RollerCoaster Tycoon 3 - detailné preview očakávanej bomby

Máme tu rok 2004 a s ním aj očakávania, čo prinesie nový, tretí diel série RollerCoaster Tycoon. Naše podrobné a rozsiahle preview vás uvedie do obrazu.

14. júl 2004 o 1:00 Erik Kapsdorfer

Fenomenálny úspech RollerCoaster Tycoon



RollerCoaster Tycoon sa dočkal hneď troch datadiskov – najprv to bol Corksew Follies, po ňom nasledoval Loopy Landscape a do tretice vyšlo pokračovanie druhého datadisku Loopy Landscape 2. Bez nejakého väčšieho boomu sa minulý rok dostalo na svet pokračovanie v podobe druhého dielu. Možno je len dobré, že pred vydaním sa okolo hry nerobilo žiadne haló, pretože hráči by boli ešte viac sklamaní než nakoniec boli. RollerCoaster Tycoon 2 sa totiž nedal nazvať prívlastkom plnohodnotné pokračovanie, pretože bežal na prakticky rovnakom engine ako prvý diel – predovšetkým rovnaká grafika, princíp – pribudlo iba niekoľko nových atrakcií takže pokračovanie by sme mohli výstižnejšie nazvať pojmom datadisk. Druhé pokračovanie sa aj napriek tomu dočkalo hneď dvoch prídavkov – Wacky Worlds a Time Twister.

Tak a máme tu rok 2004 a s ním aj očakávania čo prinesie chystaný tretí diel série. Tentokrát by už určite Chrisovi hráči neodpustili, ak by si mali opäť zasadnúť za pokračovanie bežiace na tom istom engine. A to sa ani nestane. Tretí diel sa bude totiž niesť v úplne inom svetle, graficky oveľa príťažlivejšom, pretože všetko bude 3D. Pri vývoji tretieho pokračovania už hlavnú rolu nehraje tím zložený okolo Chrisa Sawyera, avšak pre väčšinu hráčov neznáma britská spoločnosť Frontier Developments so sídlom v Cambridge. Tí starší z vás a predovšetkým vyznávači kvalitných vesmírnych simulátorov si určite spomenú na výborne vesmírne simulátory 80.-tych rokov Elite a Virus, za ktorými stojí práve menovaná spoločnosť. Mnohí ste sa teraz zrejme zľakli prečo práve im zveril Chris Sawyer zodpovednosť za tretí diel (nebojte sa Chris bude na vývoj dohliadať a vývojárom radiť čo a ako zlepšiť, ak sa to jemu nebude pozdávať). Zrejme preto, že David Braben, šéf tejto spoločnosti, je veľmi dobrým priateľom Chrisa a ten mu natoľko dôveruje, že sa na Brabenovu adresu nebojí adresovať slová, že dokáže vytvoriť minimálne tak kvalitný a originálny titul ako bol prvý diel. Podľa prvých poznatkov o hre môže byť na tom niečo pravdy. Veď poďme sa na ňu troška bližšie pozrieť a posúdite sami.

Prechod do 3D - problém alebo inovácia?

Hlavnou novinkou, o ktorej som sa už zmenil je prechod do 3D. Úplne kompletne, čo po skúsenostiach z nedávnej minulosti, ale hlavne súčasnosti môžeme považovať v tomto type hier za nie práve najšťastnejší počin. Tycoony totiž musia byť predovšetkým prehľadné a to 3D im väčšinou uškodí. David Brabena však sľubuje, že toto tretiemu pokračovaniu tretiemu pokračovaniunehrozí. Hra by mala byť podľa jeho slov veľmi prehľadná a prechod do 3D jej len osoží. Dôvod – viac detailov, úplne iný pohľad na zábavný park ako v predchádzajúcich dieloch, hráčom ponúkne možnosť ešte viac sa vypiplať pri stavbe horských dráh a dizajnovaní parku.

Autori pre nás chystajú približne 33 rôznych atrakcií. Každá z nich bude k dispozícií v dvoch až troch rôznych variáciách, čiže celkom slušný počet, nemyslíte? Keďže k zábavnému parku nepatria len kolotoče, ale taktiež rôzne obchodíky s občerstvením, informáciami - tak tie tu nebudú taktiež absentovať. Okrem nich sa môžete tešiť na 3D kiná, herne, manéže... Podobne ako v minulých dieloch aj RollerCoaster Tycoon 3 prináša niekoľko tematicky ladených skrášľovákov, ktorými môžete svoj park zariadiť v štýle westernu, vesmíru, hororu či džungle.

