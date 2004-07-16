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Porovnanie cien pri volaní do zahraničia

Ešte pred tým, než vám prinesieme podrobnejší pohľad na jednotlivé programy telekomunikačných operátorov vám ponúkame prehľadné porovnávacie tabuľky so základnými cenami.

16. júl 2004 o 0:00 Marián Pavel - SME online

Ešte pred tým, než vám prinesieme podrobnejší pohľad na jednotlivé programy telekomunikačných operátorov vám ponúkame prehľadné porovnávacie tabuľky so základnými cenami pri volaní do zahraničia.

Tabuľky spracovala a poskytla spoločnosť EuroTel.

Pevné linky

 

 

Tariff zone

 

Orange

postpaid

postpaid

ST

(Business Aktiv)

EuroTel postpaid

(InterCall33)

Zóna 1

4,20 SK/min

3,90 SK/min

3,00 SK/min

Zóna 2

8,30 SK/min

3,90 SK/min

3,00 SK/min

 

 

EuroTel

(Pevné linky)

Zone 1

Czech republic, Hungary, Germany, Poland, Austria

Zone 2

Andorra, Australia, Belgium, Denmark, Finland, France, Greece, Holland, Ireland, Canada, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norway, New Zealand, Portugal, San Marino, Spain, Switzerland, Sweden, Italy, Ukraine, United Kingdom, USA

 

Orange

(Pevné linky)

Zone 1

Austria, Belgium, Cyprus, Czech republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Holland, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom

Zone 2

Alaska, Canada, Hawaii, Monaco, Portico, Switzerland, USA, Vatican, Virgin Islands

 

 

Slovak Telecom

(Pevné linky)

Zone 0

Austria, Czech republic, Germany, Hungary, Poland

Zone 1

Alaska, Belgium, Canada, Cyprus, Estonia, Denmark, Finland, France, Holland, Ireland, Island, Luxembourg, Liechtenstein, Malta, Monaco,  Norway, Virgin island (USA), Portico, Portugal, Russia,  Spain, Slovenia, Switzerland, Sweden, Italy, Vatican, United Kingdom, USA,

 

 

Mobilné siete

 

EuroTel

(InterCall33)

Orange

Postpaid

ST

(Business Aktiv)

9,00 Sk

9,20 Sk

11,90 Sk

 

 

EuroTel

(Mobilné siete)

Zóna 5,6

Andorra, Australia, Austria, Belgium, Czech republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Holland, Hungary, Ireland, Luxembourg, Monaco, Norway, New Zealand, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, Switzerland, Sweden, Italy, Ukraine, Vatican, United Kingdom

 

 

 

Orange

(Mobilné siete)

Zóna 5 (EU)

Austria, Belgium, Cyprus, Czech republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Holland, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom

 

 

Slovak Telecom

(Mobilné siete)

Vybrané mobilné siete

Albania, Algeria, Andorra, Argentina,  Australia, Austria, Belgium, Byelorussia, Bosnia & Herzegovina,  Bulgaria, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech rep., Denmark, Estonia, Finland, France, Gabon, Germany, Ghana, Greece, Holland, Hongkong, Hungary, Chile, China, Indonesia, Ireland, Island, Israel, Italy, Kuwait, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malaysia, Malta, Monaco, Montenegro, Namibia, New Zealand, Norway, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Thai wan, UK, Uzbekistan, Venezuela

 

 

 

 

 

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