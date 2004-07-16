Porovnanie cien pri volaní do zahraničia

Ešte pred tým, než vám prinesieme podrobnejší pohľad na jednotlivé programy telekomunikačných operátorov vám ponúkame prehľadné porovnávacie tabuľky so základnými cenami pri volaní do zahraničia.
Tabuľky spracovala a poskytla spoločnosť EuroTel.
Pevné linky
|
Tariff zone
|
Orange
postpaid
postpaid
|
ST
(Business Aktiv)
|
EuroTel postpaid
(InterCall33)
|
Zóna 1
|
4,20 SK/min
|
3,90 SK/min
|
3,00 SK/min
|
Zóna 2
|
8,30 SK/min
|
3,90 SK/min
|
3,00 SK/min
EuroTel
(Pevné linky)
|
Zone 1
|
Czech republic, Hungary, Germany, Poland, Austria
|
Zone 2
|
Andorra, Australia, Belgium, Denmark, Finland, France, Greece, Holland, Ireland, Canada, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norway, New Zealand, Portugal, San Marino, Spain, Switzerland, Sweden, Italy, Ukraine, United Kingdom, USA
Orange
(Pevné linky)
|
Zone 1
|
Austria, Belgium, Cyprus, Czech republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Holland, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
|
Zone 2
|
Alaska, Canada, Hawaii, Monaco, Portico, Switzerland, USA, Vatican, Virgin Islands
Slovak Telecom
(Pevné linky)
|
Zone 0
|
Austria, Czech republic, Germany, Hungary, Poland
|
Zone 1
|
Alaska, Belgium, Canada, Cyprus, Estonia, Denmark, Finland, France, Holland, Ireland, Island, Luxembourg, Liechtenstein, Malta, Monaco, Norway, Virgin island (USA), Portico, Portugal, Russia, Spain, Slovenia, Switzerland, Sweden, Italy, Vatican, United Kingdom, USA,
Mobilné siete
|
EuroTel
(InterCall33)
|
Orange
Postpaid
|
ST
(Business Aktiv)
|
9,00 Sk
|
9,20 Sk
|
11,90 Sk
EuroTel
(Mobilné siete)
|
Zóna 5,6
|
Andorra, Australia, Austria, Belgium, Czech republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Holland, Hungary, Ireland, Luxembourg, Monaco, Norway, New Zealand, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, Switzerland, Sweden, Italy, Ukraine, Vatican, United Kingdom
Orange
(Mobilné siete)
|
Zóna 5 (EU)
|
Austria, Belgium, Cyprus, Czech republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Holland, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
Slovak Telecom
(Mobilné siete)
|
Vybrané mobilné siete
|
Albania, Algeria, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Byelorussia, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech rep., Denmark, Estonia, Finland, France, Gabon, Germany, Ghana, Greece, Holland, Hongkong, Hungary, Chile, China, Indonesia, Ireland, Island, Israel, Italy, Kuwait, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malaysia, Malta, Monaco, Montenegro, Namibia, New Zealand, Norway, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Thai wan, UK, Uzbekistan, Venezuela