Hráčove budovateľské a ekonomické schopnosti dôkladne preverí 18 scenárov (18 rozdielnych máp, na začiatku ich je k dispozícií len 6), ktoré si bude možné zahrať na troch stupňoch náročnosti (Easy, Normal, Hard) od seba sa odlišujúcich napr. absenciou časového limitu potrebného na splnenie daného cieľu a pod. Súčasťou RCT3 bude mód Sandbox, v ktorom sa budeme môcť dokonale vyblázniť – na hráča v ňom totiž nečakajú žiadne obmedzenia čiže totálna voľnosť.

Ale poďme sa ešte trošku viac venovať výhodám 3D. Stavba kolotočov by mala byť vďaka možnosti zoomu a schopnosti pozerať sa na danú atrakciu z ľubovoľného uhla ešte ľahšia ako v minulosti a zvládnuť by ju mali aj malé deti. Osobne si pamätám ako ma dokázal pri hraní prvého dielu vytočiť fakt, že koľajničky na horskej dráhe sa mi všemožne míňajú a to len preto, že neexistoval vhodný (mne vyhovujúci) pohľad na stavbu. Autori taktiež pripravujú väčšie množstvo konštrukčných dielov, z ktorých bude možné poskladať ešte krajší rollercoaster. Hráčovi bude umožnené „na vlastnej koži“ (z pohľadu vlastných očí) vyskúšať si ešte počas stavby či všetky tie stúpania, klesania, zatáčky sú schopné vagóniky zdolať a vyvarovať sa tak problémom, ktoré nastávali v minulosti, keď hráč prišiel na chybu horskej dráhy až v okamihu, kedy bola postavená (funkčnosť mohla preveriť len skúšobná jazda po dokončení dráhy). Autori sa to snažia hráčom uľahčiť aj čo sa týka úpravy terénu. Terén by mal byť tentokrát viac poddajní a v prípade, že budete chcieť na nejakom zalesnenom území vystavať modernú atrakciu, tak sa už nebudete musieť trápiť so stereotypným odstraňovaním stromov – stromy pôjdu preč z povrchu zemského samé. Reálne nemožné, ale virtuálne áno – úprava terénu pod horskou dráhou – ďalší zlepšovák, ktorý prinesie RCT3. Ak hráč bude potrebovať trošku zvýšiť alebo naopak znížiť miesto, na ktorom stojí horská dráha tak nebude musieť ničiť staré dielko a až potom upraviť terén – tu ho bude môcť upravovať za prevozu dráhy bez toho, aby sa musel obávať, že niečo pokazí.

Tvorba vodných plôch, aj tá prejde zmenou – ak budete chcieť v RollerCoaster Tycoon 3 vytvoriť jazero, musíte najskôr vyhľadať/resp. vytvoriť nejaké údolie. Na mieste pokiaľ môže byť údolie zaplavené sa objaví akási hraničiaca čiara a jediným klikom môžete po túto hranicu údolie zaplaviť vodou – jednoduché, nie?

Ale nie je to len terén a samotné stavanie, ktoré engine zjednodušuje. S prechodom do 3D sa mohli vývojári viac zamerať aj na návštevnikov parku – čiže tých, ktorí vám budú zapĺňať pokladnicu peniažkami. Pamätáte si na tie rovnaké, iba farbou oblečenia sa odlišujúce postavičky z minulých dielov? Tak najnovšie to všetko bude inak. V hre stretneme niekoľko desiatok rozličných postáv odlišujúcich sa od seba farbou pletí, účesom, oblečením, výškou, hmotnosťou, pohlavím, záujmami, vekom (čo sa týka grafického prevedenia neočakávajte žiadne realistické tváre, skôr komixový štýl). To všetko bude mať za následok, že postavy budú žiť svojim vlastným životom, budú mať vlastný charakter, osobnosť a vy sa budete musieť snažiť každému tomuto človiečikovi vyhovieť. Mladí ľudia, teenegeri obľubujú adrenalínové atrakcie alá najdivokejšie horské dráhy, pri ktorých vyhráva nejaká moderná, najlepšie techno hudba (áno hráč bude môcť ovplyvniť aj výber hudby pri danej atrakcii, po parku bude môcť rozmiestniť reproduktory) zatiaľ čo menšie deti dajú prednosť pokojnejším typom atrakcií. Starší ľudia budú chodiť do vášho parku predovšetkým dobre si poklebetiť – najlepšie samozrejme pri nejakom drinku či inom občerstvení vychutnávajúc si ho na nejakej lavičke. Pokiaľ sa toto hráčovi podarí tak je fajn :).

