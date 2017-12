Ground Control 2: Operation Exodus - návrat kvalitnej stratégie

Po dlhých štyroch rokoch prichádza pokračovanie kvalitnej stratégie Ground Control. To čo prvý diel začal, druhý doťahuje do konca. Opäť sa teda môžete tešiť na výbornú taktickú stratégiu, v ktorej sa nemusíte obťažovať s manažmentom základne a iba sa pln

6. júl 2004 o 11:43 Tomáš Koza

Príbeh sa začína na planéte Morningstar Prime, ktorá si pred desaťročiami vybojovala svoju nezávislosť. Obyvatelia si žili svoje životy mimo záujmu Teranského Impéria, toto sa však zmenilo s príchodom nového cisára, ktorý sa rozhodol, že kedysi dávno stratenú kolóniu získa späť... Do vojny sa zapája aj tretia strana a tou sú Vironi, ktorých si Teranské Impérium zotročilo tým, že zničilo ich domovskú planétu a tým ich odrezalo od zdroja Zethanu. Ten bezprostredne potrebujú pre svoju existenciu. Výmenou za tento plyn sa Vironi pridali na stranu Teranov. A tak sa začala vojna...

Priblížime si teraz bližšie celý systém Ground Control 2 (GC2). Ako som už spomenul, nebudujete žiadnu základňu, ďalšie posily si môžete objednať za tzv. „acquisition points“, ktoré vám samovoľne pribúdajú v závislosti na tom, koľko jednotiek máte na bojisku, teda čím viac ich máte tým pomalšie vám pribúdajú. Okrem toho ich môžete získať aj za zničenie akejkoľvek nepriateľskej jednotky. Nové posily vám dodá „dropship“, ktorá môže pristáť iba na špeciálnych miestach na mape, to znamená, že ak momentálne žiadne neovládate, tak máte - holt - smolu. Dropship je jednotka ako každá iná, takže aj ona môže byť zničená a to máte potom už naozajstnú smolu... no samozrejme sa nenechá zničiť len tak ľahko, práve naopak, je to asi najsilnejšia jednotka a môže byť dokonca platným členom na bojisku. Svoju dropship si môžete tiež vylepšovať a to za spomínané acquisition points, vylepšiť jej môžete zbraňové systémy, palivo, pancierovanie, zväčšiť úložný priestor atď.

GC2 je naozaj stratégia, ako sa patrí. Každé bojisko je navrhnuté a spracované veľmi dobre, máte tak priestor na taktiku. Či už využijete budovy v mestách ako úkryt pre svojich vojakov, alebo im môžete dokonca zadať, na ktorú stranu budovy sa majú postaviť. Okrem toho môžete využiť lesy ako úkryt, podpornú off-map artilériu, dymovú clonu atď. Ďalej všetky jednotky do jednej majú aj sekundárny mód, do ktorého ich môžete prepnúť. Napríklad pechota vymení samopal za raketomet, APCéčko začne vytvárať dymovú clonu, Stíhačky zapnú rýchlejšie trysky a podobne. Jednoducho je čo využívať.

GRAFIKA 8 / 10

Po vizuálnej stránke nový Ground Control vyzerá viac než slušne. Tak ako v prvom diely tak aj v GC2 máte úplnú voľnosť, čo sa týka kamery. Môžete sa na bojisko pozerať z vtáčej perspektívy ako aj z úplnej blízkosti, až máte pocit, že bojujete po boku svojich vojakov. Jednotky vyzerajú aj pri maximálnom zoome veľmi dobre, najviac ma prekvapili vojaci, ktorí sú veľmi detailne prepracovaní. Efekty sú tiež na veľmi dobrej úrovni, no miestami mi pripadali ako ohňostroj na Silvestra než osvetlenie bojiska. Animácia jednotiek nijako nezaostáva za dnešným trendom. Veľmi sa mi páčilo, akým štýlom jednotky bojujú. Nestoja na mieste ako pri väčšine ostatných hrách, ale pri boji sa väčšinou pohybujú, čo dodáva bojom obrovskú dynamiku.

INTERFACE 7 / 10

Interface je v priemere tiež veľmi slušný, čo sa týka menu. GC2 by som ale vytkol interface vo vlastnej hre a celkové ovládanie, ktoré ma určité nedostatky, ktoré znižujú dynamiku boja, v každom prípade sa v ovládaní má táto hra napríklad od Warcraft 3: The Frozen Throne, ktorý je po tejto stránke dokonalý, čo učiť.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Hrateľnosť je asi najsubjektívnejšie kritérium zo všetkých. Keď mám ale hovoriť za seba, tak som s hrou nadmieru spokojný. V podstate nenarazíte na žiadne nudné pasáže, pretože sa neustále niečo deje, neustále sa niečo hýbe, neustále sa niekde bojuje. Je to spôsobené najmä tým, že nemusíte budovať žiadnu základňu. Design misií je výborný, snáď až na jeden-dva detaily. Nebol som spokojný najmä s jednou „stealth“ misiou, kde ste sa museli s tromi vojakmi dostať do obrovskej základne Terranov, tá bola ale na moje prekvapenie takmer úplne prázdna, čo je na základňu takého veľkého významu dosť nezvyklé. Chvalabohu misií je dosť, takže hra vám vydrží dosť dlho. Presnejšie je ich 24 a v priemere trvajú tak od 20 do 60 minút.

MULTIPLAYER

Ground Control 2 obsahuje hru pre viacerých hráčov, bohužiaľ som ju nemal možnosť testovať, preto ju ani nehodnotím. Ak budete patriť medzi tých šťastnejších, GC2 si zahráte na 10 mapách pre viacerých hráčov, čo síce nie je nič extra, ale s hrou sa dodáva aj editor máp. Vytvoriť si nové mapy alebo si počkať na dielka ostatných hráčov, nebude žiadny problém.

ZVUKOVÉ EFEKTY 9 / 10

Explózie, výstrely, vrzgot tankov, toto všetko nájdete aj v tejto hre a v profesionálnej kvalite. Každú misiu výborne dopĺňajú dialógy hlavných postáv, ktoré komentujú dianie, poprípade zadávajú nové rozkazy alebo dotvárajú celú príbehovú líniu, čo je skutočne veľké plus, pretože hra nevyznieva anonymne.

HUDBA 7 / 10

Nehovorím, že hudba je zlá, naopak je veľmi slušná, no zdala sa mi až príliš nevýrazná. Chcelo by to niečo výrazné, silné, keď si dve obrovské armády vymieňajú projektily.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Čo sa týka náročnosti nemá význam sa tu dlho o tom rozpisovať, hra vám štandardne dáva na výber jendu z viacerých možností, pričom hádam každý si nájde tú svoju. Z A.I. som mal ale rozpačité pocity, aj keď inteligenčne sú na tom nepriatelia pomerne slušne, patrilo by sa občas aj niečím prekvapiť. Na druhej strane stojí inteligencia vašich jednotiek, tá je tiež na priemernej úrovni, no doslova ma vytočili opravárenské vozidlá. Tie nedokážu samé od seba opravovať poškodené vozidlá, teda pardon, dokážu, no to vozidlo musí byť v bezprostrednej blízkosti. Hru by značne uľahčilo, keby sami chodili a hľadali jednotky, ktoré práve potrebujú servis.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

znie: Výborná stratégia, ktorá splnila všetky moje očakávania. Ak máte radi stratégie a nemusíte bezpodmienečne niečo budovať, tak si myslím, že nie je nad čím váhať.