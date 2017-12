Koho môžu v práci nahradiť počítače?

Počas priemyselnej revolúcie stroje brali prácu len ľuďom s najnižšou kvalifikáciou a najmenšími vedomosťami. V informačnej revolúcii to bude ...

Úradníčka, povolanie bez perspektívy - príliš veľa opakovaných činností.



Počas priemyselnej revolúcie stroje brali prácu len ľuďom s najnižšou kvalifikáciou a najmenšími vedomosťami. V informačnej revolúcii to bude inak, upozorňujú ekonómovia Frank Levy a Richard Murnane vo svojej najnovšej knihe The New Division of Labor (Nová deľba práce). Rozhovor s nimi minulý týždeň priniesol časopis Harvadskej univerzity Working Knowledge.

Kto príde o prácu?

Vývoj v poslednom desaťročí ukazuje, že príchod počítačov vytvára nové pracovné miesta nielen pre špičkových odborníkov, ale prekvapujúco aj pre ľudí s najnižšou kvalifikáciou, hovoria Levy a Murnane. Ohrození sú však zamestnanci uprostred, ľudia s "priemerne náročnou" prácou.

Ide o všetkých, ktorých prácu tvoria z väčšej časti neustále sa opakujúce činnosti, ktoré možno popísať v presnom pracovnom postupe. Typickými príkladmi sú mnohí úradníci, robotníci za pásom, ale napríklad aj makléri na burzovom parkete.

Ľudia vykonávajúci podobné práce vo vyspelých krajinách sú navyše ohrození nielen konkurenciou zo strany strojov, ale aj pracovníkov z rozvojových krajín - ak sa dá pracovný postup presne definovať, môže byť veľmi jednoduché presunúť celú prevádzku do inej krajiny.

Príkladom typického zamestnania ohrozeného príchodom počítačov je napríklad práca na letisku za prepážkou check-inu. Zamestnanec sa tu totiž musí riadiť presne stanoveným postupom; skontroluj identitu pasažiera podľa pasu alebo kreditnej karty - súhlasí s rezerváciou? Ak áno, skontroluj, či má pridelené miesto; ak nie, ukáž mu, ktoré miesta sú ešte voľné, atď... Tento postup bez problémov zvládne aj počítač (možno s výnimkou príjemného úsmevu) a automaty na check-in skutočne začínajú ľudský personál na letiskách rýchlo nahrádzať.

Kto je v bezpečí

Počítače však vo všeobecnosti vytvárajú viac pracovných príležitostí, ako ich likvidujú - v Spojených štátoch sa napríklad od 60. rokov, keď sa prvé počítače objavili, počet pracovných miest zvýšil o 75 percent. Výrazne sa však mení štruktúra pracovného trhu.

Existujú tri hlavné skupiny činností, ktoré nemožno presne popísať počítačovým jazykom a ľuďom vykonávajúcim takéto povolania zatiaľ strata práce nehrozí.

Prvou je identifikácia a riešenie nových problémov - čím viac kreativity a inteligencie musíte každodenne pri práci zapojiť, tým bezradnejší by bol pred podobnou úlohou počítačový program.

Druhou úlohou, na ktorú sú počítače zatiaľ krátke, je komplexná komunikácia v ľudskom jazyku. Ak je súčasťou vašej práce vyjednávanie, riadenie, učenie či presviedčanie iných ľudí, počítače vás takisto nedokážu nahradiť.

Treťou skupinou sú mnohé veľmi jednoduché mechanické práce, ktoré vykonávajú napríklad vrátnici, upratovačky či čašníci. Takéto činnosti, na rozdiel od prvých dvoch skupín, môže vykonávať takmer ktokoľvek a zväčša nevyžadujú žiadne zvláštne zručnosti ani nadanie. Vyžadujú však schopnosti vlastné zatiaľ iba ľuďom - kým pre človeka je jednoduché vojsť do novej miestnosti a "pochopiť", čo všetko sa v nej nachádza, pre stroje je to zatiaľ extrémne zložitá úloha.

Celkovo bude v najbližšej budúcnosti podľa Murnana a Levyho najväčší dopyt po ľuďoch schopných vykonávať rôzne manažérske činnosti, predávať tovar a kreatívne riešiť technické problémy. Absolútne kľúčové budú komunikačné schopnosti. Výraznú výhodu budú mať aj ľudia, ktorých práca je viazaná na konkrétnu lokalitu - kým učiteľ na základnej škole ani expert na marketing na slovenskom trhu nemôžu byť nahradení indickými náprotivkami, špičkový fyzik pracuje na problémoch, ktoré sa môžu riešiť kdekoľvek na svete, a jeho situácia bude preto oveľa zložitejšia.

Čo učiť deti?

Ako by malo vyzerať vzdelávanie detí, ktoré sa dokážu na pracovnom trhu budúcnosti bez problémov uplatniť? Základom musia byť vynikajúce znalosti čítania, písania a matematiky. Tieto tri zložky sú totiž nevyhnutné pre zvládnutie ďalších predmetov, ktoré v dieťati rozvinú schopnosti analýzy a riešenia problémov.

Schopnosť písať a vôbec komunikovať efektívne bude tiež nevyhnutným predpokladom uplatnenia sa v prakticky všetkých dobre platených zamestnaniach, upozorňujú autori knihy.

Pri predmetoch ako dejepis treba dbať na učenie sa faktov rovnako ako pochopenie vzťahov medzi nimi. Autori napokon upozorňujú, že deti by nemali tráviť príliš veľa času len samou výučbou práce s počítačom - tá by mala byť najmä prirodzenou súčasťou výučby iných predmetov.

Kto prežije

Svetový ekonomický rozmach v druhej polovici 20. storočia pomáhal všetkým, bohatým aj chudobným, robotníkom aj špičkovým expertom. Moderné technológie, ktoré budú podporovať rast životnej úrovne v tomto storočí, však už podobne rovnostársky pôsobiť nebudú, varujú Frank Levy a Richard Murnane: oveľa viac budú zvýhodňovať tých vzdelanejších a kvalifikovanejších. Ostatní budú musieť súťažiť o veľmi slabo platené "servisné" zamestnania a práve oni zaplatia krutú "daň z pokroku", domnievajú sa ekonómovia.