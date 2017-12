V pornografii je Slovensko na špici

Na každých 20 Slovákov pripadá jedna pornografická webová stránka, uvádza americká spoločnosť Secure Computing, ktorá výsledky svojho prieskumu poskytla redakcii SME. Slovensko sa tak v rozvoji internetovej pornografie zaraďuje medzi "najpokročilejšie" .

7. júl 2004 o 0:00 Tomáš Bella

Na každých 20 Slovákov pripadá jedna pornografická webová stránka, uvádza americká spoločnosť Secure Computing, ktorá výsledky svojho prieskumu poskytla redakcii SME. Slovensko sa tak v rozvoji internetovej pornografie zaraďuje medzi "najpokročilejšie" európske krajiny, hoci celkovo vo využití internetu zaostáva.

Podľa štatistiky je pod slovenskou internetovou doménou .sk zaregistrovaných 262 400 pornografických webových stránok, čo Slovensko v absolútnom porovnaní radí na 15. miesto spomedzi 42 európskych krajín. Pri zohľadnení počtu obyvateľov sme na siedmom mieste. Keby sa porovnávalo vzhľadom na počet ľudí používajúcich internet v tej-ktorej krajine, boli by sme pravdepodobne úplne na špičke, pretože krajiny na porovnateľných miestach v rebríčku sú celkovo vo využití internetu oveľa ďalej.

Európsky aj celosvetový rebríček vedie Nemecko s desiatimi miliónmi pornostránok. Vysoká "hustota" pornografie je v rámci Európy aj vo Veľkej Británii (140 stránok na tisíc obyvateľov), Holandsku, Dánsku a Česku (79 stránok), po ktorom s odstupom nasleduje Slovensko (48 pornostránok). V celosvetovom rebríčku výrazne dominujú európsky a pacifický región. Do prvej päťky krajín sa dostal okrem európskych krajín, Austrálie a Japonska aj malý ostrovček Niue v Pacifiku, ktorý má len dvetisíc obyvateľov, ale takmer tri milióny pornostránok. Obľúbený je najmä pre veľmi laxné zákony upravujúce súkromné podnikanie a jednoduchú doménu .nu. Mimoriadne obľúbené sú u pornografov aj iné miniatúrne štátiky so zaujímavými doménami, napríklad Tonga (.to), Tuvalu (.tv), Kokosové ostrovy (.cc), Vianočné ostrovy (.cx) či Svätý Tomáš (.st).

Najnižší výskyt pornografie je naopak v regióne Stredného východu - jedinou arabskou krajinou, ktorá sa dostala do rebríčka sto krajín s najväčším výskytom pornografie, je Líbya.

V štúdii Secure Computing sú však vynechané Spojené štáty, kde sa používa najčastejšie medzinárodná doména .com - pri tej však nemožno presne určiť, v ktorej krajine jej majiteľ podniká.