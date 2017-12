UEFA Euro 2004 - rozhodnite o majstroch

V týchto dňoch vrcholia majstrovstvá Európy vo futbale v Portugalsku a hráči majú možnosť zahrať si vlastné ME, prípadne prebojovať sa na ne so svojim národným tímom a prepísať tak históriu v oficiálnej hre k šampionátu. Na prvý pohľad príjemné spestrenie

2. júl 2004 o 18:59 Ján Kordoš

, keď si fanúšik môže dokázať, že by aspoň virtuálne zvládol zápas lepšie ako jeho miláčikovia, no na druhý pohľad... zistíte v recenzii.

Na druhý pohľad... kópia poslednej Fify s oficiálnou podporou ME 2004.

Týmito slovami by sa dala charakterizovať aj celá hra. Na pravidlách futbalu sa toho veľa zmeniť nedá, preto sa EA Canada sústredili na omáčku okolo, no nedopadlo to vôbec tak, ako sme si predstavovali. V prvom rade musí byť každému fanúšikovi jasné, že na výber bude mať len národné mužstvá zo starého kontinentu, nekonajú sa žiadne klubové tímy a po celý čas neopustíte európsku pôdu. Je to však úplne logické, Euro 2004 je oslavou európskeho šampionátu, na ktorý sa síce naši borci neprebojovali (mal som veľkú dilemu napísať škoda, či chvalabohu) a preto sme dostali možnosť to celé napraviť už v kvalifikácii.

Môžete sa oháňať čím chcete, ale futbal je najobľúbenejší šport, dá sa hrať všade, stačí si zohnať loptu a zábava môže začať. Skutočná oslava európskeho futbalu v Portugalsku zatiaľ nemá chybu, o vzrušenie je postarané a podobné momenty budete občas zažívať aj počas virtuálneho šampionátu. Na každom kroku sa to hemží oficiálnymi logami, oficiálnou loptou a všetkým možným oficiálnym. Preto som bol nemilo prekvapený, keď som zistil, že lenivci si nedali veľkú prácu s našim mančaftom a neskutočne ho odflákli. Niektoré vlastnosti našich neúspešných chlapcov sú dosť podcenené, súpiska síce obsahuje skutočné mená a dresy, no zo zostavou si nikto ťažkú hlavu nerobil a toto už zabolí. A to som sa nedostal ešte ku ksichtom.

Nedokážem pochopiť, či by bol až taký problém zohnať si skutočné fotky hráčov a nahodiť ich do hry? Veď sa tu nachádza len niekoľko národných mužstiev, hráči sa podobajú len čiastočne na svoje reálne predlohy, niekedy vyzerajú ako siamské dvojičky (teda ja neviem, ale Németh sa mi moc na Greška nepodobá), za čo musím chŕliť oheň a síru na dresy vývojárov. Je síce pekné, že sa snažia o dokonalé virtuálne prevedenie šampionátu, ale ich snaha je minimálna. Jednoducho to zamrzí. Pri hviezdach sa samozrejme tohto problému nemusíte obávať, Zidane má svoju plešinku, Figo svoj klasický zostrih a Henrymu veľa vlasov na hlave nenájdete. Lenže aj tak nie som spokojný, ak niečo robím, robím to poriadne.

Počas kvalifikácie máte možnosť hrať aj priateľské stretnutia, ktoré síce odvádzajú pozornosť od samotnej kvalifikácie, no aspoň máte možnosť vyskúšať si novú taktiku, nových hráčov a hlavne sa trošku odreagovať od dôležitých súbojov (mne síce remíza so San Marínom veľa kľudu pred ťažkými zápasmi s Tureckom a Anglickom nedala, ale nevadí). Oživením hry má byť morálka hráčov, ktorá sa mení od zápasu k zápasu. O zvýšení, respektíve poklese, rozhoduje zopár faktorov ako účasť/neúčasť v predchádzajúcom stretnutí, posledný výsledok, problémy v materskom klube a zopár ďalších. Čím vyššia morálka, tým by mali byť hráči úspešnejší v osobných súbojoch, presnejší a dôslednejší v prihrávkach alebo strelách, no nevšimol som si nejaké výrazné rozdiely medzi nažhaveným a utrápeným hráčom. Ovládate ich vy a preto záleží hlavne na vás, ako sa bude hra vyvíjať.

