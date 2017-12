Zvyšuje sa rýchlosť svetla?

9. júl 2004 o 14:37 TASR

Sydney 9. júla (TASR) - Vedci odhalili, že rýchlosť svetla, považovaná za vesmírnu konštantu, sa podľa všetkého zvyšuje. Ešte pred dvoma miliardami rokov, čo je v kozmickom meradle len nedávno, bola rýchlosť svetla nižšia, než je dnes.

Kontroverzný objav vychádza z opätovnej analýzy starých údajov, ktoré sa dlho používali na argumentáciu presného opaku, píše odborný časopis New Scientist.

Meniaca sa rýchlosť svetla je v rozpore s Einsteinovou teóriou relativity a je na najlepšej ceste podkopať veľkú časť tradičnej fyziky. Niektorí fyzici sa však domnievajú, že elegantne vysvetlí také záhadné kozmické úkazy, ako je napríklad takmer jednotná teplota vesmíru.

Vážne ohrozenie myšlienky stálej a nemennej rýchlosti svetla pochádza z meraní iného parametra nazvaného alfa, alebo konštanty jemnej štruktúry, ktorá určuje pôsobenie elektromagnetickej sily.

Rýchlosť svetla je nepriamo úmerná konštante alfa, a hoci alfa tiež závisí od dvoch ďalších konštánt, mnohí fyzici majú sklony interpretovať zmenu v alfe ako zmenu v rýchlosti svetla.

Victor Flambaum z University of New South Wales v austrálskom Sydney pripúšťa, že toto porovnanie je príliš zjednodušené, ale je opodstatnené a pravdivé. "Nevidím v ňom žiadnu konkrétnu chybu," hovorí Flambaum. "Avšak toto tvrdenie je tak revolučné, že by si žiadalo mnoho nezávislých potvrdení."