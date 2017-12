Pokuta Microsoftu kvôli cenám

Súd v americkom štáte Minnesota predbežne schválil aprílový návrh na urovnanie sporu medzi Microsoftom a obyvateľmi Minnesoty. Tí firmu zažalovali za to, že svoj softvér predáva za premrštené ceny. Microsoft tak v rámci vyrovnania zaplatí asi 214 milióno

7. júl 2004 o 0:00

v dolárov (takmer 7 miliárd korún). Väčšinu peňazí Microsoft zaplatí vo forme poukážok na nákup svojho softvéru pre firmy, školy aj jednotlivcov. Podľa odhadov bude mať na odškodné nárok asi milión ľudí a firiem.

Žaloba sa opierala o to, že Microsoft si účtoval príliš vysoké ceny za operačný systém Windows, tabuľkový procesor Excel a textový editor Word. Firma chybu nepriznala a tvrdí, že ceny jej výrobkov už tak či tak klesli.

Microsoft v posledných mesiacoch v kontraste s dlhoročnou tradíciou prejavil ochotu v konkrétnych prípadoch znižovať ceny svojich produktov, pravdepodobne v súvislosti s hrozbou zo strany konkurenčného systému Linux.

Parížskej radnici, ktorá začala o migrácii z Windows na Linux uvažovať, napríklad minulý týždeň ponúkol 50-percentnú zľavu na svoje systémy. Firma koncom júna oznámila aj svoj plán ponúknuť novú, jednoduchšiu a lacnejšiu verziu Windows určenú zatiaľ pre niektoré trhy v Ázii. V krajinách ako Thajsko či Malajzia by sa mal od septembra predávať Windows XP Starter Edition, ktorému budú chýbať niektoré pokročilejšie funkcie a zameraný bude najmä na ľudí, ktorí s počítačom pracujú prvýkrát. Tento systém by sa mal inštalovať do počítačov dotovaných miestnymi vládami, ktoré by inak kvôli nižšej cene uvažovali o nákupe Linuxu.

(čtk, ap, tb)