Po kvalifikácii nasleduje už spomínaný záverečný turnaj na Pyrenejskom poloostrove a to je všetko. Vlastne nie, máte tu možnosť ešte tzv. Fantasy Mode, ale jeho zábavnosť je podpriemerná. Navolíte si stav, čas, kedy nastúpite do matchu, zopár drobností a idete hrať. To je všetko, motivácia musí driemať vo vás, čo stavia tento mód do pozície rýchleho zabudnutia. A to je skutočne všetko priatelia, ide o komerčný mód (skutočne nemôžem Euro 2004 nazvať plnohodnotnou hrou), kde sa sústredite len na jeden turnaj. Na druhú stranu sa však musím priznať, že v čase trvania turnaja je atmosféra o dosť hustejšia vďaka oficiálnemu balastu okolo. No, ak by Euro 2004 nevyšlo, stačí si vytvoriť podobný turnaj v Pro Evolution Soccer 3 (alebo pre zatrpknutých fanúšikov Fify v jej poslednom vydaní) a výsledný dojem by bol takmer rovnaký.

GRAFIKA 8 / 10

Čo sa týka grafickej stránky hry, veľmi veľa sa toho oproti pôvodnej Fife nezmenilo, no to nie je určite veľký problém, predchodca bol po grafickej stránke viac než prijateľný. Hráči vyzerajú takmer ako naozaj (teda až do momentu kedy na nich nezoomuje kamera), ich pohyby vyzerajú reálne, pri hviezdach si vychutnáte parádičky s loptou, jednoducho klasický nadštandart, na aký sme od EA už zvyknutí.

Nezaškodilo by však viac nových pohybov, viac animácii (pri fauloch, pádoch, udelení kariet a pod.), po pár animáciach, ich už len odklikávate. Inak však grafika nemá žiadnu výraznejšiu chybičku, hra nepadá, v pohode môžete používať multitasking. Divácka kulisa však mohla byť predsa spracovaná trošku precíznejšie, ale nie o divákoch je futbal.

INTERFACE 6 / 10

Ovládanie je v jednu chvíľu úžasné a intuitívne, no za okamih nasleduje trieskanie do klávesnice nad spomalenou odozvou a hlavne nemotornými prihrávkami. Nikedy to je skutočne o hubu, ak chcete prihrať iným smerom ako kolmo, musíte vystihnúť ten pravý okamih stlačenia, čo sa nie vždy podarí. Chce to však len cvik. Trošku mi vadili spomalené reakcie pri zrýchlení hráča, ale na to sa dá tiež zvyknúť.

Nie je to však až tak zlé, máme tu podporu joypadu a s tým súvisiacu podporu ovládania dvoch hráčov naraz (na výber máte medzi trojicou hráčov, jeden je za vašim chrbtom a dvojica na krídlach) a verte mi, že s týmto systémom dokážete vytvoriť oku lahodiacu akciu. Ovládanie nie je zlé, no potrebovalo by ešte riadne vyladiť.

Čo sa týka pohybu v menu hry, tu sa hra zlepšila oproti Fife a abstraktné rozhodenie kláves už nie je až tak chaotické. No aj tak je tu mnoho odklikávaní, kým sa dostanete k zápasu, konzolovitosť z neho priam srší. Ťažkopádne scrollovanie v menu hráčov, absencia koliečka myšky v ňom, príliš veľký font písma a množstvo drobných chybičiek, ktoré zrejme nestáli tvorcom hry za zmenu oproti konzoliam. Fuj.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

V momentálnej situácii musím byť neskutočne spokojný, veď spracovanie je kvalitné, ovládania sa dá zvládnuť a v čase vrcholu ME musím byť vo vytŕžení. Pravdu povediac, som spokojný, síce niekedy je to futbal značne sterilný, ale je predsa šampionát, tak ten pocit, keď sa cítite ako skutočne tam, ten sa dá zažiť len pri podobnom oficiálnom produkte.

