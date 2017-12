Parádné videá k The Sims 2 a LOTR: Battle for Middle-Earth

6. júl 2004 o 17:37 Juraj Chrappa

Na pultoch herných obchodov sa The Sims 2, dúfajme, objaví 17. septembra 2004.

Ešte rozsiahlejšie video ako v prípade The Sims 2 zverejnila EA z pripravovanej real-time stratégie zo sveta Pána prsteňov, The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth. Pracujú na nej autori C&C na vylepšenom engine z C&C Generals. Nenechajte sa však veľkosťou odradiť a stiahnite si ho, uvidíte na RTSku nevídané veci. Producent hry, Mark Skaggs, predstavuje originálnu a neskutočne efektnú vlastnosť hry - a tou sú emócie "postáv" Tolkienovho sveta. Postavy sa správajú podľa toho, či sú zranené alebo prežívajú strach. Niekoľko príkladov, ktoré uvidíte na videu: Pohyblivé stromy - Enti - sa po zapálení idú sami uhasiť do blízkej rieky. To ich samozrejme poriadne rozzúri a s ešte väčšou vervou sa vrhajú do boja. Radoví vojaci si bojovým pokrikom dodávajú odvahy, po úspešnom zdolaní nepriateľa zase nasleduje víťazný rev... Všetko to podrtrhuje špičkový grafický engine.

Taktiež bola updatnutá galéria screenshotov, hry by sme sa mohli dočkať koncom tohto leta.

Zdroj: tlačovésprávy