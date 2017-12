Majstrovstvá Bratislavy o najlepšieho počítačového hráča sa začnú 3. decembra

23. nov 2001 o 17:17 TASR

Bratislava 23. novembra (TASR) - Pôvodný termín majstrovstiev Bratislavy o najlepšieho počítačového hráča na virtuálnej konzole PlayStation 2 sa presúva z 26. novembra na 3. decembra. Dôvodom zmeny sú podľa Miroslavy Gajdošovej z agentúry Neopublic problémy s oneskorenou distribúciou hry Crash Bandicoot, v ktorej sa bude súťažiť.

Výhradný americký dovozca doručí hru do Európy o týždeň neskôr a tak sa Crash Bandicoot objaví na domácom trhu s niekoľkodňovým meškaním. "Mohli by sme ju nahradiť inou a majstrovstvá neposúvať, no tá hra, na ktorú čakáme, je taká fantastická, že nechceme bez nej začínať," vyhlásila Gajdošová. Miesto konania majstrovstiev sa nemení a tak 3. decembra privítajú organizátori všetkých súťažiacich v novootvorených priestoroch kníhkupectva Brloh v petržalskom nákupnom centre Aupark.

Úvodné klasifikačné kolá súťaže budú prebiehať od 3. do 5. decembra a finálové duely sa uskutočnia 12. decembra. Na podujatie sa môžu prihlásiť hráči a hráčky všetkých vekových skupín, pričom pre víťazov sú pripravené lákavé ceny.