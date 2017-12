Monster Hunter - lovec netvorov

Loviť netvorov patrí medzi najobľúbenejšie činnosti väčšiny hráčov. Ak medzi nich patríte aj vy a vlastníte PS2ku, môžete sa začať tešiť na Monster Hunter, izometrickú akciu s podporou multiplayeru.

2. júl 2004 o 21:04 Milo Gracík

Monster Hunter je plne trojrozmerná izometrická akcia, ktorá nám umožní zakúsiť pocit Sv. Juraja (zdravím šéfredaktora, inak známeho ako Zabíjač Drakov {áno, to som ja - zabíjač drakov a nedochvíľnych redaktorov:). - pozn. by chrupi}). Autori sa pýšia rozľahlým svetom a fotorealistickou grafikou. Po zhliadnutí screenshotov a prezentačných videí, im človek musí dať za pravdu, rovnako ako to urobili zahraniční kolegovia, ktorí mali možnosť odskúšať aj hrateľnú verziu. Herný systém je založený na real-time akcii s príležitostným pozastavením, nie nepodobný obdobným hrám ako napr. Phantasy Star On-line. Hranie spočíva v spolupráci maximálne 4 hráčov pri love netvorov gigantických rozmerov. Tam, kde nestačí šikovnosť a sila jednotlivca nastupuje kooperácia viacerých. Podľa slov autorov bude možné hrať hru aj sólo, no až pri multiplayeri dokážete oceniť a správne využiť taktiku tímového lovu. Samozrejme, kooperatívne hranie nie je jediným a ani primárnym režimom hrania Monster Hunter. V živote predsa ide o to, kto je najlepší a prirodzená ľudská súťaživosť sa nevyhla ani tomuto titulu. Základný systém hry spočíva v plnení rôznych misií s pestrou paletou úloh od ulovenia určitého typu zvera, ochrany mesta, či zberu špecifických predmetov. Za úspešné splnenie týchto úloh sú lovci odmeňovaní.

Samozrejmosťou on-line hier je vytvorenie a utilizácia vlastnej postavy (výber z niekoľkých skupín, každá so špecifickým výzbrojom a bojovými technikami), ktorá je tu zastúpená úpravou mena, pohlavia, vlasov, tváre a hlasu. Zaujímavou funkciou má byť tvorba zbraní a brnení z trofejí ulovených zvierat, napr. z pazúrov, kože, kostí a podobných materiálov. Rovnako si budete môcť vylepšovať nakúpenú výzbroj. Medzi základné prvky kooperatívnej multiplayerovej on-line hry istotne patrí dorozumievanie medzi spoluhráčmi, ktoré je v tejto hre možné iba prostredníctvom klávesnice. V prípade PS2, kde klávesnica patrí k dodatkovému vybaveniu to považujem za krok späť, najmä keď dorozumievanie hlasom cez headset je otestované a podporuje ho väčšina hier s on-line funkciou. Aj použitie systému virtuálnej klávesnice s možnosťou nadefinovania textových skratiek je dosť nešikovné a ťažkopádne, oproti hlasovej komunikácii 100 rokov za opicami. Na druhej strane môže ísť o zámernú snahu autorov umožniť komunikáciu iba touto archaickou a pomalou metódou, čo bude mať nezanedbateľný vplyv na štýl hry.

Čisto multiplayerová hra primárne určená pre on-line hranie nie je pre našinca príliš lákavá. Preto istotne poteší aj podpora off-line hrania, vrátane split-screen multiplayeru. Prakticky, čisto on-line hry sú zatiaľ pre našinca nadbytočným prepychom, pretože ani vyzbrojení širokopásmovým pripojením, broadband adaptérom a HDD by ste si nezahrali, keďže tu zatiaľ neexistuje žiaden herný server. Tak, či onak, Monster Hunter vyzerá na veľmi sľubnú akciu, ktorá si istotne zaslúži našu pozornosť aj v budúcnosti. Predbežný dátum vydania bol ohlásený na 14. september.