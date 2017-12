Sony Ericsson: Dva nové EDGE telefóny - S710 a Z500i

Spoločnosť Sony Ericsson dnes ohlásila dva nové telefóny s fotoaparátom, ktoré využívajú technológiou EDGE.

15. júl 2004 o 11:38

„Véčkový“ telefón Z500i umožňuje snímanie fotografií a videa. S710a s megapixelovým fotoaparátom sa vyznačuje inovatívnym otáčavým dizajnom. S710a uvádza spoločnosť v Amerikách a Z500i v Európe a Ázii. Telefóny budú k dispozícii v 4. štvrťroku 2004.

Oba telefóny podporujú EDGE triedy 10, a využívajú najnovšie možnosti EDGE pri prístupe k e-mailu, hrám a informáciám. Podporujú upload až do rýchlosti 120 kb/s a download až do rýchlosti 240 kb/s. EDGE alebo Enhanced Data Rates for Global Evolution je technológiou 3G, ktorá do sveta mobilných zariadení prináša rýchlosti podobné širokopásmovému prenosu.

Z500i je elegantný „véčkový“ telefón, ktorý sa vyznačuje klasickým štýlom Sony Ericsson, dobrými komunikačnými funkciami a jednoduchým používaním. Zabudovaný fotoaparát VGA dokáže snímať fotografie aj videoklipy, a QuickShare umožní používateľom niekoľkými kliknutiami snímať, odosielať a zdieľať fotografie, zvuk a video. Súčasne ide o jeden z prvých telefónov Sony Ericsson, ktorý ponúka technológiu Push to Talk over Cellular (PoC).

Táto technológia dokáže znížiť celkové prevádzkové náklady pri telefonovaní, keďže umožňuje používať mobilné telefóny ako obojsmerné vysielačky. Displej so 65 536 farbami je ideálny na prehliadanie všetkých typov obrázkov, na sťahovanie aj surfovanie – ktoré zase urýchľuje dátová konektivita EDGE.

V zatvorenom režime slúži externý displej so 4096 farbami ako hľadáčik pri snímaní obrázkov. Slúži však aj ako displej pre obrázkový CLIP (Picture CallerID); táto funkcia zobrazuje meno a obrázok volajúcej osoby. Do tretice displej umožňuje čítať textové správy bez potreby otvoriť telefón. Z500i sa dokáže ľahko synchronizovať s PC a má množstvo organizačných funkcií, takže používateľ si môže po ceste aktualizovať svoj diár aj kontakty.

Podobne ako už ohlásený model S700i, aj Sony Ericsson S710a sa vyznačuje štýlovým a jedinečným dizajnom s otáčaním. To umožňuje používateľom zvoliť si vhodný režim prevádzky pre danú úlohu – či už to je fotografovanie, surfovanie a telefonovanie, alebo textovanie a e-mailovanie.

S710a obsahuje integrovaný digitálny fotoaparát CCD s rozlíšením 1,3 megapixela, ktorý umožňuje snímať vysokokvalitné fotografie. Má 2,3 palcový displej TFT s 262 tisíc farbami, ktorý je odolný voči poškriabaniu a dokáže kvalitne zobraziť obrázky a hry.

Obrazové možnosti rozširuje aj fotografické svetlo, ktoré umožňuje snímať momentky v tmavom prostredí, a 8x digitálny zoom pre fotografovanie z diaľky. Tento produkt podporuje QuickShareTM, a preto sa vyznačuje extrémne jednoduchým ovládaním - otvorenie aktívneho krytu šošovky automaticky aktivuje fotoaparát. Fotografie alebo video je možné snímať jediným kliknutím, a jedno či dve ďalšie kliknutia stačia na ich odoslanie.



Používatelia sa môžu rozhodnúť medzi rôznymi možnosťami prenosu obrázkov, videoklipov a iných dát na PC a na ďalšie zariadenia – k možnostiam prenosu patria MemoryStick Duo, Bluetooth a infračervený port.

Špecifikácia produktu Z500i

GSM 900/1800/1900 MHz EDGE trieda 10 (4+2) Konektivita: kábel Fotoaparát: VGA Rozmery: 93 x 49 x 24 mm Hlavný displej: 65 tisíc farieb (128 x 160 pixelov) Stavový displej: 4 tisíc farieb Hmotnosť: 110g Podpora aplikácií: Java 2.0, Hi Corp Mascot CapsuleTM Engine Micro 3D Edition Čas hovoru: až 10 hodín Čas pohotovostného režimu: až 11 dní

Špecifikácia produktu S710a