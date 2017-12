Mobilný internet - komu sa oplatí, ako si vybrať

Plnohodnotný internet vždy so sebou - to je filozofiou technológie GPRS, ktorá umožňuje (nielen) mobilné pripojenie na internet s platbou za množstvo prenesených dát namiesto času pripojenia.

7. júl 2004 o 0:00 Marian Jaslovský

Komu sa internet cez mobil vyplatí a čo na jeho využívanie potrebujete?

Pre koho je GPRS

Najväčšou výhodou GPRS je mobilita - typicky je určené pre ľudí, ktorí často cestujú a potrebujú sa cez vlastný notebook pripájať na internet z rôznych miest. Biznismeni na cestách však nie sú jedinými potenciálnymi zákazníkmi - vybavovať si e-maily v parku alebo browsovať po internete vo vlaku môže byť lákavé pre všetkých používateľov internetu. Túto možnosť si však vychutnajú len majitelia notebookov alebo vreckových počítačov (palmtopov).

Ak máte iba stolový počítač, oplatí sa uvažovať o GPRS, keď si z nejakého dôvodu nemôžete zaviesť pevné pripojenie - napríklad ak bývate na internáte, v podnájme, pracujete na chalupe a podobne. Prekážkou masovejšieho využitia popri pevnej linke je však stále jeho relatívne vysoká cena. GPRS, samozrejme, funguje aj v mobilných telefónoch bez ich pripojenia k počítaču, vtedy je však jeho funkčnosť obmedzená, najmä ak nevlastníte najmodernejší prístroj s internetovým prehliadačom a e-mailovým klientom. Pri starších modeloch môžete navštevovať len malé množstvo WAP-ových stránok alebo si vybavovať e-maily.

Rýchlosť

Operátori o GPRS hovoria ako o vysokorýchlostnom pripojení, čo však platí iba pri porovnaní so službou WAP. GPRS dosahuje rýchlosť približne ako telefonické (dial-up) pripojenie, okolo 40 kb za sekundu. V praxi to znamená, že môžete bez problémov surfovať po internete, posielať maily aj s prílohami, no na stiahnutie väčšieho súboru si počkáte.

EuroTel ako jediný operátor nedávno zvýšil rýchlosť štandardného GPRS a predovšetkým zaviedol službu SuperSpeed založenú na technológii EDGE, ktorá rýchlosť pripojenie približne zdvojnásobuje. Táto sieť funguje zatiaľ iba vo väčších mestách a ak ju chcete využívať, musíte vlastniť mobilné zariadenie podporujúce EDGE. (V ponuke EuroTelu sú Nokie 6220 a Nokia 6230, operátor však zatiaľ neponúka žiadne dátové karty a modemy s podporou EDGE.)

Čo ešte potrebujete

Okrem mobilu, PDA, notebooku či stolového počítača budete potrebovať aj ďalšie hardvérové vybavenie. Ak chce surfovať cez vreckový počítač, bude mu zrejme chýbať modem, takže budete potrebovať ešte aj mobilný telefón, ktorý podporuje GPRS. Pre vzájomnú komunikáciu musia byť obe zariadenia vybavené aj rozhraním BlueTooth. To možno nahradiť aj infračerveným pripojením, ktoré sa však neodporúča - stačí pohnúť prístrojom a spojenie "spadne".

Najlepšou alternatívou pre notebooky je dátová karta, ktorú len zasuniete do počítača.

Pre pripojenie bežného počítača budete takisto potrebovať mobil, ktorý s PC spojíte USB dátovým káblom alebo pomocou Bluetooth adaptéra.

Poslednou alternatívou je samostatný GPRS modem k počítaču - je spoľahlivejší a váš bežný telefón nebude "pripútaný" k počítaču.

"Rozchodenie" GPRS väčšinou nie je problémom. Zo stránky EuroTelu si môžete stiahnuť program GPRS Software pre Windows, ktorý váš počítač nastaví tak, že sa môžete hneď pripojiť.

V prípade Orange sa asi nevyhnete volaniu na hotline, aj keď postup je vysvetlený aj na stránke. Orange na druhej strane ponúka program NettGain klient, ktorý zvyšuje rýchlosť pripojenia obmedzením sťahovanej grafiky.

Služby navyše

Orange ponúka k všetkým trom službám Orange World aj bonusy, napríklad e-mailovú schránku, ktorá je nevyhnutná, ak chcete posielať e-maily z bežného mobilného telefónu cez WAP. V EuroTeli stojí takáto schránka 40 korún mesačne. V poplatku za Orange World sú zahrnuté aj SMS z internetovej stránky, obrazové správy a lokalizácie.

Ak ste klientom EuroTelu, môžete zasa využívať aj vysokorýchlostné pripojenie cez Wi-Fi v miestach EuroTel HotSpot (v prípade Data Nonstop neobmedzene).

Ktorý program si vybrať

Sedem rôznych programov pre GPRS od dvoch operátorov sa líši najmä počtom predplatených megabajtov, ktoré môžete stiahnuť. Ak nechcete čas strávený na internete rátať na minúty, vôbec nemá význam počítať s menej než tridsiatimi megabajtmi mesačne. Jeden MB stačí podľa hrubého odhadu na približne pol hodiny surfovania (v závislosti od nastavení - ušetriť môžete vypnutím sťahovania obrázkov či animácií) a zaslanie niekoľkých mailov. Minimum pre normálnu prácu je 700 MB mesačne. Nižšie programy (0 a 10 MB) sú na internet úplne nepoužiteľné, stačia iba na návštevu WAP-ových stránok, ktorých je veľmi málo, a na WAP mail.