Zábavný park z pohľadu návštevníka

Novinka , ktorá súvisí s prechodom do 3D je nazvaná CoasterCam – ide vlastne o možnosť pozrieť si park z pohľadu návštevníkových očí. Môžete sledovať chovanie sa návštevníkov na horských dráhach – zistíte, že jedny sa budú na horskej dráhe zabávať, mávať rukami zatiaľ čo iní budú netrpezlivo čakať na koniec, pretože je to pre nich veľmi veľký adrenalín. Jednotlivé postavy sa dokážu všelijako ksychtiť a podľa toho zistíte, akú majú náladu. A čo je najlepšie, budete môcť aj vy okúsiť aspoň troška z toho adrenalínového šialenstva čo zažívajú virtuálni ľudkovia, budete sa môcť svojim parkom maximálne kochať a ak odvediete pri navrhovaní parku skvelú prácu tak určite sa bude načo pozerať. Hráč si bude môcť vytvoriť vlastnú virtuálnu rodinku, ktorú môže sprevádzať na každom kroku.

Posledná tlačová správa od Atari (vydavateľ) hovorí o možnostiach technológie Fireworks MixMaster. Táto novinka ponúkne hráčom možnosť vytvoriť si vlastnú svetelnú show v podobe ohňostrojov ako to prezentuje posledný trailer. Hráč bude mať na výber rôzne druhy pyrotechniky, raketiek, ktoré vykúzlia na nočnej oblohe najrôznejšie tvary. Ohňostroj bude možné zosynchronizovať s hudbou vyskytujúcou sa v RCT3, použiť bude možné taktiež vlastné MP3 skladby. Ohňostroj sa bude teda správať tak, ako bude vyhrávať hudobný doprovod. Podľa screenshotov a traileru to vyzerá naozaj veľkolepo a bude to mať vplyv na zatraktívnenie vášho impéria a väčšiu návštevnosť, keďže návštevníkom sa to bude páčiť.

Zmenou prejde taktiež interface, dúfajme, že ten bude prehľadnejší ako v prípade RCT1 a RCT2.

Tak, a teraz ste si zrejme začali hovoriť: „Wow, to všetko vyzerá nádherne, ale rozbehnem to vlastne na svojej mašinke? Aké to ma do kelu hardwarové požiadavky?“

Neľakajte sa, pôvodne som sa ľakal aj ja, ale vývojári ma upokojili: ako minimum totiž odporúčajú takto vybavené PC: Pentium III 733MHz, 128MB RAM a grafická karta podporujúca technológiu T&L (nie však staručká RIVA TNT 2, ktorá ako jedna z prvých disponovala touto vymoženosťou, ale minimálne GeForce 2 :)). Ja osobne tomu veľmi nedôverujem, pretože ak to niekto na takejto konfigurácií spustí tak jedine za cenu „prekrásneho“ trhania vo chvíľach kedy park bude naberať na rozmeroch – takže to napísané si vynásobte aspoň dvoma.

Myslím, že všetko podstatné som už v tejto preview napísal. Všetko to vyzerá byť na najlepšej ceste k vzniku výborného titulu, ktorý oproti minulým dielom prinesie mnoho inovácií – a netýka sa to len prechodu do 3D. Na obrazovkách našich monitorov sa titul objaví niekedy koncom tohto roka takže zatiaľ sa kochajme screenshotmi, neustálym prezeraním vydaných trailerov a dúfajme, že čoskoro sa objaví aj nejaká ta demoverzia – ak áno, určite vám prinesieme naše prvé dojmy – veď RollerCoaster Tycoon 3 naozaj nevyzerá tuctovo.