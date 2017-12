Na Slovensku by mal byť nový núdzový telekomunikačný systém

BRATISLAVA 14. júla (SITA) - Na Slovensku by sa mal vybudovať národný systém núdzových komunikácií, ktorý by bol kompatibilný so systémami ostatných, najmä však európskych krajín. Pre vybudovanie systému je potrebné vytvoriť organizačné, prevádzkové a technické podmienky pre prevádzkovanie núdzových prednostných volaní, vytvoriť neverejné komunikačné siete pre uzatvorené skupiny užívateľov a nakoniec zabezpečiť prevádzkové náhrady, ktoré môžu byť v prípade potreby použité v krízovej oblasti. Vyplýva to z materiálu, ktorý predložil vláde minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič na základe uznesenia Bezpečnostnej rady SR (BR). Minister navrhuje najprv vytvorenie pracovnej komisie zo zástupcov štátnych inštitúcií a prevádzkovateľov komunikačných sietí, ktorá stanoví požiadavky štátu na systém núdzových komunikácií. Následne sa vypracuje koncepcia organizačných, prevádzkových a technických riešení a na záver bude potrebné zostaviť program realizácie tohto systému. Na Slovensku zatiaľ nie je zavedený systém núdzových prednostných volaní vo verejných komunikačných sieťach a súčasný stav a rozsah prevádzkových náhrad telekomunikačných sietí je dnes podľa ministra kritický a nepostačujúci. Nový systém by mal zabezpečovať komunikáciu v krízových situáciách pre krízový manažment a záchranné zložky, ale aj pre nevyhnutú komunikáciu medzi bežnými obyvateľmi. Súčasne zabezpečiť spoluprácu sietí tak, aby núdzové volanie z mobilnej siete mohlo bez problémov skončiť u užívateľa pevnej siete, alebo inej mobilnej siete. V krízových situáciách, pre ktoré je charakteristické, že vznikajú náhle a často nepredvídane, môže dôjsť k zničeniu komunikačnej štruktúry. Zároveň však narastá počet volaní, ktoré sú nutné pre riešenie krízových situácií, ale aj ostatných volaní, pričom následkom môže byť až prevádzkové zrútenie celej siete. Ak v takejto situácií majú byť potrebné komunikačné prostriedky okamžite k dispozícii, je potrebné budovať núdzové komunikácie vopred, pričom musia byť dostatočne spoľahlivé, efektívne a neprerušované. Zároveň v prípade narušenia infraštruktúry musia byť služby rýchlo obnovené. Koncové zariadenia a spôsob použitia služieb majú byť jednoduché a intuitívne, pri čo najvyššom pokrytí a ich využitie musí byť bezplatné.