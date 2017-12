Každý druhý počítač na Slovensku obsahuje nelegálny softvér

Bratislava 7. júla (TASR) - Softvérová kriminalita zostáva na Slovensku naďalej aktuálnym problémom. Miera softvérového pirátstva tu v minulom roku dosiahla ...

7. júl 2004 o 15:38 TASR

Bratislava 7. júla (TASR) - Softvérová kriminalita zostáva na Slovensku naďalej aktuálnym problémom. Miera softvérového pirátstva tu v minulom roku dosiahla úroveň 50 %, teda každý druhý počítač v SR obsahuje nelegálny softvér.

Finančné škody vyplývajúce zo softvérového pirátstva dosiahli na Slovensku vlani 40 miliónov USD (v prepočte asi 1,3 miliardy Sk). V rámci krajín východnej Európy dosiahlo Slovensko v sledovanom období tretiu najnižšiu mieru softvérového pirátstva, keď lepší výsledok dosiahlo Maďarsko a Česko. Vyplýva to z výsledkov globálnej štúdie spoločnosti IDC, ktoré dnes oznámila organizácia Business Software Alliance (BSA).

Keďže pre rok 2003 robila celosvetovú analýzu softvérovej kriminality spoločnosť IDC, nie je možné porovnávať minuloročné výsledky s predchádzajúcimi rokmi, kedy túto činnosť vykonávala firma International Planning and Research Corporation (IPRC). Zmenila sa totiž metodológia výskumu, boli do neho zahrnuté aj nové kategórie ako operačné systémy, používateľský softvér a lokálne trhy so softvérom. "Môžeme len odhadovať, že na Slovensku, ktorého podiel nelegálneho softvéru je 50 %, je tento z rozhodujúcej miery tvorený nekomerčným softvérom, teda z hier a iného domáceho softvéru," skonštatoval prezident BSA v SR Roman Sládek.

Celosvetová miera softvérového pirátstva dosiahla vlani úroveň 36 % a finančné straty dosiahli 28,794 miliardy USD. Región východnej Európy zostáva naďalej oblasťou s najvyššou mierou softvérového pirátstva, kde v sledovanom období dosiahol tento ukazovateľ 71 %. Naopak oblasťami s najnižšou mierou softvérového pirátstva boli regióny Severnej Ameriky s 23 % a západnej Európy s 35 %.