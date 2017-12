Prvý digitálny walkman od Sony

Presne pred štvrťstoročím, 1. júla 1979, začala firma Sony predávať svoj legendárny Walkman, prenosný kazetový prehrávač, ktorý pre milióny ľudí zmenil spôsob počúvania hudby. Túto sobotu prichádza pre Walkman doteraz najdôležitejší prerod histórií ...

7. júl 2004 o 0:00

FOTO - TASR/AFP





Presne pred štvrťstoročím, 1. júla 1979, začala firma Sony predávať svoj legendárny Walkman, prenosný kazetový prehrávač, ktorý pre milióny ľudí zmenil spôsob počúvania hudby. Túto sobotu prichádza pre Walkman doteraz najdôležitejší prerod histórií - Sony začne predávať jeho digitálnu verziu s pevným diskom, na ktorý sa budú ukladať piesne v elektronickom formáte.

Zariadenie nazvané Walkman NW-HD1 (na snímke) by malo vrátiť Sony späť do boja o priazeň hudobných fanúšikov - po dvoch desaťročiach jeho dominancie totiž v posledných troch rokoch trh ovládol konkurenčný Apple so svojím iPod-om. V porovnaní s ním bude mať nový Walkman o polovicu menšiu kapacitu (20 GB), výrobca však tvrdí, že sa doň napriek tomu vojde viac piesní, až 13-tisíc. Prístroj totiž nebude prehrávať populárny formát MP3, ale len vlastný formát Sony. Bude tiež menší, približne ako kreditná karta, a lacnejší. Batéria by mala vydržať 30 hodín prehrávania, takmer trojnásobok výdrže iPodu.

V Európe sa nový Walkman začne predávať v septembri. (tb)