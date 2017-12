Harry Potter opäť zasahuje

Ku knižnému a filmovému spracovaniu Harryho Pottera už neodmysliteľne patria aj počítačové hry.

8. júl 2004 o 0:00 MICHAL GARDIAN

Po podarenom prvom diele a trocha slab-šom druhom tu máme spolu s filmovou "trojkou" aj herný tretí diel, s podtitulom Väzeň z Azkabanu. Príbeh sa drží toho knižného len v základných bodoch.

Azda najväčšou pozitívnou novinkou je možnosť ovládať okrem Harryho aj Rona a Hermionu. Naopak, trocha nepríjemným prekvapením je absencia celkom populárneho Metlobalu. Vo vlastnom koncepte hry sa toho inak veľa nezmenilo. Opäť ide o jednoduchú "behavo-skákaciu" hru, kde sa občas objaví logický problém alebo celkom pochopiteľne aj nutnosť používať rozličné kúzla. Tentoraz je všetko ešte viac priblížené detskému publiku, takže kúzla aktivujete len jediným stlačením myši.

Okrem základných úloh čakajú na postavy aj rozličné bonusy vo forme tradičných kartičiek so slávnymi obyvateľmi, zbierania fazuliek a podobne. V podstate nič nové na svete a nič, čo by oslovilo iba trocha náročnej-šieho hráča. Deti teda v Harry Potterovi dostanú "pohodovú", nenásilnú a milú hru, no potterovský fenomén by si zrejme zaslúžil aj poctivú hru so všetkým, čo k nej patrí - veď medzi jeho fanúšikov patrí aj veľa dospelých.

Grafické spracovanie nehýri veľkými detailmi alebo modernými efektmi dnešnej doby. Je však jasné, že svojím "peknučkým" spracovaním osloví fanúšikov knihy či filmu. Slabšia grafika sa podpisuje aj na nízkych hardvérových nárokoch. Naopak zvuky, hudba, ale najmä dabing spĺňajú najprísnejšie kritériá. Trocha nešťastne môže pôsobiť česká verzia (texty a titulky) pretože používa odlišné pomenovania potterovských reálií.

Tretie pokračovanie Harryho dobrodružstiev je podľa meradiel moderných hier vlastne šedivo priemerný titul. Pre malé deti či milovníkov knihy, ktorí inak veľmi neholdujú počítačovým hrám, však ide o príjemne oddychovú a nenáročnú zábavu.

www.mediamobsters.com

Odporučená konfigurácia: 1000 Mhz, 256 MB RAM, 32 MB graf. karta

