Perimeter – revolučné real-time myšlienky

Originalita sa z real-time stratégií vytratila pred dávnymi vekmi a okrem vylepšenej grafiky či ovládania, sme sa toho na poli RTSiek veľa nedočkali. Rok 2004 však očividne žánru opäť praje a po špičkovom Ground Control 2 tu máme revolučný Perimeter.

8. júl 2004 o 0:15 Erik Kapsdorfer

Príbeh

O príbehu hry som sa celkom podrobne rozpísal v spomínaných dojmoch, takže tentokrát len stručnejšie: Dej hry sa odohráva v ďalekej budúcnosti, naša matička Zem už dávno nie je to čo bola, na Zemi sa začínajú objavovať bytosti, ktoré si hovoria Spirits – Duchovní, ktorí dokázali spojiť dve rozdielne veci – vedu a mystiku. Prišli nato, že svet nefunguje vôbec tak, ako si to ľudia pôvodne mysleli, prišli nato, že v našom svete existujú akési duševné roviny, dimenzie umiestnené v jednej obrovskej Psychosfére, ktorá sa skladá z množstva bublín, väčších či menších svetov, ktoré obývajú ich pôvodní obyvatelia – tzv. Scourgovia (rôzni draci, prapodivné vtáky a iné čudné tvory). Duchovní na Zemi dokázali natoľko ovplyvniť myslenie ľudí, že vytvorili hnutie Exodus a započali hromadný únik zo Zeme za účelom prehľadávať Psychosféru a nájsť v nej akúsi zasľúbenú zem, miesto, kde budú môcť ľudia opäť pokojne nažívať. Postupom času sa však táto skupina rozpadá a vzniká niekoľko rozličných strán, ktoré začínajú medzi sebou vzájomne súperiť. Hráč sa vžíva do úlohy Vyslanca, ktorí musí plniť rozkazy vodcov jednotlivých skupín. Tušíte dobre – hráč si nezahraje len za jednu stranu – ale úlohy bude dostávať taktiež od konkurenčných frakcií.

Celkovo pre nás autori pripravili cca 26-28 misií, pri ktorých sa určite nebudete nudiť, ich náplň je rôzna ale tomu sa budem bližšie venovať v položke Hrateľnosť.

Tri najväčšie lákadlá hry

Perimeter je originálna stratégia hneď v niekoľkých smeroch, už dávno pred vydaním hry sa mnohí gameri tešili na tri najväčšie lákadlá hry: real-time terraforming, morfovanie jednotiek a energiu ako hlavný a jediný surovinový zdroj, na ktorom stoji celá hra. Takže pekne po poriadku..

1. Real-time terraforming

Väčšinu misií začínate prakticky s ničím. V mnohých misiách na začiatku disponujete iba hlavnou budovou – tzv. Frame, ktorý je bydliskom migrujúcich obyvateľov. Nato, aby ste mohli začať stavať svoju základňu je potrebné na začiatku upraviť pomerne členitý terén, pretože na takomto nerovnom teréne nie je nič možné postaviť. Plochu musíte zarovnať – nato slúži jednotka nazvaná Brigadier, ktorá na pracovisko rozošle niekoľko desiatok miniatúrnych robotíkov, ktorí dokážu krásne zarovnať povrch k obrazu vášmu – je naozaj zaujímavé sledovať ako sa členitý povrch priamo v reálnom čase pretvára na rovinu. Na takto terraformovanom teréne už potom nie je problém vystavať prvé budovy.

2. Energia – základ Perimetra

Tými najdôležitejšími sú energetické generátory, ktoré zásobujú energiou celú základňu. Generátory z upravenej plochy dokážu získavať energiu a čím viac takýchto generátorov budete mať tým lepšie. Nahromadenú energiu môžete uskladňovať do tzv. kolektorov a využiť ju v prípade ohrozenia na vytvorenie ochranného štítu – Perimetra (z neho aj názov hry), ktorým neprenikne takmer žiadna nepriateľská jednotka. Treba však podotknúť, že tento ochranný štít má taktiež istú útočnú funkciu – hlavne vtedy ak sa blízko vašej základne začína rozpínať územie protivníka – v tom prípade zapnete Perimeter a časť nepriateľského územia vrátane jeho budov prejde pod vašu kontrolu/na vašu stranu. Mimochodom stavbu budov zabezpečuje jednotka nazvaná Buildmaster, ktorá ku stavbe budovy potrebuje jedine dostatok energie. No a to by bolo z tých nevojenských budov asi tak všetko. Ak máte postavené toto, musíte sa čo najrýchlejšie pustiť do stavby vojenských budov a laboratórií pretože nebezpečenstvo číha prakticky kdekoľvek.

