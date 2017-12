Novinky v internetových obchodoch

Krotiteľ kultu chrápania

13. júl 2004 o 23:35

Hlasné chrápanie nielen ruší spánok ostatných, ale škodí i zdraviu toho, kto chrápe. Kto nemá čas navštíviť lekára, môže odskúšať elektronického pomocníka, ktorý môže pomôcť utlmiť neželanú nočnú aktivitu. Na prvý pohľad sú to netradičné hodinky bez ciferníka - vo vnútri je však jednoduchá, no dômyselná elektronika. Čip, ktorý je srdcom systému, je naprogramovaný tak, aby pomocou zabudovaných mikrofónov odlíšil od okolitého hluku frekvencie, ktoré vydáva chrápajúci človek. Ak analýza zvuku ukáže, že niekto chrápe a intenzita hluku sa vyšplhá nad nastavenú úroveň, kontaktné kovové elektródy na spodnej strane zariadenia vyšlú do pokožky zápästia sériu slabých elektrických impulzov, ktorých úlohou je vyvolať nápravu. Notorického "chrápača" to síce neprebudí, ale prinúti ho to v spánku aspoň zmeniť polohu.

Aby však pracovalo všetko tak, ako má, v miestnosti nesmie chrápať nikto iný. Elektrické impulzy by totiž "obeť" dostávala i bez svojho pričinenia.

Orientačná cena: 25 britských libier, www.innovations.co.uk/gus/product.asp?prod%5Fid=500379

Laptop alebo pracovná stanica?

Nové mobilné systémy nahrádzajú rozmernejších stolových kolegov už i na poli profesionálnych staníc. Mobilná stanica HP Compaq nw8000 poskytuje v rozmeroch laptopu výkon stolovej grafickej stanice určenej pre CAD pracoviská, grafické štúdiá a finančné analytické systémy. I keď ju na prvý pohľad takmer nemožno odlíšiť od dnešných laptopov, vo vnútri sa ukrývajú jedinečné výkonné komponenty.

Pod taktovkou bezdrôtovej WiFi komunikácie a výkonného mobilného procesora Intel Pentium M, ktoré tvoria technologickú sadu Intel Centrino Mobile, skrotnú i najnáročnejšie softvéry. Voliteľná dvojica optických mechaník podporujúca prácu s DVD nosičmi i zápis CD médií tvorí iba časť možností ukladania dát. Rýchly 5400-otáčkový pevný disk, čítačka pamäťových kariet Secure Digital a vysokorýchlostné porty USB 2.0 otvárajú cestu k spracovaniu veľkých objemov dát. O kvalitnú a rýchlu grafiku sa stará čip ATI Mobility FireGL T2 9600 a 15-palcový displej s rozlíšením až 1600x1200. Široké možnosti pripojenia k internetu, či už káblami, alebo bezdrôtovo, sú samozrejmosťou. Zdá sa, že nastáva nová éra mobility, ktorej neuniknú ani profesionálne CAD systémy a grafické balíky ako Adobe Photoshop, Premiere či 3D StudioMAX.

Orientačná cena: od 90 000 korún, http:// h40111.www4.hp.com/produkty/notebooky/ sub_index. asp?id=245

MILAN GIGEL