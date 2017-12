Smash Court Tennis Pro Tournament 2 – tenisové reálie na PS2

Digitálno–virtuálne prevedenia individuálnych športov bývajú často skôr mizerné, ako kvalitné. Aj duely na tenisových kurtoch sa v rukách nesprávnych vývojárov menia šmahom gamepadu na grotesknú spomienku na časy, keď nás zabával staručký Pong. Tentoraz v

1. júl 2004 o 15:01 Marián Kluvanec

...upraviť výplet, zaraziť šilt do čela a poďho na prvú servu.

Ruska Anka už nepatrí veľmi k tenisovej špičke, no v srdciach mnohých (najmä mužských) fanúšikov ostala stále numero uno. A považujte môj vkus za zvrátený, ale osobne sa mi pozdáva aj vzhľad Lindsay Davenportovej... A keď sa takéto plnokrvné samice stretnú v obdĺžnikovom ringu, aby si na tráve vyjasnili, ktorej to s raketou lepšie sluší, je veru na čo pozerať. Konkrétne: SCTPT2 obsahuje okrem hlavných módov (o ktorých si hneď povieme) aj tzv. Spectator mode, čiže sledovanie zautomatizovaných zápasov rôznych licencovaných hráčov. Tých má táto nová tenisová hra za celé priehrštie (spolu 16): určite vám niečo hovoria mená ako Tim Henman, Andy Roddick, Marat Safin, Serena Williamsová, alebo – a teraz pozor, fanfááááry! – Daniela Hantuchová. Áno, presvedčení patrioti určite nepohrdnú možnosťou reprezentovať na veľkých grandslamových turnajoch našu rodnú hrudu zhostením sa tejto hráčky - rodáčky. No a vedzte, že keď sa „tá polygónová figúrka“ volá Hantuchová, tak v prípade SCTPT2 sa na Hantuchovú aj PODOBÁ, takže nijaké odcudzenie sa nekoná. Hola, hola, realita volá. Nielen čo sa výzoru hráčov týka, ale aj samotných dvorcov, takú grafiku, akú má táto hra som v tenisovom titule ešte asi nevidel. Ale o tom potom (v položke s grafickým hodnotením).

Niežeby mi nechutila minerálka s krúžkom limetky, ale správny chlap si prosto šľahne pizzu s colou a čumí na futbal. Ale ako to už s hrami na PS2 býva, dokážu z človeka vyhrabať netušené rezervy a oživiť také zákutia jeho duše, až sa sám čuduje. Ani ja som nevedel, aký zábavný môže byť tenis. Toto jeho digitálne prevedenie ma však dostalo do švungu a ak by ste si to chceli dnes so mnou rozdať, či už singl, alebo vo dvojici cez podporovaný multitap, s radosťou vašu výzvu prijmem! Dokázal som sa totiž pozviechať z najväčšieho bahna na cca 260. mieste rebríčka Pro Tour Mode a moja samostatne vymodelovaná postava už premieňa jeden mečbal za druhým. V tomto, kvázi kariérovom móde je inak zaujímavý spôsob prevedenia zápasov – k úderu sa dostaneme vždy len pri kľúčových momentoch, kedy musíme splniť nejakú špeci úlohu typu „stav je 0:40. Otoč to.“ Ak týmito úspešne prejdeme, sme k úspechu blízko a tiež nám po zápase budú pridelené experience points, ktoré po prerozdelení rôznym schopnostiam hráča, vylepšia jeho vybrané štatistiky, čo sa pravda odrazí v ďalších stretnutiach a výsledkoch. Kto si ale chce zahrať skutočne celý tenisový turnaj od A po Z, nech zvolí Arcade. Tu je na výber už spomínaných 16 licencovaných hráčov a originál Grand Slam turnaje, kde sa bojuje naozaj o každučkú loptu. Potom je ešte v menu na výber exhibícia, nepovinný (ale dôležitý) tutoriál a challenge, čiže spĺňanie rôznych úloh.

