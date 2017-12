Novinky v internetových obchodoch

Programovanie videorekordéra pre nesmelých

7. júl 2004 o 0:00 Milan Gigel

Prelúskať sa cez komplikované menu moderných videorekordérov môže neraz spôsobiť menej technicky zdatným používateľom vrásky na čele. Riešením môže byť jednoduché zariadenie VCR Co-Pilot, ktoré vďaka predprogramovaným profilom dokáže komunikovať s takmer každým videorekordérom. Po úvodnej voľbe typu domáceho videorekordéra je už nastavenie automatického záznamu televízneho programu jednoduchou záležitosťou. Bez akýchkoľvek komplikácií stačí posuvnými prepínačmi zvoliť deň nahrávky a na dvoch ciferníkoch pripomínajúcich kuchynské "minútky" začiatok a koniec záznamu. Takto nastavený program je do pamäte ovládača uložený jediným stlačením tlačidla, takže činnosť možno nespočetnekrát opakovať. Keď je program pripravený, ovládač vyšle infračerveným signálom všetky potrebné informácie do videorekordéra. S novým pomocníkom teda už ani technicky menej nadaným ľuďom nemusí ujsť ich obľúbený film či televízna relácia.

id.sjsu.edu/products/98vcr.htm

Všestranné USB svietidlo

Pri nočnej práci s počítačom je neraz problémom dodatočné osvetlenie klávesnice a pracovnej plochy. Tam, kde by bola stolná lampa zbraňou príliš veľkého kalibru, alebo pri práci na cestách s laptopom na kolenách, možno využiť špecializované svietidlá pripájané na USB port počítača.

Mnohé z nich majú malú svetelnosť a úzky lúč dopadajúceho svetla, to však neplatí pre USB lampičku s názvom Blaze USB Light s jemným, rozptýleným, avšak intenzívnym LED osvetlením. Kĺbové uchytenie širokého odrazového tienidla upevnené na štipci umožňuje umiestniť svietidlo kdekoľvek - na hranu LCD monitora, displej laptopu alebo na predmety uložené v blízkosti pracoviska. Pružný káblik zabezpečujúci pripojenie k energetickému zdroju cez USB port otvára cestu k využitiu aj na stolových systémoch - to so samonosnými konštrukciami bežných laptopových lampičiek bez špeciálnych doplnkov nie je možné.

S Blaze USB Light tak môže byť aj pri práci v noci pracovisko dostatočne osvetlené bez toho, aby svetlo rušilo iných.

Orientačná cena: 11 amerických dolárov

usb.brando.com.hk/blazeusblight.php