Nokia 5140: odolný telefón, ktorý vás nenechá v štychu

7. júl 2004 o 12:57 Marián Pavel - SME online

Poprední výrobcovia radi dopĺňajú svoje portfólio telefónmi do nepohody. Medzi tradičných výrobcov takýchto mobilov patrí aj Nokia. Jej nový model 5140 je známy už niekoľko mesiacov, no až v týchto dňoch prichádza do predaja. Keďže na trhu je takýchto modelov nedostatok, pobije sa s priamym konkurentom – Siemensom M65. Aká teda Nokia 5140 je?

Dizajn a klávesnica

Keďže Nokia predstavila tento telefón pred niekoľkými mesiacmi, s dizajnom nijak nereaguje na súčasné trendy. Telefón sa veľmi podobá na staršie modely z roku 2003 – má konzervatívny dizajn, malý displej a štandardne riešenú klávesnicu.

Nokia 5140 by mala zvládnuť náročnejšie podmienky pri používaní – nemal by jej prekážať prach, dážď ani drsnejšie pády. Tomu je prispôsobený dizajn i kryt telefónu, ktorý tvorí kombinácia gumy a plastu. Plast je použitý na prednej a zadne strane krytu, na bokoch je masívna guma s veľkými výrezmi na lepší úchyt v ruke.

Napravo je pod gumeným výstupkom schované tlačidlo služby Push To Talk (stlač a hovor, skrátene SAH) a infraport. Na ľavom boku sú dve tlačidlá hlasitosti. Tlačidlo na zapnutie a vypnutie telefónu je tradične navrchu. Konektory v spodnej časti zakrýva gumená krytka. Vzadu je iba očko fotoaparátu.

Kryt telefónu sa netradične otvára stlačením západky v strednej časti a spodná časť sa vysunie z vrchnej. Telefón sa tak rozdelí na dve polovice. Pod krytom je schovaný gumený úchyt batérie.

Pod displejom je klávesnica s päťsmerovým tlačidlom, tvorí ju jeden gumený blok s drážkami a kaskádovitým stupňovaním kláves. Napriek tomu, že sú klávesy gumené, veľmi dobre sa stláčajú.

Ovládanie

V menu sa pohybujete päťsmerovým tlačidlom, o výber a potvrdenie voľby sa starajú dve funkčné tlačidlá na vrchu. Dopĺňajú ich dve štandardné tlačidlá na zdvihnutie a položenie hovoru. Päťsmerové tlačidlo v tvare kosoštvorca je prekvapujúco dobre vytvarované a výborne sa ovláda. Rovnako sú dobre dosiahnuteľné a ovládateľné aj ostatné funkčné tlačidlá.

Displej

Zatiaľ čo Siemens mieni obrovským displejom osloviť aktívne športujúcich biznismenov, Nokia zvolila úspornejší smer a v modeli 5140 nájdete malý displej s rozlíšením 128 x 128 bodov. Rovnaký displej zobrazujúci iba 4096 farieb nájdete takmer v celom rade Series 40 z minulého roku. Hendikep nízkeho počtu zobrazených farieb kompenzuje farebne vyladené grafické prostredie telefónu.

Displej má ešte jednu výhodu – celkom dobre je viditeľný na dennom svetle.

Menu telefónu

Užívateľské prostredie telefónu neprekvapí – Nokia 5140 iba rozširuje rad telefónov Series 40. Toto užívateľské prostredie je však intuitívne a ľahko ovládateľné.

Užívateľ sa buď pohybuje vo vertikálnom smere a listuje ikonami, alebo si vyberá z matice 9 ikoniek. Submenu je textové.

Funkcie

Funkcie odolného telefónu by mali uspokojiť každého – aj náročného používateľa, ktorý potrebuje telefón použiť v kancelárii, aj športovca, ktorý zas od telefónu očakáva praktické funkcie v teréne. Zladiť tieto potreby nie je jednoduché. Ako sa s problémom vysporiadala Nokia?

Model 5140 ponúka všetko to, čo iné telefóny série 40.

Okrem SMS z telefónu odošlete aj MMS a e-mail a pre tých, čo sa radi hrajú a majú dosť peňazí je určený SMS chat. Interná pamäť zhltne 150 esemesiek a 50 ememesiek.

Do telefónneho zoznamu sa vojde 500 kontatov. Pridať k nim môžete päť ďalších položiek s informáciami, no systém pridávania je nepochopiteľne zložitý a otravujúci.

Z manažérskych funkcií nájdete v telefóne tradične výborne spracovaný kalendár, poznámky, pripomienkovač a elektronickú peňaženku.

Budík zazvoní v presne nastavený čas, neposkytuje žiadne ďalšie nastavenia a to považujeme za nepochopiteľné. Je to však problém všetkých modelov série 40, v novších modeloch ktoré ešte len prídu na trh sa Nokia konečne polepšila.

