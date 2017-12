Nokia 5140 vs. Siemens M65: ktorý odolný telefón je lepší?

13. júl 2004 o 9:48 Marián Pavel - SME online

MOBIL.SME.SK pre vás otestoval dva najnovšie odolné telefóny: Nokiu 5140 a Siemens M65. Uvažujete o tom, že si telefón vhodný na drsnejšie zaobchádzanie kúpite? Rozhodujete sa, ktorý z nich vybrať? Skúsime vám pomôcť!

Rozmery telefónu

Nokia 5140 má 106.5 x 46.8 x 23.8 mm. Telefón síce nepatrí k najmenším, no výborne sadne do ruky.

Siemens M65 má s 109 × 49 × 19 mm takmer rovnakú veľkosť ako konkurent. Svoju výšku a šírku kompenzuje hrúbkou – je takmer o 5 mm tenší ako Nokia 5140.

Kryt telefónu

Nokia 5140 má celoplastový kryt, pričom boky telefónu, vrch i spodná časť sú pogumované. Kryt sa otvára v strede, telefón sa doslova rozdelí na dve časti. Klávesnicu tvorí jeden gumený blok, riziko zatečenia pod klávesy je minimálne. Oveľa vyššie riziko hrozí vo vrchnej časti – v oblasti svietidla je v nej nelogicky umiestnený otvor, ktorý prepustí vodu priamo pod displej. Ďalší podobný otvor je priamo nad reproduktorom spredu.

Gumené záslepky chránia iba konektory v spodnej časti telefónu.

Siemens M65 má plastový kryt s pogumovanými časťami doplnený o kovový rám. Telefón sa do rámu doslova navlečie, jeho telo v ráme istia zarážky vo vrchnej a spodnej časti. Z prednej strany chráni displej, zo zadnej zas oblasť batérie. Je pomerne masívny a spočiatku si užívateľ na toto riešenie musí zvykať – telefón totiž práve kvôli rámu celkom nesadne do ruky.

Telefón sa otvára odstránením rámu, ktorý drží batériu pritlačenú o kryt.

Klávesnicu tvoria jednotlivé gumené klávesy, lícovanie s krytom je presné.

Siemens M65 nemá žiadne zbytočné otvory, otočné záslepky nájdete nielen na elektrickom napájaní, ale aj na fotoaparáte a konektore zozadu.

Displej

Nokia 5140 má displej s rozlíšením 128 x 128 bodov. Zobrazuje 4096 farieb. Svojimi parametrami už nezodpovedá súčasným trendom. Napriek tomu je displej slušne viditeľný na dennom svetle a vďaka dobre vyladenému farebnému prostrediu vyzerá dobre aj užívateľské prostredie telefónu. Displej nie je zapustený pod úroveň okraja krytu, preto mu hrozí pri nešetrnom zaobchádzaní poškriabanie.

Siemens M65 má displej s rozlíšením 132 x 176 bodov. Zobrazuje 65000 farieb. Vďaka CSTN technológii je displej aj pri takomto rozlíšení uspokojivo viditeľný na dennom svetle. Displej chráni len mierne vyvýšený okraj kovového rámu, vďaka svojej veľkej ploche je zraniteľnejší na poškriabanie. Dokonca použitý plast krytu nie je vytvrdený, čo by telefónu v tejto kategórii rozhodne prospelo.

Interná pamäť

Nokia 5140 poskytuje užívateľovi 4 MB internej dynamickej pamäte. Do adresára sa zmestí 500 kontaktov s 5 položkami. Uložiť si môžete 150 SMS a 50 MMS správ.

Siemens M65 má internú dynamickú pamäť s kapacitou 10 MB. Kapacita adresára je obmedzená pridelenou kapacitou dynamickej pamäte (viac ako 1000 záznamov), ku každému kontaktu sa dá priradiť 20 položiek. Uložiť si môžete 100 SMS správ, no skutočná kapacita je vyššia – správy možno presúvať do ďalších adresárov s kapacitou závislou od využitia dynamickej pamäte.

