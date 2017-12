Alias – špionážna hra na motívy TV seriálu

Populárny televízny seriál Alias s Jennifer Garnerovou v hlavnej úlohe získal niekoľko ocenení (Emmy) a srdcia fanúšikov po celom svete. Podarí sa to však aj počítačovej hre? Dozviete sa v našej recenzii.

12. júl 2004 o 0:57 Marián Kluvanec

Hneď na úvod sa priznávam, že veleúspešný TV projekt pod krycím názvom Alias na svojom televíznom jedálničku nedržím a tak som pri prvom hraní tejto hry vstupoval na takmer úplne neznámu pôdu. Vadí to však? Aspoň nebudem ovplyvnený, predpojatý a čojaviemešteaký a gamesu budem môcť posudzovať z čisto hráčskeho hľadiska, nezaťažený kontextami a vidinami polonahej, odovzdávajúcej sa Jennifer. Aj keď zistenie, akej farby nosí táto kočka nohavičky, môže veru človekom riadne otriasť.

Sydney Bristow je dvojitou agentkou v službách CIA a hneď na úvod sa dozvedáme, že bola prichytená pri špionážnej činnosti. Hra nás vzápätí retrospektívne vráti o 72 hodín naspäť, aby sme videli, ako to celé vlastne začalo. Postavy na prvom brífingu som identifikoval ako pôvodných seriálových hrdinov, takže ak vám niečo hovoria mená ako Michael Vaughn, či Marshall Flinkman, viete, o čo asi pôjde. O zápletku a celý príbeh sa tiež sa staral otec scenárov TV predlohy a tak sú v hre Alias prítomné rôzne hi-tech zázraky a podobné hračky, ktoré budeme využívať v hojnej miere.

„Plížením, plažením“ – tak sa napreduje v stealth žánri. Splinter Cell, Metal Gear a tí ostatní by sa však zdesili nad primitívnym systémom v Alias. Ak totiž aj niektorá kamera zareaguje, alebo vás zbadajú stráže, len treba zlikvidovať pribehnuvšiu ochranku und das ist alles. Žiadny reštart, len trochu bum bum bác a ide sa ďalej. Smutné, že autori presne nevymedzili, KAM sa vlastne táto hra zaraďuje? Skôr nejednoznačné, ale jednoznačne otravné. Ako aj mnoho ďalších vecí v hre, ale nepredbiehajme.

...prerušujeme recenziu exkluzívne kvôli prvému diskusnému príspevku k článku:

ALIAS: diskusia k článku – vyjadrite svoj názor!

Činčin: Neviem, preco je to hodnotenie take nizke a recenzia taka negatiwna. Moja mama (48) Alias pozerava a vravi, ze je to velmi dobry serial!! Tymto Vas teda ziadam o doslednu sebareflexiu a nasledne prehodnotenie Vami uvedenych nazorov. Inak prejdem na konkurencne weby a uz nikdy sa sem nevratim. Dakujem.

...a už pokračujeme v recenzii...

Keďže naozaj nejde o veľkolepú hru plnú inovačných prvkov a so skvelou hrateľnosťou, dám teraz slovo našim kritickým hviezdičkám, nech sa ony svojim hodnotením vyjadria k jednotlivým položkám. Verte, veselo tu nebude.

GRAFIKA 7 / 10



INTERFACE 6 / 10

Konzolové konverzie, kde vás ľudia berú... Je jasné, že na takúto gamesu sa najviac hodí vibračný gamepad s piatimi analógovými páčkami, 25 tlačidlami, rýchlostnou pákou a prídavnou obrazovkou na zobrazovanie minimapy, ale čo už, keď na PC sa treba uspokojiť s praobyčajnou kombináciou myš plus klávesnica. Osobne som ale hru testoval na gamepade Bullfrog a celkom to šlo, určite odporúčam. Len škoda odfláknutých bojových komb, resp. ich rozdávania – všetko sa obmedzuje na dve útočné tlačidlá a údery a kopy sa generujú len tak, od brucha. Aspoň, že skvele vyzerajú.

HRATEĽNOSŤ 5 / 10

Toto leto nás dúfam nečaká herná mizéria a niekoľko titulov tomu aj napovedá. Nie tak Alias, ktorý nerešpektuje slová klasika: „adrenalín je najlepšou drogou“. V tejto hre si ho totiž veľmi neužijete (ani adrenalín, ani toho klasika:-). S hrami podľa filmov je to ako s jedným mojim kamarátom, ktorý raz na záchode tak „zatlačil“, že mu praskla žilka v oku a celé bielko mu zaliala krv. Určité veci jednoducho netreba siliť.

MULTIPLAYER

Našťastie ho nepodporuje, ešte by mi chrupi naordinoval recenzovať aj ten.

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Bieda? Ani nie, len na dnešný štandard je ponúkaná paleta ruchov v hre trochu priskromná. Čo na tom, že Alias vraj dabovali originál seriáloví herci, keď samotné herné zvuky za veľa nestoja a nad priemer sa nijako nevynímajú. Keby nebolo toho (slušného) nadabovania, polhviezdička za zvuky je fuč. Z hlasu Jennifer Garner však osobne na zadok nespadnem, podobne ako ani z jej hereckých výkonov (viď Daredevil, súboj s Elektrou na detskom ihrisku).

HUDBA 6 / 10

Jej počúvanie neevokuje čerstvý vetrík ani prevarenú kašu (-pozor, reklama na recenziu NHL2004!-:-). Je to len taká obyčajná, ničím nezaujímavá muzika, ktorej melódie vás na 99 percent nebudú už nikdy sprevádzať pri pravidelnom dennom snení. Takže „Alias_the_game: music extractor patch v. 1.02“ si podľa mňa bude zháňať len ten najoddanejší fanúšik série, ktorý si niektoré známe zvučky, licencované pre hru chce prehrávať aj v počítači.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 5 / 10

Nevadí, keď je hra ľahká, ale keď je stupídna. Sydney prežije atak bijakov so samopalmi zblízka a po ich úspešnej likvidácii holými rukami sa jej po chvíli začne dobíjať energia. Navyše ich zbrane síce môže zobrať do svojho vlastníctva, ale po minutí 15 nábojov ich automaticky odhadzuje, bez možnosti znovu nabiť. No a bežne dostupné zbrane ako fľaška, či metla sa po opotrebovaní jednoducho „vyparia“. Error, error! Ani „logické“ hádanky (hackovanie, lockpicking a ostatné minihry) by nemali nikomu urobiť z pohodového hrania nočnú moru. Navyše je na každom rohu savepoint, ktorý zachráni pred tragédiou.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Z recenzie možno cítiť prevažovanie negatívnych prvkov v hre, ale zarytých členov Prvej Druhej Aliasovskej Cirkvi Garnerovskej to asi aj tak netrápi a pobežia do obchodov si ju kúpiť. Tým ostatným môžem poradiť len obozretnosť – ide totiž o priemernú 3rd person akciu, tváriacu sa ako stealth, ktorým teda veľmi nie je. Ak vás ale bavia jednoduché strieľačky a mlátičky s využívaním technologických zázrakov a riešením hádaniek, páčia sa vám v hlavných úlohách hier neohrozené špiónky a už v detstve ste radi skúšali na bábikách rôzne kostýmčeky, Alias vás nesklame.