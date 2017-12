Ermitáž umožní užívateľom mobilov prezerať si jej diela na displeji

Moskva 8. júla (TASR) - Petrohradská Ermitáž plánuje ponúkať užívateľom mobilných telefónov možnosť spestriť si displeje svojich telefónnych aparátov reprodukciami majstrovských diel vystavovaných v tomto múzeu.

Ako v stredu uviedol riaditeľ múzea Michail Piotrovskij, túto službu považuje za šancu "vypestovať si dobrý vkus, hlavne u mládeže".

"Vďaka tomuto projektu budú mať ľudia ďalšiu možnosť prístupu do Ermitáže. Bude to jednoduchá a moderná príležitosť, ktorá zároveň nezmenší význam Ermitáže. Bude to jednoducho ďalší spôsob, ako vniesť krásu do svojho života," povedal Piotrovskij.

K dispozícii budú reprodukcie asi 100 umeleckých diel, od Rembrandtových malieb až po staroveké sochy.

Farebné fotografie diel zo zbierky Ermitáže, ktoré sa budú môcť objaviť na displeji, budú stáť užívateľa mobilu jeden dolár (33 Sk) a grafická príloha s textom ho vyjde na 2,5 dolára (okolo 80 Sk).

Tlačové oddelenie múzea nešpecifikovalo dátum, odkedy bude služba k dispozícii, uviedlo však, že sa tak stane čoskoro.