Operačný systém

Nokia 5140 pracuje s operačným systémom postaveným na platforme Series 40. Užívateľ pracuje s 9 ikonami na základnej obrazovke, submenu je textové v riadkoch pod sebou. Pohyb v menu možno prepnúť na posun ikoniek po jednej vo vodorovnej osi.

Siemens M65 pracuje s novo vyvinutým operačným softvérom, ktorý nadväzuje na staršie modely začínajúce od S55. Aj v tomto telefóne užívateľ pracuje s 9 ikonami na základnej obrazovke a submenu je textové v riadkoch pod sebou.

Praktická výbava

Nokia 5140 má štandardnú manažérsku výbavu – okrem kalendára a pripomienkovača aj e-mail, elektronickú peňaženku, kalkulačku, budík a stopky. Nechýba ani vytáčanie a ovládanie telefónu hlasom. Nokia 5140 má mimoriadne dobrú komunikačnú výbavu: GPRS triedy 10, EDGE triedy 6, HSCSD a WAP 2.0.

Siemens M65 má rovnakú manažérsku výbavu ako Nokia 5140, navyše má ale časové pásma. Chýba mu elektronická peňaženka a ovládanie a vytáčanie hlasom.

Výbava do terénu

Nokia 5140 má skutočne bohatú výbavu do terénu.

- Push To Talk – ide o najsilnejšiu zbraň telefónu. Táto technológia dovoľuje použiť telefón ako bežnú vysielačku. Na Slovensku ju pravdepodobne prvý spustí Orange, ktorý podľa našich informácií už vo svojej sieti rozbehol prvé testovanie.

- LED dióda s ľadovo bielym svetlom dokáže núdzovo posvietiť v stane, ale aj na cestu či v aute. Je druhou najsilnejšou zbraňou tohto modelu.

- ako doplnok sa dá k telefónu dokúpiť GPS modul. Aj keď nejde o lacnú záležitosť, predstavuje ďalšie praktické rozšírenie možností využitia tohto telefónu

- elektronický kompas – priamo v telefóne je elektronický kompas. Stačí ho raz nakalibrovať a potom sa už len stratiť v lese :)

- vodováha – vzhľadom k nerovnej ploche na boku telefónu a miniatúrnym rozmerom okienka je nepoužiteľná a slúži skôr ako imidžový doplnok

- merač hluku – dokáže zmerať úroveň hluku v okolí telefónu

- teplomer – priebežne meria teplotu, výsledky sú však v porovnaní s reálnou teplotou silne odlišné

Siemens M65 má vo výbave iba aplikáciu Bike-O-Meter, ku ktorej treba dokúpiť hardvér – držiak na bicykel so snímačom. Vďaka nemu sa telefón zmení na praktický cyklistický počítač so širokou paletou snímaných hodnôt a ďalších funkcií. Ťažko posúdiť, ktorá z vymenovaných funkcií oboch telefónov je pre používateľov užitočnejšia. Nám sa viac pozdávalo skromnejšie v bežnom živote využiteľnejšie riešenie Siemensu.

Nokia tiež pozabudla na dôležitý doplnok - konektor na externú anténu. Siemens M65 ho má a v autosade tak užívateľom ponúka lepší príjem signálu.

Batéria

Nokia 5140 má batériu Li-Ion s kapacitou 760 mAh. Výrobca sľubuje výdrž hovoru medzi 2 - 5 hodinami a výdrž v pohotovostnom režime 150 až 300 hodín (12 dní). Pri našom bežnom používaní vydržal telefón na jedno nabitie asi 4 dni vrátane nocí. Výdrž telefónu, samozrejme, ovplyvňuje aj používanie funkcií, hlavne prídavného svietidla.

Siemens M65 má batériu Li-Ion s kapacitou 750 mAh. Výrobca deklaruje výdrž hovoru na úrovni 5,5 hodiny, v pohotovostnom režime by mal vydržať 300 hodín (12 dní). Pri približne rovnakej intenzite používania ako v prípade Nokie 5140 bola výdrž veľmi podobná – asi 4 dni a noci na jedno nabitie.

