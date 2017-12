The I of the Dragon - akčný dračí úlet

Rusi sú zvláštny národ. Dali svetu Lenina, naučili nás, že zima môže byť kamarát a v záujme jadrových ponoriek je polovica obyvateľstva chudobná. V poslednom čase však stále viac a viac dokazujú, že okrem pekných Rusiek disponujú aj tvorivými nápadmi. A č

15. júl 2004 o 9:20 Michal Andris

o je dôležitejšie, dokážu ich technicky a hrateľnostne spracovať. Poďme sa pozrieť na výsledok práce vývojárskeho štúdia Primal Soft.

Drak v hlavnej úlohe - to sa často nevidí. Spomínam si len na hrdinku Rynn s pevnými stehnami, ktorá si draka osedlala v hre Drakan, tam však tiež nebol v úlohe hlavnej postavy. Tentokrát to bude iné. Vžijeme sa priamo do veľkého, šupinatého tela tohto pána oblohy, chrliča ohňa a stelesnenia hrozivej krásy. Ako to už vo fantasy hrách býva, zlé zlé potvory napadli dobrých dobrých ľudí, vyhladzujú ich a niekto to musí riešiť. Keď je už naozaj zle a nádej pohasína, z vajíčka sa vykľuje drak level 1 a akcia začína. Veru tak priatelia, žiadny dračí inventár, žiadne stromovito sa vetviace dialógy, máme tu čistokrvné akčné RPG. Celá práca s vývojom postavy na začiatku hry spočíva vo výbere jedného z troch drakov. Vyberiete si chrliča ohňa? Mága? Alebo draka nekromancera? Vaša voľba závisí od toho, aký typ boja preferujete. Počas hry vždy keď postúpite o level vyššie (a bude to poriadne vysoko) dostanete 25 bodov, ktoré rozdelíte medzi základné vlastnosti. Vtip je v tom, že chrlič ohňa potrebuje na zvýšenie sily plameňa 2 body, mág ich potrebuje 3, ale zase má „lacnejšie“ dobíjanie magickej energie. Dobre si teda premyslite, načo sa chcete počas hry špecializovať. Namiesto bodov si môžete pri postúpení o úroveň vybrať niektoré z veľkého množstva rozmanitých kúziel.

Prvý kontakt s hrou je vyriešený veľmi príjemne, priletí k vám chlapík na koberci a dostanete za úlohu poletovať po krajine, ostreľovať všetko zlé a dostať sa na level 4. Zoznámite sa teda s ovládaním, pochopíte základné princípy a zistíte, aký spôsob boja vám vyhovuje. Môžete chrliť firebally, použiť ohnivý dych, navádzaciu ohnivú strelu alebo ak potvora nie je veľmi veľká priletieť k nej, chytiť ju do pazúrov a v krásnej krvavej animácii ju roztrhať a spapať. To je dokonca z času na čas nutnosť, pretože energia je tu vyriešená práve formou hladu. Ak je drak hladný, pomalšie lieta a pomalšie chrlí oheň, čo najmä v neskorších herných fázach vedie do dračieho neba. Spomenutý lietajúci ujo vás bude sprevádzať celým príbehom, ktorý na to, že sa jedná o akčnú hru, nie je až taký zlý, dokonca obsahuje aj jeden prekvapivý moment...

Herná mapa je rozdelená na niekoľko lokácií, v ktorých sú liahne všetkej možnej hávede, ktorá z nich vychádza a vychádza... až kým liaheň nezničíte. Pozor! Po nejakej dobe sa môže obnoviť a aj sa obnoví. Zabrániť sa tomu dá tak, že nájdete na mapke planinu s modrým svetelným lúčom a stlačením tlačítka postavíte mesto. Pokiaľ mesto bude stáť, liahne sa neobnovia. Z času na čas ho môžete vylepšiť, takže bude väčšie, silnejšie a odolá silnejším nepriateľským útokom. Nemusíte sa báť ničoho zložitého, mesto si žije vlastným životom a len sem tam potrebuje vašu ochranu.

