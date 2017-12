Siemens CF62: lacný telefón so zaujímavými funkciami

Siemens vo svojej novej „šestkovej“ rade telefónov nezabudol ani na véčka. CF62 je vlastne prvým vlastným véčkom výrobcu určeným primárne pre európsky trh.

Nejde však o žiadny útok na manažérsku triedu, ale o viac menej jednoduchý a lacný telefón s niekoľkými zaujímavými funkciami určený predovšetkým pre mladšie ženské „publikum“. Bude mať v konkurencií ďalších low-endových véčiek šancu?

Dizajn a klávesnica

Po rozbalení krabice na vás čaká okrem samotného prístroja s rozmermi 82 x 45 x 22 mm a váhou 85 gramov už iba batéria a manuály. Žiadny bonus aspoň vo forme šnúrky na krk nečakajte, čo je vzhľadom na cieľovú skupinu trocha škoda. Testovali sme šedé farebné prevedenie Cool Grey, k dispozícií by mala byť aj verzia Cool Cashmere s bronzovo zlatým prevedením.

Dizajn telefónu na nás od prvého pohľadu pôsobil trocha zvláštne. Testované subjekty z radov cieľového trhu naň reagovali tiež so zmiešanými pocitmi. Nejde o žiaden šperk ale ani o škaredé káčatko. Akoby sa autori snažili vyhnúť lacnej „zlatučkosti“ konkurencie. Dizajn by sa dal označiť za niečo na pol ceste medzi chladným technickým spracovaním a snahe o dosiahnutie trocha retro vzhľadu, ktorý dnes letí. To sa darí najmä použitím hranatých tvarov a plastov imitujúcich kovový povrch. Po obvode telefónu (vlastne po obvode klávesovej strany véčka) nájdete plastový pruh, pod ktorým sa skrýva skupina oranžovo svietiacich diód. Tie, podobne ako u modelu M55, dokážu rozlične blikať či jemne sa rozsvecovať pri zvonení, telefonovaní a množstve ďalších funkcií telefónu. K vonkajšiemu vzhľadu patrí aj netradične riešená anténa, ktorá ma podobu uška na celej hornej strane konštrukcie. Zároveň slúži ako miesto pre upnutie šnúrky na krk. Kĺb véčkovej konštrukcie vykazoval jemnú vôľu už pri prvom použití, ale inak pôsobil dostatočne robustne. Horšie to už bolo s krytom batérie, ktorý má slušný potenciál časom spôsobovať vŕzganie.

Po rozovretí (môže byť sprevádzané zvukovým efektom) na vás čakajú dva úplne odlišné pocity. Displej je do okolia zapustený dosť necitlivo. Naopak klávesnica pôsobí až luxusným dojmom. Píše sa na nej veľmi pohodlne, napriek úvodným obavám z príliš nízkeho zdvihu kláves.

Ovládanie

Podobne ako predchádzajúce modely, má CF62 centrálne štvorsmerné ovládacie tlačidlo, okolo ktorého sú rozmiestnené dve kontextové klávesy a klávesy pre začatie a ukončenie hovoru. Všetky sú spolu s ostatnými tlačidlami bez problémov prístupné. Jednotlivým numerickým tlačidlám 2-9 môžete priradiť skratku k funkciám telefónu. Štvorsmerové tlačidlo funguje primárne pre pohyb v menu. Mimo menu funguje stlačenie doľava na štatistiku dátových funkcií, stlačením nadol sa dostanete do telefónneho zoznamu, doprava znamená vstup do menu a nahor aktivuje hlasové vytáčanie.

Displej

Pre väčšinu véčiek súčasnosti je typická dvojica displejov a CF62 nie je výnimkou. Vnútorný displej má rozlíšenie 130x130 bodov, je pasívny a zobrazuje 65 536 farieb. Vďaka jemnému rastru sú ručne kreslené obrázky, ktoré sú v telefóne uložené výrobcom, ale aj fotky zobrazované veľmi dobre. Rovnako podanie kritickej biele farby je v „medziach zákona“. Odsudzovania Siemensu za tragické displeje teda už patrí minulosti. Vonkajší displej je monochromatický so štýlovým modrým podsvietením. Zobrazujú sa na ňom všetky dôležité údaje od hodín, cez stav batérie a signálu, až po zmeškané hovory atď. Trocha nešťastné je, že podsvietenie nie je možné aktivovať bez rozovretia telefónu keďže absentujú akékoľvek vonkajšie ovládacie prvky.

Menu telefónu

Podobne ako ďalšie nové Siemensy, disponuje aj CF62 vylepšeným prostredím menu. Milo nakreslené a rozanimované ikony sa možno nebudú páčiť každému, ale svoj účel spĺňajú viac ako dobre. Po vstupe do jednej z deviatich položiek hlavného menu vás čaká klasické textové podmenu, typické aj pre predošlé mobily výrobcu. Siemens musíme pochváliť najmä za prehľadnú správu obrázkov, animácií, zvonení a obsahu pamäte vôbec. Tu sa môžu mnohí výrobcovia inšpirovať. Pre menu si môžete zvoliť jednu zo štyroch farebných tém.

