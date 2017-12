Xboxový hit Chronicles of Riddick bude aj na PC

6. júl 2004 o 15:46 Juraj Chrappa

V hre sa chytáme antihrdinu, Riddicka, ktorého jediným cieľom je utiecť z najstráženejšieho väzenia v galaxii s trojnásobnou ochranou. Na herný svet sa pozeráme cez Riddickove oči, ale niektoré akcie, ako napr. rúčkovanie po stene uvidíme z pohľadu tretej osoby. Brutálnu akciu okoreňuje tiché zakrádanie, aj keď čo sa týka brutality, je to asi úplne jedno. Temné zákutia väzenia nám umožnia likvidovať nepriateľov pod rúškom tmy a budeme to mať o to jednoduchšie, že špeciálnym "okom" uvidíme aj bez ambientného osvetlenia. Takže, vážení nepriatelia, pozor na krčné väzivo!

Na lepšiu predstavu o hre vám prinášame xboxovské screenshoty a video ukážku z hry. Aj podľa nich sa máme na čo tešiť.

Zdroj: tlačová správa, www.gamespot.com, www.gamershell.com