3. Morfovanie jednotiek

Základnými a zároveň jedinými militantnými jednotkami v hre, ktoré je možné vyrábať (po tom čo postavíte príslušnú budovu) sú nano-vojaci, nano-dôstojníci a nano-technici. Potom čo ich vyrobíte, prichádza na rad najsilnejšia a najrevolučnejšia stránka hry – morfovanie jednotiek. Tieto tri jednotky môžeme preformovať do približne 30 rôznych druhov vojenskej techniky – jedná sa napr. o vojenské helikoptéry s guľometnou paľbou či po upgradovaní raketového laboratória na helikoptéry s raketometnou paľbou, ďalej tu môžeme nájsť vojenské stíhačky, z pozemnej techniky sa jedná napr. o raketomety, z podzemnej napr. oceľoví krtkovia, ktorí sa dokážu potajomky podhrabať pod súperovu základňu a prekvapiť ju zdrvujúcim útokom. Jednotky môžete morfovať prakticky kedykoľvek, aj počas presunov – avšak pozor! – pri prekonávaní horského terénu s týmito slabými jednotkami môžete kľudne o polovicu prísť, takže platí upravené príslovie: „10 krát meraj a raz strihaj, ale čo najrýchlejšie“. ;). Autori obmedzili hráča tým, že môže vytvoriť maximálne 5 nezávislých vojenských skupín (aj to iba vtedy ak má 5 veliteľských centier), v ktorých môže mať až 250 jednotiek V každej skupine môže byť len jeden druh jednotiek, takže o to to bude mať hráč ťažšie. Aj ten rozum bude treba ponamáhať :).

A predovšetkým o dôkladnom premýšľaní a vymyslení výbornej taktiky a stratégie je Perimeter. Už dopredu vám prezradím, že nie je to hra najjednoduchšia, takže musíte byť predovšetkým rýchly a premyslieť si každý krok.

GRAFIKA 9 / 10

Stačí pohľad na okolité screenshoty a veľmi dobre si dokážete uvedomiť, že Perimeter po technickej stránke úplne dominuje – a to sa ešte musím priznať, že tieto screenshoty sú robené z hrania na stredných grafických detailov. Áno, grafika je náročná na hardvér počítača. Veď nečudo, v niektorých okamihoch je totiž scéna na obrazovke zložená až z 500 000 polygónov. Ak si k tomu pridáme fakt, že všetko je 3D, hráč má možnosť ľubovoľne zoomovať a otáčať kamerou, množstvo krásnych efektov, detailný terén, budovy a jednotky tak aj stroj s procesorom AMD Athlon 2000+, 256MB DDRAM a 64MB graf. kartou ATI Radeon9100 je na pokraji infarktu – hovorím o svojej konfigurácií, na ktorej hra aj na stredných detailoch v niektorých situáciách (hlavne pri in-game animáciách) pekne sekala. Jedinú výčitku, ktorú by som grafike adresoval súvisí s jednotvárnosťou budov – chcelo by to viac farieb, nejako jednotlivé laboratória a budovy viac od seba odlíšiť, pretože častokrát neviete ktorá budova je čo.. Inak dokonalá a veľmi detailná práca, za ktorú sa 3D grafici z K-D Lab určite nemusia hanbiť.

INTERFACE 7 / 10

Interface je celkom vydarený, avšak chvíľu potrvá než sa s ním skamarátite. Menu je prehľadné, no v samotnej hre to až tak prehľadne nevyzerá – dovtedy, kým neprídete nato, ako sa ovláda dolný panel. Ale postupom času sa vám dostane do krvi a bude po probléme. Dolný panel môžeme rozdeliť na tri časti: ľavá časť panela obsahuje 5 ikoniek – inicializovanie terraformingu, jeho ukončenie, ikonku, ktorou sa dostanete k ovládaniu Buildmaster a Brigadier jednotiek, ikonka, ktorou sa dostanete k panelu stavieb a posledná ikonka slúži na otvorenie panelu s obrannými budovami. V tejto časti nájdete taktiež prehľadnú mapu. V strednej, druhej časti môžete zapnúť alebo vypnúť energeticky štít, upgradovať laboratória, zistiť váš aktuálny stav energie atď. No a nakoniec vpravo máme informácie o našej vojenskej výzbroji – tu môžeme vyrábať a morfovať jednotlivé jednotky.

Celkovo, ovládanie hry je nenáročné, v pohode si vystačíte s myškou, avšak tí náročnejší využijú aj klávesnicu, keďže pomocou klávesových skratiek môžeme rýchlejšie vykonávať niektoré akcie.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Hrateľnosť u takto originálnej hry nemôže byť iná než ukážková – vlastne ako pre koho. Priaznivci sci-fi a tí ktorí majú radšej real-time stratégie so spádom sa pri tejto hre určite nudiť nebudú, avšak tí, ktorí skôr inklinujú k pomalému stavaniu základní, ťažbe surovín, diplomacii, tí budú mať zrejme problém pri hre vydržať. Ako som už spomínal, hra obsahuje približne 27 misií. Tie prvé slúžia ako tutorial, v ktorom sa dôkladne zoznámite so zákonitosťami Perimetra, avšak potom už začína mať gamesa rýchlejší spád. Misie sú rôznorodé, ale každá končí prakticky rovnako – musíte nabiť špirálu a váš Frame dostať cez Alfa či Omega portál preč z tohto sveta. Ešte predtým budete musieť zabrániť nepriateľovi nabiť svoju špirálu, získať informácie o tajných zbraniach atď. Prosto určite sa nebudete nudiť. A ak ani po dohraní singleplayerovej kampane nebudete mať Psychosféry dosť, pustiť sa môžete do módu Battle, v ktorom na vás čaká niekoľko desiatok máp (vrátane tých z kampane), na ktorých si zahráte klasický deathmatch (kto prvý padne, prehráva). Ak vás prestanú baviť počítačoví súperi vyskúšajte multiplayerove súboje proti živým hráčom.

