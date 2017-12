Aby sa klientovi oplatil nový cenník ST pre dial-up musí surfovať aspoň 15 minút

Bratislava 14. júla (TASR) - Aby sa zákazníkovi oplatil nový cenový model Slovak Telecomu (ST), a. s. pre dial-up, musí byť na internete aspoň 15 minút.

Uviedol to výkonný riaditeľ a. s. Slovanet Peter Máčaj.

"Z našich databáz vyplýva, že až 54 % internetových hovorov trvá menej ako 3 minúty," uviedol. Práve to je nová cenová "hranica", ktorú stanovil Telecom. Prvé tri minúty hovoru zdraželi a po troch minútach internetový hovor zlacnel. Zdraženie v prvej "fáze" je však vyššie ako zlacnenie v druhej. "Aby sa teda zákazníkovi oplatil nový cenový model, musí byť na internete aspoň 15 minút," ujasnil Máčaj. Slovanet však eviduje až 85 % internetových hovorov kratších ako spomínaných 15 minút, pričom je zaujímavé, že zo všetkých minút ktoré presurfujú klienti Slovanetu, je iba 28 % v rámci hovorov, ktoré majú menej ako 15 minút. Tieto čísla ukazujú, že pre užívateľov, ktorý chodia na internet v kratších intervaloch, surfovanie zdražie.

Máčaj sa taktiež vyjadril aj k novej službe Telecomu - neobmedzenému prístupu na internet (flat) cez dial-up. Tá podľa neho môže vyvolať neželané dodatočné investície a zvýšenie prevádzkových nákladov spoločnosti Slovanet.

"Doteraz sme si totiž vedeli vypočítať, aký čas asi strávia naši klienti na internete a vedeli sme tak odhadnúť potrebnú kapacitu našich technológií aj s príslušnou rezervou. Teraz to však nebude možné," uviedol Máčaj. Slovanet totiž nedokáže odhadnúť, aký počet klientov využije flat a ako sa títo klienti po aktivovaní služby budú správať. V prípade, že väčšina z nich bude celú noc "surfovať," môže to firme spôsobiť kapacitné problémy. "Aby sme potom našim zákazníkom zabezpečili bezproblémové pripojenie, museli by sme tak nedobrovoľne investovať do ďalšej technológie," tvrdí Máčaj. "Inak by sme sa mohli vrátiť do 90. rokov, keď pripojenie do internetu trvalo aj 10 minút," dodal.

Klienti využívajúci dial-up pripojenie si môžu svoje konto aktivovať u ktoréhokoľvek poskytovateľa pripojenia do internetu. Samotné telefonické pripojenie si však môžu zabezpečiť zatiaľ iba cez Slovak Telecom.