GRAFIKA 9 / 10

3D vládne svetom a túto hru si inak ani neviem predstaviť. Pomerne rozsiahle mapky sú svojim spôsobom podobné, ale dizajnér vdýchol každej vlastnú dušu, a pohral sa s ňou, takže vo výsledku nejde o rovinu s variabilným rozmiestnením pohorí a údolí, ale každá je niečím iná. V kombinácii so striedaním dennej doby, občasnou hmlou a perfektným osvetlením sa dostávame do veľmi slušného nadpriemeru, aj keď si to samozrejme vyberá svoju hardvérovú daň. Scéna, keď za slnečného dňa na vaše mesto level 5 zaútočí tlupa ohnivých dikobrazov doprevádzaná desiatkami lietajúcich wyvernov patrí medzi skvosty, ale vie aj zasadiť pekný úder vašej zostave. Trošku viac optimalizácie by neuškodilo. Samotný drak je veľmi pekne rozanimovaný a vyzerá naozaj ako drak. Spomenúť treba ešte kúzla – každé je sprevádzané perfektným grafickým efektom a keď uprostred húfu nepriateľov vykúzlite poriadnu sopku, tak spoznáte čaro škodoradosti :).

INTERFACE 10 / 10

Veľmi veľa hier zlyháva na zle vyriešenom ovládaní. Rozhodne to ale nie je prípad tohto titulu. Na prvý pohľad veľa tlačítiek hlavnej obrazovky plní svoju funkciu perfektne a ovládanie prejde do krvi veľmi rýchlo. Kombinácia klávesnice pre pohyb a myši pre útok je ideálna. Už dlho som nevidel také jednoduché a zároveň doslova krásne menu.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

V jednoduchosti je krása. A tu to máme potvrdené, ako sa vraví, čierne na bielom, aj keď trefnejšie by bolo povedať v 32bitových farbách. Niekto by mohol namietať, že lietať po mape a grilovať jašteričky je dlhodobo stereotyp, ale nie je. Nie je a nie je. Keď práve nezvádzate jeden z perfektných súbojov, tak obdivujete krásu krajiny alebo rozdeľujete body do vlastností... Jednoduchosť, dynamika. Mohlo to byť dokonalé, nebyť zrejme dosť slušne nadrogovaného game dizajnéra, ktorého napadlo, že keď už teda vymodelovali toľko krásnych potvoriek, prečo by za ne nemohol hráč aj hrať. A preto budete na chvíľu nútení najprv vymeniť draka za warlorda na nejakej zmutovanej antilope, neskôr za obyčajného lukostrelca a neskôr za bojového hrocha alebo čo to bolo. Spolu s neskutočne zle vyriešeným systémom kamery (len v týchto troch prípadoch) sa jedná o dôvod, prečo táto hra nedostane absolútne hodnotenie.

MULTIPLAYER

Hra neobsahuje multiplayer.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Nikoho by asi nebavilo rúbať a smažiť nepriateľov, keby v okamihu potupnej smrti nevydali aspoň aký taký ston, čím ponižujúcejší, tým lepšie :). A nemusíte sa báť. Rôznorodého kvílenia a kvičania a kvíkania, si užijete až až. Nemôžem nič vytknúť ani zvukovým efektom kúziel. Jediná výčitka sa týka prostredia, žiadny šum v korunách stromov ani štebotanie vtáčikov.

HUDBA 6 / 10

Dobre prispieva a prospieva atmosfére hry, problémom je, že sa stále dookola opakuje. Nevyrušuje, neotravuje, ale ani nenadchne. Strieda sa gytarový motív, keď sa nikde nebojuje, akonáhle sa začne opekačka, tak zaznejú o niečo dynamickejšie melódie. Hastrmane, hastrmane, copak s tebou uděláme?

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Vzhľadom na povahu hry je pochopiteľné, že nepriatelia sú totálne tupí. Lietajú, útočia, čo viac od nich chcieť, že? Náročnosť je nastaviteľná, len som nepostrehol aký je rozdiel medzi obtiažnosťou č. 3 a 4, alebo 5 a 6. Ale je dobré mať možnosť voľby. V zásade nejde o ľahkú hru, závisí od hardvéru, ktorým disponujete a od toho, či ste schopní prísť na vám vyhovujúcu taktiku, ktorou zvládnete aj krušnejšie okamihy. Ideálny stred. Nekladie na vás príliš veľké požiadavky, takže neskončíte s vytrhanými vlasmi v priekope po troch úrovniach, ale ani nie je príliš jednoduchá, takže nehrozí jedno poobedie.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Už dlho sa mi nestalo, aby som pustil hru a hral a hral a hral a hral... Originálny nápad, dobre odvedená technická stránka a čo je najdôležitejšie, pokiaľ máte radi akčné RPG, určite sa nebudete nudiť. Odporúčam kúpiť a do Moskvy posielam jedno veľké ĎAKUJEME.