MULTIPLAYER

Musím sa priznať, že túto časť hry som netestoval, takže ani neviem objektívne posúdiť úroveň multiplayeru. Multiplayer si je možné zahrať cez lokálnu sieť (LAN) a taktiež internet – napojením sa na konkrétnu IP adresu. Ale myslím, že o zábavu by už po vydaní opravného patchu v1.01 (ktorý opravuje predovšetkým niektoré chybky v multiplayeri), by malo byť dostatočne postarané.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Zvukovou stránkou hry autori potvrdili, že aj v Rusku sa nájde viacero kvalitných zvukárov. Zvuk je totiž v tomto prípade takmer dokonalý – vychváliť musím predovšetkým výborne nadabované úvody, v ktorých majú monológ vládcovia jednotlivých frakcií naozaj výborne zvládnutí. No a zvukovým efektom v samotnej hre nemám taktiež čo vytýkať – výbuchy znejú celkom reálne, operátorka je nahovorená celkom slušne, avšak svojim neustálym opakovaním hlášok – Critical danger, či Base under attack dokáže hráča celkom pekne otráviť (predsa len keď je vaša základňa pod útokom a operátorka dokola nervózne opakuje tieto hlášky, tak vám to na pokoji nepridá).

HUDBA 8 / 10

Opäť budem chváliť – myslím, že v demoverzii nebola hudobná stránka hry natoľko dokonalá ako v prípade plnej verzie. Už v menu má chytili strhujúce a výborne nasamplované melódie, ktoré sa výborne hodia k tejto gejme. Škoda len, že tých skladieb nezložili hudobní skladatelia o niečo viac – takže preto „len“ štyri hviezdičky.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Aj táto stránka hry sa oproti demoverzii zlepšila. Teraz nemyslím vôbec na náročnosť. Perimeter síce ponúka tri stupne náročnosti (Easy, Normal, Hard), avšak aj na tej najľahšej sa v neskorších misiách poriadne zapotíte. Jednoducho, ako som už v tejto recenzii spomínal – dôležité je rýchle rozhodovanie, stavba základne, upgrade budov, zabezpečenie dostatku energie a výborná koordinácia útokov. Hráč bude nútený vymyslieť, čo najlepšiu stratégiu ak chce pomýšľať na úspech. Inteligenciu sa taktiež vylepšila – moje jednotky už jednoducho neboli až tak prehnane samostatné, načo som sa sťažoval v dojmoch z dema. Umelá inteligencia Scourgov nie je nijak výnimočná – jednoducho na vašu základňu podnikajú neuvážené a nepremyslené útoky – čo viac by sme však od takej hávede očakávali, že?. Oveľa lepšie je to už s jednotkami nepriateľských frakcií. Tie útok organizujú tak, že jednoducho hľadajú čo najjednoduchšiu cestu do vašej základne – vyhýbajú sa laserovým a raketovým hniezdam, najprv vám ochromia dodávku energie tým, že vyradia niektorý z generátorov, čím sa z vašej základne stáva pomerne ľahko zdolateľný cieľ.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Perimeter je stratégia naozaj výnimočná, spomínal som už v úvode, že do žánru real-time stratégií dokázala priniesť mnoho inovatívnych prvkov, preto ak ste priaznivcami sci-fi, nemáte problém s vyššou náročnosťou, vyhovuje vám komplikovaný príbeh tak neváhajte a túto hru si zožeňte – určite stojí za zahranie. Ak sa teda v roku 2002 stala stratégiou roka fantasy RTS Warcraft III, v roku 2003 na tento titul ašpiroval viac futuristickejší C&C Generals a jeho datadisk Zero Hour, tak tento rok bude veľmi vážnym kandidátom na toto ocenenie práve Perimeter.

Poznámka: Ako ste si už možno podľa niektorých screenshotov domysleli, tak hra je počeštená (resp. ten môj kúsok). Keďže oficiálna lokalizácia zahŕňa iba preklad manuálu, rozhodol sa Raptor texty v hre preložiť a vydať neoficiálnu češtinu. K dispozícií je čeština pre verziu hry 1.00 a taktiež pre verziu 1.01. Musím uznať, že preklad sa naozaj vydaril, takže vrelo odporúčam.