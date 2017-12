Mobilný telefón má na Slovensku 38 % ľudí vo veku nad 15 rokov

22. nov 2001 o 17:18 TASR

Bratislava 22.novembra (TASR) - Mobilný telefón má na Slovensku až 38 % ľudí vo veku nad 15 rokov. Z pohľadu celej slovenskej populácie to predstavuje 32-% penetráciu.

Vyplýva to z prieskumu agentúry GfK, ktorý realizovala od 28. septembra do 8. októbra 2001 na vzorke 1 000 respondentov. Priamo v meste Bratislava vlastní mobilný telefón až 59 % ľudí vo veku nad 15 rokov, čo je až 21-% rozdiel oproti priemeru. V skupine ľudí s vysokoškolským vzdelaním má mobil až 63 % respondentov v porovnaní s 19 % účastníkov prieskumu so základným vzdelaním. Mobilný telefón majú viac muži ako ženy, a to v pomere 53 % ku 47 %.

GfK predpokladá, že už v januári 2002, aj pod vplyvom prichádzajúcich Vianoc, percento ľudí vlastniacich mobilný telefón (nad 15 rokov) na Slovensku prekročí hranicu 40 %. Až 10 % respondentov si chce do 1 roka zaobstarať mobilný telefón a ďalších 18,5 % ešte nie je rozhodnutých, kedy si ho kúpia. Na prelome rokov 2002 a 2003 pravdepodobne bude mať mobilný telefón minimálne každý druhý Slovák vo veku nad 15 rokov.

Vo vyspelých západoeurópskych krajinách sa v súčasnosti penetrácie v mobilných telefónoch pohybujú v rozmedzí 65 % až 79 %, v ČR je to niečo pod 60 %.