Funkcie

Telefón tejto kategórie je primárne určený pre bežné telefonovanie, posielanie SMS príp. MMS a sem tam nejakú tú poznámku do kalendára. Pre toto určenie je CF62 vybavený výborne, ale ponúka aj čo-to navyše. Zavoláte si v pásmach GSM 900, 1 800 a 1 900 MHz. Telefónny zoznam pre 500 viacpoložkových záznamov (meno, priezvisko, adresa, PSČ, štát, 3 telefónne čísla, 2 fax. čísla, 2 e-maily, www) je v takejto triede skôr výnimkou. Kontaktom môžete priradiť upozornenie na narodeniny, poznámku, vlastný obrázok pri zvonení a zaradiť ich do jednej zo siedmych skupín volajúcich. Pre vlastnú prezentáciu si môžete vytvoriť vizitku. Hlasové vytáčanie môžete priradiť dvadsiatim kontaktom. Hovory môžete prijímať buď klasicky alebo otvorením telefónu.

Pre prijaté SMS je vyhradených 100 miest, ale môžete ich presunúť aj do archívu v pamäti telefónu (1,56 MB). SMS podporujú maximálne 760 znakov. O zostávajúcich znakoch ste informovaný na dispeji, na ktorý sa vám vojde šesť riadkov pri písaní a sedem pri čítaní správy. Samozrejmosťou sú aj EMS a MMS s prehľadným editorom a možnosťou vloženia aj hlasovej poznámky. Písanie si môžete zjednodušiť použitím T9 slovníku.

Manažérske funkcie sú zastúpené jednoduchším organizérom. Obsahuje kalendár s náhľadom na celý mesiac, udalosti, poznámky, zmeškané udalosti. Záznamom v kalendári môžete priradiť opakovaný alarm. Poznámky môžu mať maximálnu dĺžku 150 znakov. Z pohľadu manažérskych funkcií je veľkým nedostatkom možnosť použitia hlasového záznamu výhradne pre MMS.

Dátové funkcie začínajú aj končia pri GPRS triedy 10. Telefón nemá vstavaný modem, takže prístup k internetu využijete iba v tradične kvalitnom wapovom prehliadači. Infraport alebo Bluetooth by ste tu hľadali márne, pre prepojenie a synchronizáciu s počítačom teda zostáva iba dátový kábel. Môžete použiť aj dátový kábel z „päťkovej“ rady. Pomocou java aplikácií môžete mobil obohatiť o e-mailový prehliadač, prípadne o klienta pre instant messaging. Do javovej výbavy od začiatku patria dve neveľmi zaujímavé demoverzie hier, ktoré sa navyše nahrávajú dosť pomaly a nebežia veľmi plynulo. Zaujímavejšia je už aplikácia umožňujúca „programovanie“ svetelných diód.

Medzi doplnkové funkcie patria budík (bez možnosti voľby dní), jednoduchá kalkulačka, prevodník mien, stopky a odpočítavanie.

Okrem spomínaných oranžových diód si môžete telefón „vyzdobiť“ aj tapetou displeja (nepodporuje animácie) či šetričom v podobe hodín alebo animovaného či statického obrázku. Hovoríme samozrejme o vnútornom displeji. Vonkajší umožňuje okrem zobrazenia hodín aj alternatívu v podobe jednoduchého šetriča. Zvukový obraz telefónu vytvárajú šestnásťtónové MIDI polyfonické zvonenia alebo zvuk vo formáte WAV. V telefóne si sami zvonenie nemôžete vytvoriť.

Fotoaparát

CF62 nedisponuje integrovaným fotoaparátom. Môžete však k nemu pripojiť jeden z dvoch dizajnovo odlišných fotoaparátov „päťkovej“ rady mobilov Siemens (QuickPic IQP-500 resp 530). Ten však nie je súčasťou balenia telefónu.

Batéria

V originálnom balení nájdete Li-Ion batériu s kapacitou 600mAh. Pri bežnom používaní by vám mal telefón na jedno nabitie vydržať päť až sedem dní (bez nočného vypínania) resp cca. päť hodín hovoru. Výrobca udáva prakticky rovnaké a musíme uznať že celkom chvályhodné parametre. Nabitie telefónu trvá niečo cez dve hodiny.

Celkové hodnotenie

Siemens CF62 je vo svojej kategórií veľmi podarený telefón. Nikto síce nebude omdlievať z jeho dizajnu, ale oproti konkurencií dokáže ponúknuť nadštandardné funkcie či pohodlné a prehľadné ovládanie. Slabinou môže byť hoci kvalitný, ale menší displej.

Trocha náročnejší užívateľ si môže počkať na Siemens CFX65, ktorý okrem integrovaného fotoaparátu ponúkne vyspelejšie dátové funkcie. Napodiv však nie taký skvelý telefónny zoznam.