Telefón umožňuje ovládanie funkcií a vytáčanie čísiel v kontaktoch hlasom. Medzi ďalšími aplikáciami nájdete kalkulačku, záznamník hlasu, stopky a odpočítavanie času.

Hra bola v testovanom telefóne iba jedna – Adventure Race. Môžete si však stiahnuť ďalšie, telefón podporuje Javu MIDP 2.0 s obmedzením veľkosti aplikácie na 128 kB.

V telefóne si už tradične môžete nastaviť režimy správania, farebné témy a na výber je z množstva kvalitných polyfonických zvukov.

Zaujímavá je aj podpora komunikácie. Nokia 5140 zvláda GPRS triedy 10, EDGE triedy 6, HSCSD, na internet sa dostanete cez WAP 2.0.

Telefón môžete synchronizovať s PC, buď cez infraport, alebo cez dátový kábel s konektorom Pop-port. Užívatelia môžu rátať so 4 MB dynamickej pamäte na aplikácie, správy a multimédiá.

Na koniec si nechávame čerešničky na torte – výbavu telefónu do terénu. Tá je mimoriadne bohatá a milo prekvapí.

Na prednej strane si všimnite malé okienko s bublinkou – ide o vodováhu. Príliš praktická však nie je – boky telefónu nie sú rovné a aj priestor, kde sa bublinka pohybuje je taký malý, že sa o normálnom využití nedá hovoriť.

Oveľa praktickejšia je malá ľadovo biela dióda na vrchnej strane, ktorou sa dá v noci svietiť na cestu. Má slušný výkon a napríklad na stanovačke je neoceniteľná.

Ďalšie milé prekvapenie sa skrývajú v útrobách.

V telefóne je integrovaný elektronický kompas. Pred použitím ho treba otáčaním telefónu vo vodorovnej osi nakalibrovať. Nastaviť sa dá aj odchýlka a smer (v stupňoch), ktorým sa chcete vybrať.

Občas sa hodí aj merač hluku, ktorý zachytáva jeho úroveň v okolí telefónu. Zobraziť môžete zachytenú, ale aj dynamickú špičku, či odladiť vysokofrekvenčný alebo nízkofrekvenčný šum.

Aj ďalšia funkcia – teplomer – je fajn. Teplotu meria v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita, no počas celého testu sme neprišli na to, o teplotu čoho ide :) Inými slovami, nameraná teplota nesedela a nebolo ju možné presne porovnať a iným teplomerom.

Pre športovcov je určená aj aplikácia Fitness Coach, v ktorej si možno vytvoriť tréningový denník. Veselé je vyhlásenie na začiatku, v ktorom sa uvádza, že Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za výsledky cvičenia :)

Nuž a pri rannom behu s 5140 za pásom si môžete pustiť FM rádio...

Najväčšou zbraňou 5140 je podpora Push To Talk, i keď napríklad na Slovensku sa táto technológia v súčasnosti iba testuje.

Technológia Push To Talk umožňuje použiť mobilný telefón ako inteligentnú vysielačku a očakáva sa, že v krátkom čase vytlačí bežné vysielačky. Odolné telefóny, tzv. outdoor sú ideálne pre túto technológiu, keďže vysielačky používajú práve užívatelia so zvýšenými nárokmi na odolnosť svojho telefónu.

Fotoaparát

Zabudovaný VGA fotoaparát je veľmi jednoduchý – fotiť môžete v troch režimoch a troch úrovniach kvality. Zároveň si môžete nahrať aj video. Výsledné fotografie a video však môžete použiť maximálne v ememeskách, iné rozumné využitie pre ne nájdete len ťažko.

Batéria

Nokia do telefónu montuje Li-Ion batériu s kapacitou 760 mAh. Podľa výrobcu by mala vydržať 2 – 5 hodín hovoru a 300 hodín v pohotovostnom režime. Pri našom teste vydržala na jedno nabitie približne 4 dni a noci (bežný režim priemerného používateľa). Pri odhade však musíte zohľadniť používanie žiarovky, či ďalších funkcií, ktoré významne skracujú čas výdrže.

Celkové hodnotenie

Nokia 5140 prekvapí príjemne, aj nepríjemne. Nepríjemne malý je napríklad displej, ktorý už dnes v konkurencii neobstojí. Príjemne zas zapôsobí výbava telefónu do terénu, ktorá dnes nemá konkurenciu. Keďže momentálne sú na našom trhu len dva odolné telefóny s modernou výbavou, váš výber je v podstate jednoduchý. V prípade Nokie 5140 volíte malý displej, no výbornú výbavu do prírody, v prípade Siemensu M65 zas výrobca kládol väčší dôraz na manažérsku výbavu vrátane veľkého displeja na úkor praktických „outdoorových“ funkcií.