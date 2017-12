Finále kvalifikácie na olympiádu počítačových hier WCG 2004

Hranie počítačových hier po sieti si vo svete získalo obrovskú obľubu. Situácia prišla dokonca tak ďaleko, že sa organizuje olympiáda v hraní hier, na ktorej sa zúčastňujú najlepšie tímy a jednotlivci z celého sveta. Slovenská komunita, donedávna silne za

14. júl 2004 o 11:08 Juraj Chrappa

nedbávaná, sa tiež pomaly prebúdza, dôkazom čoho sú viaceré vydarené akcie v súťažnom hraní, a najnovšie aj slovenská kvalifikácia na finále WCG2004 v USA, ktorá začína dnes v bratislavskom Auparku.

Hráči ktorí počas posledných mesiacov odohrali množstvo kvalifikačných zápasov, aby sa mohli slovenského finále zúčastniť, budú zápasiť v troch obľúbených tituloch: Half-Life: Counter-Strike, Warcraft III: The Frozen Throne a Starcraft - Brood War. Pôvodne sa mal hrať aj Unreal Tournament 2004, ale kvôli problémom so slovenským distribútorom sa tak nestane a Slovensko tak nebude mať na olympiáde zastúpenie v tejto kategórii.

Pre úspešných hráčov sú pripravené výkonné herné zostavy Brave (Intel P4 3.0 GHz HT, ATI Radeon 9600, 256 MB DDR RAM, 17 palcový monitor 100Hz refresh rate), návštevníci a diváci si zas budú môcť zasurfovať na 20 počítačovch pripojených na internet cez Nextru.

Víťazi slovenského kvalifikáčného kola poletia na veľké októbrové finále WCG2004 do San Francisca v USA. Okrem toho, že budú reprezentovať Slovensko (dúfajme, že iba v dobrom svetle), majú možnosť vyhrať ceny za státisíce dolárov!

Ak teda chcete vidieť, ako hrajú skutoční profíci, zastavte sa v bratislavskom Auparku od 14. do 16. júla 2004. Možno vás to inšpiruje a nabudúci rok budete súťažiť o letenku do USA i vy.

Viac o slovenskom finále WCG2004 sa dozviete na wcg.unitedgaming.sk.