MULTIPLAYER 8 / 10

Hra viac hráčov sa v Euro 2004 nachádza a je to určite lepší pocit, keď porazíte reálneho súpera ako virtuálneho.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Dôležitým aspektom pri vytváraní správnej futbalovej atmosféry sú samozrejme zvukové efekty a hlavne výborne ozvučený kotol, v ktorom zvádza 22 bojovníkov tvrdú bitku. Zvuky pri hre sa príliš vylepšiť nedajú, ak kopnete do lopty, vždy to znie rovnako, viac ma zaujali chorály divákov. Ak vypredaný štadión spustí na plné hrdlo Guantanameru, vy s prehľadom kontrolujete hru, prihrávate si na jeden dotyk a pohodlne prenášate hru do súperovho obranného pásma (trochu hokeju nikdy neuškodí), to je skutočne žičlivá atmosféra. Do toho zaznievajú aj rôzne pokriky, všetky sú samozrejme slušné, na rozdiel od našich tribún. Hukot pri nepremenenej šanci, piskot pri fauloch, je to lahôdka. Dokonca som ochotný zabudnúť na nevýrazný a obmedzený komentár a občasné výstrelky v podobe fandenia súperovmu tímu na domácom štadióne. Samozrejme to je fair play, ak hraje súper kvalitnú partiu, no radšej by som počul výrazný piskot – holt, som ešte stále nadržaný z atmosféry na posledných MS v hokeji.

HUDBA 7 / 10

Na kvalitné soundtracky sme si v športoch od EA už zvykli a tento nebude výnimkou. Ide o zmes takmer všetkých hudobných štýlov a jedná sa o novšie songy, tak aby som dostatočne zaplnil odstavček hudby, ponúkam vám zoznam jednotlivých interpretov spoločne s ich hudobnými príspevkami: Parva (Panic Attack), Span (Baby´s Come Back), Boxer Rebellion (Watermelon), Tha Walls (Bright and Shinning Sun), Glitterati (Do You Love Yourself), Junkie XL (Billy Club), Nelly Furtado (Forca), Stakka Bo (Here We Go), Dave Clark (Way of Life), Freqnasty (Come Let Me Know) a Minus (The Longface).

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Samotná zložitosť hry samozrejme záleží na voľbe náročnosti. Pri najnižšej súper robí chyby, občas nepresne nahráva a nie je až tak dôrazný pri súbojoch. Súperova inteligencia sa jednoducho podarila a prekvapí vás nejednou podarenou akciou, takže jeho ťahy na bránku nepredstavujú klasiku v podobe potiahnutia lopty po krídle a centru do šestnástky.

Už z pôvodnej Fify si však aj Euro 2004 prenieslo celkovú automatickosť pri štandardných situáciách, rohoch, autoch, ktorá zväzuje ruky, nohy a pichá kružidlom do oka. Hádže súper aut? Nemôžete sa pri samotnom zahrávaní pohybovať, iba ak pristane lopta na súperových kopačkách (pre nepresnom rozohraní na vašich)? Sloboda pohybu ako v koncentráku. Ďalej to je niekedy ignorácia mojich skvelých pasov (samozrejme so všetkou skromnosťou) bez použitia podpory ovládania dvoch hráčov v jednom momente. Na niektoré centre jednoducho nereagujú a len sa pozerajú a stoja, čo síce pripomína slovenský futbal, ale až takto vernú kópiu našej hry som určite nechcel.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

V týchto dňoch je ešte stále aktuálne futbalové šialenstvo, no som zvedavý, či po Euro 2004 niekto štekne o mesiac. Výhodná investícia by to bola v prípade úplnej štatistickej dokonalosti a prepracovania, no takto to vyzerá tak, že vývoj tohto "módu" nezabral tvorcom viac než pár týždňov. Cena hry sa bude pohybovať okolo 2000 Sk, čo už istotne stojí za zváženie, či sa oplatí vyhodiť peniaze za momentálne aktuálnu hru. Je toho skutočne málo, čo by hra mohla ponúknuť do budúcnosti a aj tento posledný produkt EA Sports ma utvrdzuje v myšlienke o príliš veľkej komerčnosti a lúhovania už raz použitého čaju.