Naposledy som sa pri tenise bavil na PC a išlo o bláznivé súboje veveričiek v hre Tennis Critters. SCTPT2 nie je práve takouto arkádovou záležitosťou ani zďaleka a pozrimeže – tiež ponúka skvelú zábavu a dlhodobú hrateľnosť. Ide totiž o graficky premakaný, ovládaním bezchybný a realitou zásadne poznačený simulátor tenisu, aký sme tu ešte (na žiadnej platforme) nemali. Pre fanúšikov povinnosť, pre zvyšok zaujímavá voľba a o tomto tenise by hádam nemali uvažovať len jedinci, ktorým sa už pri pomyslení na antuku začínajú v ústach zbiehať jedovaté sliny.

GRAFIKA 8 / 10

Dámstvo a panstvo, tak TAKTO má vyzerať herné prevedenie tenisu, ktoré nepotrebuje zbytočné slová. Vierohodné pohyby postáv, in-game animácie s vyjadrovaním aktuálnych emócií, vizuálne atraktívne kurty. Tu už nič netreba „doťahovať do konca“, či nebodaj vylepšovať. Aj keď, tej Aničke teda do výstrihu fakt veľmi nevidno;-).

INTERFACE 7 / 10

Pohyby hráčov sú veľmi precízne a ako vo zvyšku hry, realita klopká na dvere aj pri odpaloch. Na ovládanie si síce treba chvíľu zvykať, no po čase sa dostane pod kožu a zvládne ho naozaj každý. Možností úderov je nadostatok, výukový program zaučí kedy - čo použiť a k tomu aj správnym spôsobom. Dôležitá je presnosť, presnosť a ešte raz presnosť.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Ak naozaj nemáte v sebe ani kúsok športovej ctižiadostivosti, odmyslite si 0,5 hviezdičky, v opačnom prípade si tú polhviezdicu zas pridajte. Lebo tento tenis je podareným exkurzom do sveta skutočných hviezd a turnajov a vy sa môžete stať jeho najhlavnejšou súčasťou. Kto by chcel viac?

MULTIPLAYER 8 / 10

Už vo dvojici ide o skvelý spôsob ako príjemne stráviť čas, ako to vyzerá v kvartete, vám už žiaľ nepoviem (multitap missing). Ale ohlasy zahraničných kolegov hovoria jasne a zrozumiteľne – hra viacerých hráčov v SCTPT2 vonia príchuťou čerstvých čokoládových šišiek. A tie ja rád, veľmi rád...

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Niektoré výkriky pofidérnych dám z radov publika mi na významných podujatiach prídu trochu nevhodné. Ide akoby o povinný arkádový prvok v inak celkom realistickej gameske. Ostatným efektom nie je čo vytknúť, loptičky pri odraze znejú ako majú, tenisky vŕzgajú, publikum šalie a rozhodca si namáha hlasivky.

HUDBA 6 / 10

Prostoduché melódie s klasickým nástrojovým ensemble prosto nie a nie ma chytiť. Na vine je možno môj zdeformovaný vkus, ovplyvnený dlhodobým počúvaním jazzu a kapely Kryštof, ale tento tenis stavia aj tak na iných prednostiach. Navyše, počas zápasov sa o napätú atmosféru stará len zvuková kulisa bez hudobného podmazu, takže tie tri hviezdičky v tejto položke nemusia nikoho trápiť.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Úprimne – tenis veľmi nesledujem a tak neviem s určitosťou prehlásiť, ktorý hráč tu hrá ako v naozajstnom svete, resp. kto na koho by nemal šancu a naopak. S náročnosťou hry je to však dosť vyvážené, aj keď spočiatku to ide ťažšie a zapotia sa najmä debutanti žánru. Zaujímavým determinantom hráčovho zdaru je pritom stĺpček s energiou, ktorý sa zbytočne neefektívnymi zásahmi skracuje a celkom vyčerpanému avatarovi to ide s raketou diametrálne odlišne, ako čerstvo vydýchanému bujakovi s navretými žilami na zápästiach.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

V percentách by to išlo čosi nad 90, taký je SCTPT2 podarený. Ide o dobrú simuláciu nádherného športu, ktorú ocenia hlavne priaznivci podobných hier, ale aj športoví nadšenci vôbec. Ojedinelo dobrý titul bez ohľadu na platformu. Zabudnite preto na konkurenčné tituly, nový kráľ medzi tenismi oficiálne nastupuje na svoj zaslúžený trón.