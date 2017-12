Jackie Chan Adventures a robotický Scrapland screenshoty

6. júl 2004 o 13:47 Juraj Chrappa

Hlavnou črtou dobrodružstiev Jackieho Chana je bojové umenie hrdinu cestujúceho po celom svete. Jackie Chan, expert na starobylé artefakty, hľadá talizmany spolu so svojou žiačkou, 11 ročnou neterou Jade. Každý talizman pridáva Jackiemu ďalšie sily, čo mu umožňuje prístup do ďalších oblastí sveta. Jackie sa taktiež musí podieľať na ochrane sveta pred starobylými Čínskymi démonmi a skupinou ninjov, známych ako Dark Hand (Temná ruka).

Bývalí autori výbornej akčnej gamesky Severance: Blade of Darkness sa zoskupili do štúdia Mercury Steam a už nejaký ten rôčik pracujú na humornej robotickej 3D akcii Scrapland. Do vývoja hry ako hlavný producent nedávno vstúpil známy American McGee, ktorý by mal vývoj priviesť k ešte úspešnejšiemu finále. Scrapland taktiež získal vydavateľa, konkrétne spoločnosť Enlight a otvoril oficiálne stránky hry na www.scrapland.com. V našej galérii zase nájdete niekoľko nových screenshotov priamo z hry a o pár riadkov nižšie bližšie info o hre.

Ako robot D-Tritus, vyrobený z odpadových dielov vesmírneho šrotu, sa budete pohybovať po robotmi obývanej planéte Chimera, ktorá slúži ako jedno veľké šrotovisko. D-Tritus sa stretne s pozemnými nepriateľmi, takisto si zalieta v upraviteľných vesmírnych lodiach alebo dokonca ovládne iných robotov, pričom môže využívať ich unikátne schopnosti. Scrapland uvidíme na PC a Xbox už túto zimu.

