Z pohľadu hry je však dostatočne funkčná. Rovnako ako si v HK akčnom filme veľmi nevšímate hudbu, nebudete si ju všímať ani v RTH. To však neznamená že sa nedá počúvať, jednoducho nedosahuje celkovú kvalitu hry.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Toto nie je hra, toto je film! Tento slogan podporuje v maximálnej možnej miere ozvučenie RTH. Plne to oceníte až po pripojení na zodpovedajúcu zvukovú aparatúru s dekóderom Dolby Surround. Dabing je na profesionálnej úrovni, veľkou mierou prekračujúcej hollywoodsky štandard súčasných herných projektov. Nedosahuje síce dokonalosti hry Primal, no zato si ho môžete pustiť mimo angličtiny aj v čínštine (samozrejmosťou sú titulky).

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Skript, skript a skript. Takto stručne sa dá presne definovať inteligencia protivníkov. Prídete na scénu, z dverí vybehne skupinka maníkov a ide vám rozbiť ciferník. Treba zdôrazniť, že sa o to snažia veľmi efektne, i keď nie efektívne. Presne to, čo by ste v hre akčného žánru čakali. O trochu viac vám dajú zabrať finálny bossovia (kung-fu dvojičky, či opitý barman) a niektoré špecifické scény (útek pre strieľajúcim vrtuľníkom), ktoré si vyžiadajú minimálne jedno opakovanie. Keďže sa RTH tvári ako film (prakticky ním však je), treba rátať s maximálnou linearitou, ktorá je v tejto hre dotiahnutá do neskutočne maniakálnej podoby (na hru, nie na film).

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Prvý interaktívny film, kde môžete vlastnoručne ovládať hlavného hrdinu, v miere ohraničenej možnosťami súčasnými technológiami (napr. kapacita DVD). Hrateľný film, so všetkými kladmi a zápormi, ktoré z toho vyplývajú. V hernom slangu by sme mohli povedať, že ide o čistokrvnú, striktne lineárnu bojovku, ako zo starých dobrých dvojrozmerných časov, prevedenú do 3D. Rise to Honour je však predovšetkým nesmierne krásna, štýlová a zábavná, i keď trochu nebezpečne krátka HRA. Ak je vašou obľúbenou HK hviezdou Jet Li, niet pre vás iného východiska, než si Rise To Honour vyskúšať. Kde inde by ste mohli v jeho koži prežiť tak explozívne a pritom zábavné akčné orgie?

Zdroj screenshotov: www.playstation.com