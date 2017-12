Prenosné počítače pobežia na špenát

8. júl 2004 o 0:00

Špenátové bielkoviny ako základ solárnych batérií, použiteľných v laptopoch a iných prenosných zariadeniach? To nie je zlá myšlienka. Veď fotosyntéza, prebiehajúca v rastlinách, je najúspešnejší a najčistejší spôsob využitia slnečnej energie. Keď už raz príroda vynašla taký dokonalý mechanizmus, bola by škoda nevyužiť ho.

Internetový Nature Science Update píše o tom, že tím Marka Balda z Massachusettského technického inštitútu v Cambridge (USA) izoloval bielkoviny z chloroplastov špenátu. Tieto miniatúrne štruktúry, ktoré odlišujú rastlinnú bunku od živočíšnej, sú citlivé na svetlo.

Keď Baldo s kolegami zabudoval špenátové bielkoviny medzi dve vrstvy vodivého materiálu, získali čistý zdroj zelenej energie. Hneď ako na ne dopadne svetlo, začnú uvoľňovať elektróny, ktoré vo vodivom prostredí vytvárajú elektrický prúd.

Nebolo to jednoduché, pretože citlivým molekulám špenátových bielkovín sa do práce príliš nechcelo; zistili totiž, že nie sú vo svojom prirodzenom prostredí. Vedci preto do článkov zabudovali iné molekuly, ktoré vytvorili bielkovinám ilúziu, že zostali súčasťou špenátového porastu.

Prototyp zariadenia vydrží iba tri týždne, na elektrinu premení len 12 percent absorbovanej svetelnej energie. Vedci ho však budú zdokonaľovať. Chcú dosiahnuť 20-percentnú účinnosť, prevyšujúcu typickú hodnotu komerčne vyrábaných kremíkových batérií. Okrem toho špenátové články budú oveľa lacnejšie. (ač)